ยุโรปผวา! 'ทรัมป์' เปรยสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องยืนเคียงข้าง 'นาโต' หลังถูกพันธมิตรปฏิเสธช่วยเหลือในสงครามอิหร่าน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (27 มี.ค.) ว่า สหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้อง "อยู่เคียงข้างนาโต" ซึ่งเป็นคำพูดที่ทำให้หลายฝ่ายออกมาคำถามอีกครั้งเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อข้อกำหนดด้านการป้องกันร่วม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพันธมิตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีเสวนาด้านการลงทุนที่ไมอามีเมื่อคืนวันศุกร์ (27) ทรัมป์ กล่าวว่า เขารู้สึกไม่พอใจที่สมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ในยุโรปปฏิเสธที่จะให้การสนับสนุนด้านวัสดุแก่สหรัฐฯ ในสงครามกับอิหร่านที่กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4
พันธมิตรในยุโรปไม่ได้รับการปรึกษาหารือจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับการตัดสินใจโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนที่แล้ว และผู้นำหลายคนในกลุ่มพันธมิตรคัดค้านการกระทำดังกล่าว
"เราจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ แต่ตอนนี้ จากการกระทำของพวกเขา ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่เคียงข้างพวกเขาแล้วใช่ไหม?" ทรัมป์ กล่าวกับผู้ฟัง
“ฟังดูเหมือนข่าวใหญ่ใช่ไหมครับ? ใช่ครับท่าน นี่เป็นข่าวใหญ่ใช่ไหม? ผมคิดว่าเราเพิ่งมีข่าวใหญ่ แต่ก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละ ผมพูดแบบนี้มาตลอด ทำไมเราถึงต้องช่วยเหลือพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ช่วยเหลือเรา? พวกเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราเลย”
ทรัมป์ มีความสัมพันธ์ที่ลุ่มๆ ดอนๆ กับพันธมิตรนาโต เรื่อยมา และเขาก็เคยแสดงความคิดเห็นหลายครั้งที่ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามมาตรา 5 ของนาโต ซึ่งระบุว่าการโจมตีรัฐสมาชิกหนึ่งรัฐถือเป็นการโจมตีทุกรัฐ
ในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2024 ทรัมป์เคยสนับสนุนให้ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียโจมตีประเทศสมาชิกนาโตในยุโรปที่ไม่จ่ายส่วนแบ่งด้านการป้องกันประเทศอย่างเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของเขากับผู้นำยุโรปหลายคนดูเหมือนจะดีขึ้นตลอดปี 2025
ก่อนจะมาย่ำแย่ลงอีกครั้งในปี 2026 หลังจากที่ ทรัมป์ ยกระดับข่มขู่ว่าจะรุกรานกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์ก
ที่มา: รอยเตอร์