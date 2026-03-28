ทหารสหรัฐฯ บาดเจ็บ 12 นาย หลังอิหร่านยิงถล่มฐานทัพอากาศ 'ปรินซ์สุลต่าน' ในซาอุดีอาระเบีย

รอยเตอร์อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ (27 มี.ค.) ว่า ทหารอเมริกัน 12 นายได้รับบาดเจ็บ โดย 2 นายมีอาการสาหัส จากการโจมตีทางทหารของอิหร่านที่ฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่าน (Prince Sultan Air Base) ในซาอุดีอาระเบีย
ความสูญเสียครั้งล่าสุดนี้ทำให้จำนวนทหารสหรัฐฯ ที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 300 นาย นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
สื่อ AP อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รายหนึ่งซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อว่า การโจมตีฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่านนั้นใช้ขีปนาวุธและโดรนไร้คนขับ ส่งผลให้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ หลายลำได้รับความเสียหาย
ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ (27) กองทัพสหรัฐฯ กล่าวว่า ทหารที่บาดเจ็บ 273 นายได้กลับเข้ารับหน้าที่แล้ว ส่วนจำนวนทหารที่เสียชีวิตในความขัดแย้งนี้อยู่ที่ 13 นาย
สหรัฐฯ ซึ่งตั้งเป้าที่จะทำลายขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลของอิหร่าน สามารถยืนยันได้เพียงว่า คลังอาวุธขีปนาวุธของประเทศถูกทำลายไปแล้วประมาณ 1 ใน 3 ตามข้อมูลที่แหล่งข่าว 5 คนที่คุ้นเคยกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ เปิดเผยกับรอยเตอร์
ขณะที่ความเสียหายทวีความรุนแรงขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลง รัฐอาหรับในอ่าวเปอร์เซียกำลังบอกกับสหรัฐฯ ว่า การทำข้อตกลงใดๆ ก็ตามจะต้องไม่เพียงแค่ยุติสงครามเท่านั้น แต่ต้องจำกัดขีดความสามารถด้านขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านอย่างถาวร และรับประกันว่าแหล่งพลังงานทั่วโลกจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นอาวุธอีกต่อไป ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว 4 รายในประเทศริมอ่าวเปอร์เซีย
ที่มา: รอยเตอร์, AP