รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ เผยสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดภายใน 'ไม่กี่สัปดาห์' ยันอเมริกาบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องใช้ 'กองกำลังภาคพื้นดิน'

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (27 มี.ค.) ว่า สหรัฐฯ คาดว่าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะสิ้นสุดลงภายในไม่กี่สัปดาห์ ไม่ใช่หลายเดือน และวอชิงตันสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารภาคพื้นดิน
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าการโจมตีฐานทัพอากาศในซาอุดีอาระเบียของอิหร่านทำให้เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯ บาดเจ็บสาหัส 2 นาย และบาดเจ็บอีก 10 นาย ขณะที่โดรนและขีปนาวุธยังคงโจมตีรอบอ่าวเปอร์เซีย
รูบิโอ กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ในฝรั่งเศสว่า วอชิงตัน "กำลังดำเนินการตามกำหนดหรือเร็วกว่ากำหนดในปฏิบัติการดังกล่าว และคาดว่าจะสิ้นสุดลงในเวลาที่เหมาะสม – ภายในไม่กี่สัปดาห์ ไม่ใช่หลายเดือน"
แม้ว่าเขาจะกล่าวว่าสหรัฐฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารภาคพื้นดิน แต่ก็ยอมรับว่ากำลังส่งกำลังทหารบางส่วนไปยังภูมิภาคนี้ "เพื่อให้ประธานาธิบดีมีทางเลือกและโอกาสสูงสุดในการปรับเปลี่ยนแผนฉุกเฉิน หากเกิดขึ้น"
รูบิโอ หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อิหร่าน แม้หลังจากความขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้ว ก็อาจพยายามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไป เขาชี้ว่าประเทศในยุโรปและเอเชียที่ได้รับประโยชน์จากการค้าผ่านเส้นทางน้ำนี้ควรมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะให้มีการเดินเรืออย่างเสรี โดยพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงสหรัฐฯ ที่ก็ต้องพึ่งพาเส้นทางการค้าดังกล่าวเช่นกัน
สหรัฐฯ ได้ส่งนาวิกโยธิน 2 กองพันจำนวนหลายพันนายไปยังภูมิภาคนี้ โดยกองพันแรกมีกำหนดจะเดินทางถึงประมาณปลายเดือน มี.ค. โดยเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังคาดว่าเพนตากอนจะส่งทหารพลร่มชั้นยอดไปอีกหลายพันนายด้วย
การส่งกำลังทหารเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลว่าสงคราม ซึ่งสหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ด้วยการโจมตีทางอากาศที่สังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ อาจกลายเป็นสงครามภาคพื้นดินที่ยืดเยื้อ การตอบโต้ของอิหร่านด้วยการโจมตีเป้าหมายของสหรัฐฯ และอิสราเอลในภูมิภาค รวมถึงเป้าหมายพลเรือนในประเทศอาหรับอ่าวเปอร์เซียและการขนส่งทางเรือ ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ทั่วโลก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ประธานาธิบดี ทรัมป์ ดูเหมือนจะกระตือรือร้นที่จะยุติสงครามที่ไม่เป็นที่นิยมนี้ และเน้นย้ำในสัปดาห์นี้ถึงสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นการเจรจาที่มีประสิทธิภาพเพื่อหาทางออกทางการทูต แม้ว่าเตหะรานจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ยังไม่มีการเจรจาใดๆ เลยก็ตาม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (26) ทรัมป์ ได้ประกาศให้เวลาอิหร่านอีก 10 วันในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้น มิฉะนั้นจะเผชิญกับการโจมตีโครงข่ายพลังงานพลเรือนของประเทศ
สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐฯ คาดหวังว่าจะมีการประชุมกับอิหร่านภายในหนึ่งสัปดาห์ และคาดว่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่านในเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับข้อเสนอ 15 ข้อของ ทรัมป์ เพื่อยุติสงคราม วิตคอฟฟ์กล่าวว่าสหรัฐฯ มี "เส้นแดง"ที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการห้ามอิหร่าเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และการที่อิหร่านต้องส่งมอบสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่สะสมไว้ 10,000 กิโลกรัม
ขณะเดียวกัน สื่ออิหร่านรายงานว่า มีการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำหนักเบาที่ปลดประจำการแล้วและโรงงานผลิตยูเรเนียม "เค้กเหลือง" เมื่อคืนวันศุกร์ (27) และระบุว่าไม่มีการรั่วไหลของรังสีหรืออันตรายใดๆ จากการโจมตีทั้งสองครั้ง
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) แถลงวันนี้ (28) ว่า อิหร่านได้แจ้ง IAEA ว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นของระดับรังสีนอกพื้นที่โรงงานผลิตยูเรเนียมเค้กเหลือง และทางหน่วยงานจะตรวจสอบรายงานดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บูเชห์ร ซึ่งสื่ออิหร่านระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรง
สื่ออิหร่านยังรายงานเช้านี้ (28) ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 คน และ 7 คนได้รับบาดเจ็บ หลังจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอลต่อที่พักอาศัยในเมืองซานจานทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน
อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าววันนี้ (28) ว่า อิสราเอลซึ่งร่วมมือกับสหรัฐฯ ยังได้โจมตีโรงงานเหล็ก 2 แห่งและโรงไฟฟ้าอีก 1 แห่งด้วย ซึ่งเขาชี้ว่า "การโจมตีครั้งนี้ขัดแย้งกับกำหนดเวลาที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขยายออกไปสำหรับการเจรจาทางการทูต อิหร่านจะเรียกร้องราคาอย่างหนักสำหรับอาชญากรรมของอิสราเอล"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เตหะรานยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะตอบรับข้อเสนอที่สหรัฐฯ ส่งมาในสัปดาห์นี้หรือไม่ หลังเกิดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและนิวเคลียร์เมื่อวันศุกร์ (27)
เจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกว่า อิหร่านน่าจะให้คำตอบสหรัฐฯ ภายในวันศุกร์ (27) หรือไม่ก็วันเสาร์ (28) แต่เขาย้ำว่าการโจมตีอย่างต่อเนื่องในขณะที่สหรัฐฯ กำลังขอเจรจานั้น เป็นสิ่งที่ "ยอมรับไม่ได้"
มีรายงานว่า ข้อเสนอของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผ่านทางปากีสถานเมื่อสองวันก่อนนั้น รวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆ ตั้งแต่การยุติโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่าน ไปจนถึงการสละการควบคุมเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดของโลกสำหรับการจัดหาพลังงาน
ที่มา: รอยเตอร์