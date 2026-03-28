แบงก์ยักษ์เตือน!สงครามUS-อิหร่านอาจเป็นจุดจบ'เปโตรดอลลาร์' และเป็นจุดเริ่มต้น'เปโตรหยวน'

สงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน อาจเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบ "เปโตรดอลลาร์" เสาหลักความมั่นคงทางการเงินของสหรัฐฯที่ครองโลกมานาน ตามรายงานฉบับหนึ่งของดอยช์แบงก์ สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลก
"ความสำคัญทางยุทธศาสตร์มหึมาของตะวันออกกลางที่มีต่อบทบาทของดอลลาร์ ในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ไม่ควรถูกประเมินต่ำเกินไป ความขัดแย้งปัจจุบันอาจเป็นบททดสอบรากฐานของระบอบเปโตรดอลลาร์" มัลลิกา สัชเดวา นักวิจัยของดอยช์แบงก์ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี เขียนในรายงานพิเศษที่เผยแพร่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์
เปโตรดอลลาร์ถือกำเนิดขึ้นมาจากข้อตกลงหนึ่งๆระหว่างสหรัฐฯกับบรรดารัฐต่างๆในอ่าวอาหรับ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บรรดารัฐต่างๆในอ่าวจะขายน้ำมันแก่พวกลูกค้าทั่วโลกในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์ แลกกับการนำไปลงทุนใหม่หรือฝากไว้ในสินทรัพย์ต่างๆของสหรัฐฯ รวมถึง เช่น พันธบัตรรัฐบาลอเมริกา อสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้น
กระบวนการนี้เรียกว่า "การรีไซเคิลปิโตรดอลลาร์" เพื่อสร้างผลตอบแทนและหมุนเวียนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก
เนื่องจากบรรดารัฐต่างๆในอ่างอาหรับมีรายได้มหาศาลเกินความจำเป็น จึงนำดอลลาร์ส่วนเกินไปลงทุนต่อ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หุ้น หุ้นกู้ภาคเอกชน หรืออสังหาริมทรัพย์ในตะวันตก ก่อประโยชน์ต่ออเมริกา ช่วยค้ำจุนค่าเงินดอลลาร์ ทำให้สหรัฐฯ สามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำผ่านการขายพันธบัตร
ดอยช์แบงก์ มองว่าสงครามที่สหรัฐฯเปิดฉากโจมตีอิหร่าน อาจถูกจดจำไปตลอดกาลในฐานะตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการกัดเซาะความเป็นเจ้าโลกของเปโตรดอลลาร์ และกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของเปโตรหยวน"
