เรียกว่าอะไรดี!เผยสหรัฐฯโกยทองคำกลับจากเวเนฯ$100ล้าน หลังโค่นอำนาจมาดูโร

ดัก เบอร์กัม รัฐมนตรีมหาดไทยสหรัฐฯ คุยโวเมื่อวันพุธ(25มี.ค.) ว่าเมื่อเร็วๆนี้อเมริกานำทองคำกลับมาจากเวเนเซอุลากว่า 100 ล้านดอลลาร์ ตามหลังปฏิบัติการโค่นล้ม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดี ณ ขณะนั้น ในเดือนมกราคม
เบอร์กัม พร้อมกับบรรดาผู้บริหารบริษัทน้ำมันและเหมืองแร่ เดินทางเยือนเวเนซุเอลา ในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา และได้พบปะกับ เดลซีย์ โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีของประเทศแห่งนี้
"ไม่มีการขนส่งโลหะมีค่าระหว่างเวเนซุเอลากับอเมริกามากว่า 20 ปี" เบอร์กัม บอกกับพวกผู้บริหารด้านพลังงาน ณ ที่ประชุมหนึ่งในฮิวสตัน "ไม่นานที่ผ่านมา เราสามารถนำทองคำกลับบ้าน 100 ดอลลาร์ ทองคำจริง" รัฐมนตรีมหาดไทยสหรัฐฯระบุ พร้อมเผยว่าบรรดาผู้สกัดทองสหรัฐฯ จะใช้ทองเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์และบริโภค
สหรัฐฯบุกจับประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ในปฏิบัติการจู่โจมทางทหารเมื่อเดือนมกราคม แต่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เหลือในรัฐบาลอยู่ในตำแหน่งต่อไป โดยที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หันไปร่วมมือใกล้ชิดกับ โรดริเกซ รองประธานาธิบดีสมัยมาดูโร
ประธานาธิบดีทรัมป์ กดดันบรรดาผู้บริหารบริษัทน้ำมันและก๊าซสหรัฐฯ ให้เข้าไปลงทุนในภาคพลังงานของเวเนซุเอลา ในขณะที่เชื่อกันว่าประเทศในอเมริกาใต้แห่งนี้ครอบครองแหล่งสำรองน้ำมันดิบขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เบอร์กัม บอกว่านอกเหนือจากปิโตรเลียมแล้ว สหรัฐฯยังมองเห็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเหมืองแร่และทรัพยากรโลหะมีค่าของเวเนซุเอลา เนื่องจากประเทศแห่งนี้มีแหล่งทรัพยากรถ่านหินมากมายมหาศาล ที่มีแร่ธาตุสำคัญๆ
"การทำเหมืองคือโอกาส มันคืออุตสาหกรรมหนึ่งๆที่ล่มสลายโดยสิ้นเชิงในเวเนซุเอลา และพวกเขาก็รู้ดี พวกเขาเหลือเพียงแค่คนงานเหมืองฝีมือดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มก๊กต่างๆ บางทีมันอาจเป็นปฏิบัติการด้านเหมืองที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลวร้ายที่สุดในโลก" เบอร์กัมกล่าว
"พวกเขาต้องการสิ่งแวดล้อมสะอาด พวกเขาต้องการการลงทุนสมัยใหม่ พวกเขาต้องการเห็นการตอบโตในประเทศ" รัฐมนตรีมหาดไทยสหรัฐฯระบุ พูดถึงรัฐบาลโรดริโกรซ
มาเรีย คอรินา มาชาโด ผู้นำเวเนซุเอลา ได้กล่าวกับพวกผู้บริหารด้านพลังงาน ณ ที่ประชุมในฮิวสตัน เช่นกัน แต่บทบาทของเธอในเวเนซุเอลายังคงไม่ชัดเจน เนื่องจากรัฐบาลของทรัมป์หันไปร่วมมือกับโรดริเกซ
มาชาโด เรียกร้องให้แปรรูปอุตสาหกรรมน้ำนของเวเนซุเอลาโดยสมบูรณ์ ขณะเดียวกันเธอมองว่ามันอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 9 เดือน ในการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆสำหรับการเลือกตั้งที่อิสระและยุติธรรมในเวเนซุเอลา
(ที่มา:ซีเอ็นบีซี)