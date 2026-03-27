“สถานทูตสหรัฐฯ” ออกแถลงการณ์ “เรือธง USS Blue Ridge มาถึง "ท่าแหลมฉบัง" เพื่อแวะพัก-เติมเชื้อเพลิง พบจนท.ฝ่ายไทย กระชับความสัมพันธ์แนบแน่นยาวนาน 190 ปี

MGRออนไลน์ – สถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์วันศุกร์(26 มี.ค) ออกแถลงการณ์ถึงการมาเยือนของเรือธงของกองเรือที่ 7 ของสหรัฐอเมริกา เรือ USS Blue Ridge (LCC 19) (ยูเอสเอส บลูริดจ์) หลังเคยเยือนไทยครั้งสุดท้ายเมื่อมิถุนายน ปี 2567 เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์สำหรับการแวะพัก เติมเชื้อเพลิง และพบปะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย สะท้อนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันที่มียาวนานกว่า 190 ปี
แถลงการณ์ของสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยมีใจความว่า
“จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย – 26 มีนาคม 2569: เรือ USS Blue Ridge (LCC 19) (ยูเอสเอส บลูริดจ์) ซึ่งเป็นเรือธงของกองเรือที่ 7 ของสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยตามกำหนดการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 โดยเรือลำนี้เดินทางเยือนประเทศไทยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2567
ระหว่างการเยือนครั้งนี้ ผู้นำของกองเรือที่ 7 สหรัฐฯ และเรือ USS Blue Ridge มีกำหนดพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือไทยและผู้นำท้องถิ่น เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความพร้อมด้านปฏิบัติการ เสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารในอนาคต และยกระดับความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ กับไทย อันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่งคั่งของโลกอย่างต่อเนื่อง การเยือนครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งผ่านการฝึกทางทหาร อาทิ คอบร้าโกลด์ และ การัต (CARAT)
“คณะของเรายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่ การเยือนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอันเป็นมิตรที่ยาวนานกว่า 190 ปีระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย” พลเรือตรี ไคล์ แกนต์ รองผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 ของสหรัฐฯ กล่าว “ความร่วมมือในทุกระดับ ตั้งแต่การพบปะหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ไปจนถึงการฝึกคอบร้าโกลด์ ล้วนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันธำรงไว้ซึ่งภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่มั่งคั่ง เสรี และเปิดกว้าง”
นอกจากนี้ กำลังพลจากเรือ Blue Ridge และกองเรือที่ 7 สหรัฐฯ มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขณะจอดเทียบท่า รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและการเยี่ยมชมเรือ โดยแหลมฉบังจะเป็นจุดแวะพักระยะสั้นสำหรับเรือบลูริดจ์ เพื่อเติมเชื้อเพลิงและเสบียงบนเรือ
เจ้าหน้าที่กองเรือที่ 7 สหรัฐฯ ซึ่งประจำการบนเรือ Blue Ridge บัญชาการกองเรือที่มีการวางกองกำลังส่วนหน้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีภารกิจหลักในการควบคุมและวางแผนการปฏิบัติการให้กับกองกำลังในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและมหาสมุทรอินเดีย เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคและความมั่นคงทางทะเลผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรและหุ้นส่วน
กองเรือที่ 7 ของสหรัฐฯ ซึ่งมีการวางกองกำลังส่วนหน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ดำเนินภารกิจและประสานความร่วมมือกับพันธมิตรและหุ้นส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงไว้ซึ่งภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง
เรือ Blue Ridge และกำลังพลกองเรือที่ 7 สหรัฐฯ ดำเนินการลาดตระเวนในภูมิภาคอินโด-
แปซิฟิกเป็นประจำ เพื่อยับยั้งการรุกราน เสริมสร้างพันธมิตรและหุ้นส่วน และพัฒนาขีดความสามารถในการรบในอนาคต”
ทั้งนี้ USS Blue Ridge ออกแบบมาตั้งแต่ต้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบัญชาการและการสื่อสาร ในการสนับสนุนปฏิบัติการยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ โดยประจำการมาตั้งแต่ปี 2522 ในฐานะเรือบัญชาการของกองเรือที่ 7 และออกปฏิบัติการในพื้นที่เมืองโยโกสุกะ ประเทศญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้เข้าสู่น่านน้ำของสหรัฐอเมริกาเลยเป็นเวลา 31 ปี ยกเว้นที่เกาะกวม ถือเป็นเรือสหรัฐ ที่มีประวัติการออกปฏิบัติการต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือสหรัฐฯ
