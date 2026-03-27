พะยี่ห้อทุกอย่าง! สหรัฐฯ เตรียมออกธนบัตรที่มีลายเซ็น 'ทรัมป์' ฉลองเอกราช 250 ปี

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี (26 มี.ค.) ว่า สหรัฐฯ จะเริ่มใช้ธนบัตรที่มีลายเซ็นของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปีนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีในตำแหน่งได้ลงนามในเงินตราของอเมริกา
ธนบัตรที่ออกแบบใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีแห่งอิสรภาพของอเมริกา จะเป็นครั้งแรกในรอบ 165 ปี ที่ไม่มีลายเซ็นของเหรัญญิกสหรัฐฯ (US Treasurer) ซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกำกับดูแลสำนักพิมพ์ธนบัตร โรงกษาปณ์สหรัฐฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง
ธนบัตร 100 ดอลลาร์ฉบับแรกที่มีลายเซ็นของ ทรัมป์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ จะถูกพิมพ์ในเดือน มิ.ย. ตามด้วยธนบัตรอื่นๆ ในเดือนต่อๆ ไป ธนบัตรใหม่เหล่านี้อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการหมุนเวียนผ่านธนาคาร
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงผลิตธนบัตรที่มีลายเซ็นของ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยประธานาธิบดี โจ ไบเดน และ ลินน์ มาเลอร์บา อดีตเหรัญญิกอยู่
มาเลอร์บา จะเป็นเหรัญญิกคนสุดท้ายในบรรดาเหรัญญิกสหรัฐฯ ที่ล้วนมีชื่อปรากฏอยู่บนธนบัตรของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี 1861 ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลสหรัฐฯ ออกธนบัตรเป็นครั้งแรก
การเปลี่ยนแปลงลายเซ็นนี้เป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาล ทรัมป์ และพันธมิตรในการนำชื่อของประธานาธิบดีไปใช้กับอาคาร สถาบัน โครงการของรัฐบาล เรือรบ และเหรียญกษาปณ์
คณะกรรมการศิลปะของรัฐบาลกลางซึ่ง ทรัมป์ เป็นผู้แต่งตั้งได้อนุมัติแบบเหรียญทองที่ระลึกที่มีภาพของ ทรัมป์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เบสเซนต์ กล่าวในถ้อยแถลงว่า การดำเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับวาระครบรอบ 250 ปีของสหรัฐฯ เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพทางการเงินในช่วงวาระที่สองของทรัมป์
“ไม่มีวิธีใดที่จะทรงพลังไปกว่าการยกย่องความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ของประเทศที่ยิ่งใหญ่ของเรา และประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ มากไปกว่าธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีชื่อของเขา และเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่สกุลเงินทางประวัติศาสตร์นี้จะถูกออกในวาระครบรอบ 250 ปี” เบสเซนต์ กล่าว
ความพยายามที่จะออกเหรียญ 1 ดอลลาร์ที่มีรูป ทรัมป์ หมุนเวียนนั้นต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากกฎหมายห้ามการใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเหรียญกษาปณ์ของสหรัฐฯ
กฎหมายที่ควบคุมการพิมพ์ธนบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง กฎหมายกำหนดให้คงองค์ประกอบบางอย่างไว้ รวมถึงคำว่า "In God We Trust" และอนุญาตเฉพาะภาพบุคคลที่เสียชีวิตแล้วเท่านั้น
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังกล่าวว่า การออกแบบโดยรวมของธนบัตรจะไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นลายเซ็นของ ทรัมป์ ที่จะมาแทนที่ลายเซ็นของเหรัญญิก
ทั้งนี้ แบบจำลองของธนบัตร 100 ดอลลาร์ที่มีลายเซ็นของ ทรัมป์ ยังไม่มีการเผยแพร่ออกมา
มาเลอร์บา อดีตเหรัญญิกสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาลทรัมป์
โจวิตา คาร์รันซา ผู้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกในรัฐบาลสมัยแรกของทรัมป์ เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า "สัญลักษณ์อันทรงพลังของความยืดหยุ่นของอเมริกา ความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจเสรี และคำมั่นสัญญาแห่งความยิ่งใหญ่ที่ต่อเนื่อง"
ด้าน แบรนดอน บีช เหรัญญิกคนปัจจุบัน ซึ่งชื่อของเขาไม่ได้ปรากฏบนธนบัตร ก็ได้ออกคำแถลงสนับสนุน โดยกล่าวว่า ทรัมป์ เป็นผู้สร้าง "ยุคทองแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ"
ที่มา: รอยเตอร์