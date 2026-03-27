เปิดทางกู้ภัย? 'เรือมยุรี นารี' ลอยเกยตื้นเกาะอิหร่าน ยังไม่ทราบชะตากรรมลูกเรือ 3 คนที่สูญหาย

เรือบรรทุกสินค้า "มยุรี นารี" ซึ่งถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดในช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ได้ลอยเกยตื้นเกาะ Qeshm ของอิหร่าน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่ทราบชะตากรรมของลูกเรือ 3 ราย ที่ยังสูญหาย ตามรายงานของทาสนิวส์ สื่อมวลชนอิหร่าน
ไทย เปิดเผยว่าลูกเรือ 20 คนได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือโอมาน แต่ยังสูญหาย 3 คน หลังเกิดระเบิดบริเวณบริเวณท้ายเรือมยุรี นารี ก่อไฟลุกไหม้ห้องเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตามในรายงานข่าวของทาสนิวส์ ไม่ได้ระบุถึงชะตากรรมของลูกเรือทั้ง 3 คน หรือปฏิบัติการความช่วยเหลือใดๆ
เหตุโจมตีเรือสินค้าลำนี้เกิดขึ้นเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน โดยหน่วยปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO) ซึ่งปฏิบัติการโดยกองทัพสหราชอาณาจักร รายงานว่ามีเรือสินค้าลำหนึ่งเกิดไฟลุกไหม้ในช่องแคบฮอร์มุซ โดยวัตถุไม่ทราบชนิด
ในวันอังคาร(24 มี.ค.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ให้ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับความพยายามช่วยเหลือลูกเรือไทยทั้ง 3 คน บอกว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านและโอมาน ได้ดำเนินปฏิบัติการร่วม และเข้าถึงเรือมยุรี นารี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับชะตากรรมของลูกเรือทั้ง 3 ราย
(ที่มา:รอยเตอร์/ทาสนิม)