เหตุผลที่ไม่โปรเคียฟ? 'ทรัมป์' แชร์ลิงก์ข่าว 'รบ.ยูเครน' พัวพันแผนระดมทุนช่วย 'ไบเดน' หาเสียงในปี 2024

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้โพสต์ลิงก์ไปยังข่าวที่อ้างว่ารัฐบาลยูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งของอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตในปี 2024
สำนักข่าว Just the News รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี (26 มี.ค.) โดยอ้างรายงานข่าวกรองที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า แผนการดังกล่าวจะอาศัยการเบี่ยงเบนเงินภาษีของชาวอเมริกันที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการของ USAID ในยูเครน
รายงานระบุว่า แผนการดังกล่าวซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2022 อาจเกี่ยวข้องกับเงิน "หลายร้อยล้านดอลลาร์" โดยหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ค้นพบแผนการนี้จากการดักฟังการสื่อสารของรัฐบาลยูเครน
มีรายงานว่า ทุลซี แกบบาร์ด ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (DNI) เพิ่งจะทราบเรื่องการดักฟังเมื่อไม่นานมานี้ และสั่งให้สรุปข้อมูลทั้งหมดในคดีนี้ ซึ่งสำนักข่าว Just the News ได้รับมาบางส่วนแล้ว
เอกสารที่สำนักข่าวได้รับระบุว่า “รัฐบาลยูเครนและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ไม่ระบุชื่อได้วางแผนที่จะจัดหาเงินภาษีของชาวอเมริกันหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยูเครน ซึ่งจะใช้เป็นฉากบังหน้าในการส่งเงินประมาณ 90% ของเงินที่จัดสรรให้กับ DNC ไปสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งใหม่ของโจ ไบเดน”
รายงานระบุว่า กลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดคาดหวังว่าโครงการนี้จะถูก "ปฏิเสธว่าไม่จำเป็น" ในที่สุด แต่ก่อนจะถึงตอนนั้น พวกเขาหวังว่าจะรวบรวมเงินจำนวนที่ต้องการได้ ซึ่ง "ยากต่อการติดตาม" และ "เป็นไปไม่ได้ที่จะได้คืน"
จากรายงานของ Just the News ยังไม่ชัดเจนว่าเคียฟได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวหรือไม่ ขณะที่ทั้งสำนักงาน DNI และ แกบบาร์ด ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทรัมป์ ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลิงก์ที่เขาโพสต์เช่นกัน
ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. ปี 202 ส่งผลให้ ทรัมป์ กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐอเมริกา หลังจากเอาชนะ คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีในขณะนั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากไบเดน ผู้ซึ่งต่อมาถูกบังคับให้ถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพที่ทรุดโทรมของเขา
ก่อนหน้านี้ในเดือน มี.ค. ผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงถึงการขาดการกำกับดูแลในโครงการช่วยเหลือยูเครนที่บริหารจัดการโดย USAID มูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์ รายงานเดือน มี.ค. ของผู้ตรวจสอบบัญชีพบว่า บางครั้งสหรัฐฯ ก็จ่ายเงินซ้ำซ้อนให้กับพลเมืองยูเครนที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ ซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ
ทรัมป์ได้สั่งยุบ USAID ในปี 2025 หลังจากกล่าวหาว่าองค์กรนี้ใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง และให้กระทรวงการต่างประเทศเข้ามารับผิดชอบภารกิจต่างๆ แทน
ที่มา : RT, Sputnik