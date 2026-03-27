อ่วมก่อนใคร! ออสเตรเลียเผชิญวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิง กว่า 500 ปั๊มหมดเกลี้ยงน้ำมันอย่างใดอย่างหนึ่ง

สถานการณ์ขาดแคลนเชื้อเพลิงทั่วออสเตรเลียเลวร้ายลง มีรายงานว่าสถานีบริการมากกว่า 500 แห่ง ไม่มีเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งจำหน่าย และหลายสิบแห่งหมดเกลี้ยงทุกชนิด
คริส โบเวน รัฐมนตรีพลังงานเปิดเผยว่าสถานีบริการ 520 แห่งทั่วประเทศ ประสบปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามรายงานของเอบีซีนิวส์ สื่อมวลชนออสเตรเลีย
เฉพาะในรัฐนิวเซาท์เวลส์ เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าในสถานีบริการทั้งหมดราวๆ 2,400 สถานี มีอยู่ 32 แห่ง ที่หมดเกลี้ยงทุกชนิด และอีก 313 แห่ง ไม่มีน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งให้บริการ โดยในนั้น 187 แห่ง ไม่เหลือดีเซลอยู่ในสต๊อกแล้ว
เจ้าหน้าที่ระบุว่าสถานีบริการที่หมดเกลี้ยงเชื้อเพลิง เป็นสถานีบริการที่อยู่ตามพื้นที่ส่วนภูมิภาค บ่งชี้ว่าถึงภาวะตึงตัวตามชุมชนในแถบชนบท อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พยายามชี้แจงว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการกระจายน้ำมันมากกว่า ไม่ใช่การพังครืนของอุปทานแต่อย่างใด
แต่กระนั้น รัฐบาลกลางได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อคลายแรงกดดัน ในนั้นรวมถึงปรับลดมาตรฐานเชื้อเพลิงดีเซลเป็นการชั่วคราว 6 เดือน เพื่อเพิ่มอุปทาน นอกจากนี้แล้ว โบเวน ยังเผยว่าได้มีการปล่อยคลังสำรองเชื้อเพลิงของประเทศออกมาบางส่วน เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุปทาน
รายงานข่าวระบุว่าปัญหาขาดแคลนน้ำมัน เกิดขึ้นในขณะที่ ออสเตรเลีย ชาติที่พึ่งพิงการนำเข้าเชื้อเพลิงอย่งหนัก กำลังตกอยู่ในภาวะอ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน อันสืบเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางในปัจจุบัน
