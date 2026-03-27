เลือดขึ้นหน้า! US ตั้งท่าบุกอิหร่านเล็งเสริมกำลังอีก 1 หมื่น ไม่สนสื่อเตือนตายเป็นเบือเตหะรานวางกับดักไว้แล้ว

เพนตากอนกำลังเล็งส่งกองกำลังภาคพื้นเข้าไปยังตะวันออกกลาง เพิ่มเติมอีก 10,000 นาย เปิดทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีทางเลือกด้านการทหารเพิ่มเติม แม้เขาชั่งใจเจรจาสันติภาพกับเตหะราน ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ซึ่งคล้องกับข่าวของไทม์สออฟอิสราเอล อย่างไรก็ตามซีเอ็นเอ็นอ้างผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าปฏิบัติการภาคพื้นใดๆเสี่ยงก่อความสูญเสียแก่กำลังพลอเมริกาจำนวนมาก เนื่องจากอิหร่านเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้ว
วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่ากองกำลังเสริมดังกล่าว จะมีทั้งทหารราบและยานเกราะ ซึ่งทหารเหล่านี้จะเข้าไปเสริมนากวิกโยธินราว 5,000 นายและทหารพลร่มจากกองพลทหารพลร่มที่ 82 หลายพันนาย ซึ่งได้รับคำสั่งให้มุ่งหน้าสู่ภูมิภาคก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์
รายงานข่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัล สอดคล้องกับข่าวของไทม์สออฟอิสราเอล ที่บอกก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง ว่า ทรัมป์ มีแนวโน้มมุ่งสู่การรุกรานทางภาคพื้นเข้าไปยังอิหร่าน อ้างอิงเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน
ไทม์สออฟอิสราเอล รายงานอ้างเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว ระบุสหรัฐฯตระหนักว่า เตหะราน ดูเหมือนจะไม่ยอมตกลงอ่อนข้อใดๆต่อแผนสันติภาพ 15 ข้อที่เสนอโดยวอชิงตัน และได้ส่งกำลังพลหลายพันนายเข้ามายังภูมิภาค เพื่อบุกยึดเกาะคาร์ก ตามคำสั่งของทรัมป์
ในรายงานอ้างเจ้าหน้าที่อีกคนจากประเทศที่เป็นคนกลาง เตือนว่าแม้กองกำลังสหรัฐฯอาจสามารถยึดเกาะดังกล่าวได้ แต่การครอบครองรักษาไว้ จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเพิ่มเติมจำนวนมาก และยุทธการจัดการกับอิหร่าน อาจลากยาวเกินกว่ากรอบเวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์ ที่ทางวอชิงตันเคยบอกเอาไว้กับสาธารณชน
ท่าวกลางรายงานข่าวดังกล่าว โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ประกาศกร้าว่าประเทศของเขาจะเดินหน้าสู้รบต่อไปจนกว่าจะสามารถทำลายในสิ่งที่เขาให้จำกัดความว่าวงจรความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำซาก "ทำสงคราม หยุดยิงชั่วคราว แล้วก็กลับไปทำสงครามกันใหม่"
เขาเตือนด้วยว่าอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการจู่โจมลักษณะดังกล่าว "บนพื้นฐานรายงานข่าวกรองบางส่วน ศัตรูของอิหร่านกำลังเตรียมการยึดครองหนึ่งในเกาะของอิหร่าน ภายใต้การสนับสนุนของรัฐหนึ่งๆในภูมิภาค กองกำลังของเรากำลังจับตาความเคลื่อนไหวทั้งหมดของศัตรู ถ้าพวกเขาดำเนินการใดๆ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญใดๆในรัฐดังกล่าว จะตกเป็นเป้าหมายโจมตีอย่างไม่รามือ"
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น อ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับข่าวกรองสหรัฐฯ เปิดเผยว่าอิหร่านได้วางกับดักและเคลื่อนย้ายกองกำลัง รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศไปยังเกาะคาร์กในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะเปิดปฏิบัติการเข้าควบคุมเกาะแห่งนี้
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเตือนว่า ปฏิบัติการภาคพื้นดังกล่าวมีความเสี่ยงในระดับสูง ในนั้นเสี่ยงสูญเสียกำลังพลอเมริกาในจำนวนมาก ตามรายงานข่าวของซีเอ็นเอ็น
(ที่มา:รอยเตอร์/วอลล์สตรีทเจอร์นัล/ไทม์สออฟอิสราเอล/ซีเอ็นเอ็น)