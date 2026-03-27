โดนเคลมเฉย!หรือไทยต้องขอบคุณUS หลังทรัมป์อ้างอิหร่านมอบของขวัญ ปล่อยเรือน้ำมัน10ลำล่องผ่านฮอร์มุซ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวอ้างว่า อิหร่าน มอบของขวัญแก่วอชิงตัน ด้วยการเปิดทางให้เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนหนึ่งล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวไทม์สออฟอิสราเอล เมื่อวันพุธ(25 ม.ค.) อ้างอิงนักการทูตอาหรับระดับสูงรายหนึ่งและเจ้าหน้าที่อเมริกาอีกคน
ในความพยายามอธิบายการตัดสินใจหาทางเจรจากับอิหร่าน ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคาร(24 ม.ค.) ว่าเตหะราน "ได้ทำบางอย่างที่น่าอัศจรรย์มากๆเมื่อวานนี้ พวกเขามอบของขวัญแก่เรา เทียบเท่ากับเงินมูลค่ามหาศาล ซึ่งส่งมาถึงแล้ววันนี้"
"พวกเขามอบมันแก่เรา อย่างที่พวกเขาบอกว่ากำลังมอบมันแก่เรา มันมีความหมายอย่างหนึ่งสำหรับผม มันหมายความว่า เรากำลังเจรจาต่อรองถูกคน" ทรัมป์กล่าว ทั้งนี้ ทรัมป์ ปฏิเสธพูดอย่างเจาะจงเกี่ยวกับของขวัญดังกล่าว ยกเว้นแต่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ และเกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ
อย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดี(26 มี.ค.) ทรัมป์ บ่งชี้ว่าอิหร่านปล่อนเรือบรรทุกน้ำมัน 10 ลำล่องผ่านช่องแคบ เพื่อแสดงเจตนาดีในการเจรจา ในนั้นรวมถึงเรือติดธงปากีสถานบางลำ
รอยเตอร์ รายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของไทยล่องผ่านช่องแคบอย่างปลอดภัย ตามหลังการประสานงานทางการทูตระหว่างไทยกับอิหร่าน แต่ไม่ได้ระบุว่าเรือลำดังกล่าวอยู่ในคำกล่าวอ้างของทรัมป์ด้วยหรือไม่ ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดเผยในวันพฤหัสบดี(26 มี.ค.) ระบุเรือของมาเลเซียหลายลำกำลังได้รับอนุญาตให้ล่องผ่านเช่นกัน ส่งสัญญาณว่ามีการผ่อนปรนข้อจำกัดแก่บางประเทศ ตามหลังการเจรจาทางการทูต
ไทม์สออฟอิสราเอล รายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธ(5 มี.ค.) ครั้งที่รัฐบาลทรัมป์ เริ่มส่งข้อความผ่านคนกลางถึงอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ เพื่อทดสอบว่าหนทางด้านการทูตสำหรับออกจากสงครามนั้น "มีความเป็นไปได้หรือไม่" พวกเขาได้ขอให้เตหะรานแสดงออกถึงเจตนาดี
เจ้าหน้าที่อาหรับให้สัมภาษณ์กับไทม์สออฟอิสราเอล อ้างว่าอิหร่านตอบสนองด้วยการอนุญาตให้เรือบรรทุกเชื้อเพลิงจำนวนหนึ่ง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯหรืออิสราเอ ลล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อสยบความปั่นป่วนในตลาดโลก
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาหรับรายนี้ยอมรับว่าการสัญจรผ่านช่องแคบของเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนเล็กน้อย ไม่น่าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญหรือส่งผลกระทบในระยะยาวต่อราคาน้ำมัน เนื่องจากอิหร่านดูเหมือนจะยังไม่พร้อมยอมอ่อนข้อต่อข้อเสนอ ในขณะที่สหรัฐฯและอิสราเอลก็ยังเดินหน้าโจมตีต่อไป ตามรายงานของไทมส์ออฟอิสราเอล
"ผลกระทบอย่างจำกัดของของขวัญ เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่า ทำไม ทรัมป์ ถึงหลีกเลี่ยงพูดอย่างชัดๆว่าของขวัญนั้นคืออะไร" เจ้าหน้าที่อาหรับระบุ
ด้าน แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนทำเนียบขาว บอกกับพวกผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก ว่า "ในขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันทั้งหลายล่องผ่านฮอร์มุซ มันเป็นอะไรบางอย่างที่เรากำลังติดตามอย่างใกล้ชิด" เธอกล่าว โดยไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของ "ของขวัญ" ตามคำกล่างอ้างของทรัมป์
"เรากำลังเห็นราคาน้ำมันหน้าปั๊มกำลังลดลง" ลีวิตต์กล่าว พร้อมอ้างว่าการที่รัฐบาลทรัมป์ให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานภายในประเทศ จะช่วยรักษาเสถียรภาพทางราคา ครั้งที่ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านยุติลง
(ที่มา:ไทม์สออฟอิสราเอล)