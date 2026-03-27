มาไม้ไหน!!ทรัมป์อ้างหยุดโจมตีที่ตั้งพลังงาน10วันตามคำขออิหร่าน เตหะรานไม่สนรัวถล่มอิสราเอลเป็นชุด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(26มี.ค.)เผยจะหยุดโจมตีที่ตั้งทางพลังงานของอิหร่านเป็นเวลา 10 วัน ตามคำขอของอิหร่าน และบอกว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นไปอย่างราบรื่น แม้เจ้าหน้าที่เตหะรานรายหนึ่ง ยืนกรานปฏิเสธข้อเสนอของอเมริกาสำหรับยุติสงครามที่ลากยาวมาเกือบ 4 สัปดาห์ ระบุเป็น "ข้อเสนอฝ่ายเดียวที่ไม่ยุติธรรม" พร้อมกันนั้นอิหร่านยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารตอบโต้อย่างมีรามือ ล่าสุดยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ของอิสราเอลเป็นชุด
คำกล่าวอ้างของทรัมป์ ที่โพสต์บนทรูธโซเชียล มีขึ้นไม่นานหลังจากเขาเพิ่งขู่ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบขาว จะเพิ่มแรงกดดันใส่อิหร่าน ถ้าเตหะรานไม่ยอมทำข้อตกลง "ตามที่รัฐบาลอิหร่านร้องขอมา ผมกำลังระงับทำลายล้างโรงงานพลังงาน เป็นระยะเวลา 10 วัน ไปจนถึงวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน ณ เวลา 20.00 น. ตามเวลาตะวันออก" ทรัมป์ระบุ "กำลังมีการเจรจากัน และแม้มีถ้อยแถลงต่างๆนานามากมายขัดแย้งกันที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวปลอมๆทั้งหลายและอื่นๆ แต่การเจรจากำลังเป็นไปด้วยดี"
สงครามที่ลากยาวมาเกือบ 4 สัปดาห์ ก่อความปั่นป่วนอย่างรุนแรงแก่การขนส่งพลังงาน ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาแล้วเกือบ 40% และทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวที่ส่งมอบไปยังเอเชีย พุ่งขึ้นเกือบๆ 67% ส่วนราคาปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก เพิ่มขึ้นเกือบ 50%
แม้ ทรัมป์ พยายามกล่าวอ้างในทางบวก แต่อิหร่านยังคงแก้แค้นสหรัฐฯและอิสราเอล ด้วยการโจมตีเล่นงานอิสราเอลและฐานทัพต่างของอเมริกาเป็นชุด นอกจากนี้แล้วพวกเขายังโจมตีประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับ และปิดกั้นเส้นทางการส่งออกเชื้อเพลิงจากตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซแทบสิ้นเชิง
ระหว่างการประชุมในทำเนียบขาว ทรัมป์ บอกว่าอเมริกาจะกลายมาเป็น "ฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุด" ของอิหร่าน ถ้าไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ซึ่งในนั้นรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยุติโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน เขาบอกว่าการเข้าควบคุมน้ำมันอิหร่านคือทางเลือกหนึ่ง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ
เจ้าหน้าที่อิหร่านบอกกับรอยเตอร์ว่าข้อเสนอ 15 ข้อของสหรัฐฯ ที่สื่อสารผ่านปากีสถาน ได้รับการพิจารณาในรายละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเตหะรานและตัวแทนของผู้นำสูงสุดแล้วในวันพุธ(25มี.ค.) แต่พวกเขารู้สึกว่ามันรับใช้เพียงผลประโยชน์ของอเมริกาและอิสราเอล อย่างไรก็ตามการพูดคุยทางการทูตจะเดินหน้าต่อไป
ทรัมป์ กล่าวอ้างระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวว่า "ตอนนี้พวกเขามีโอกาส อิหร่านมีโอกาสละทิ้งความทะเยอทะยานทางนิวเคลียร์อย่างถาวรและเข้าร่วมเดินหน้าในเส้นทางใหม่ เราจะได้เห็นกันว่าพวกเขาต้องการทำมันหรือไม่ ถ้าพวกเขาไม่ เราคคือฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขา ในขณะเดียวกัน เราก็แค่เดินหน้าถล่มพวกเขา"
ประธานาธิบดีสหรัฐฯส่งทหารหลายพันนายเข้าไปยังตะวันออกกลาง บางส่วนเดินทางถึงแล้ว ก่อความคาดหมายว่าอาจเปิดปฏิบัติการรุกรานทางภาคพื้น แม้รายละเอียดยังไม่แน่ชัด
สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของทรัมป์ ยืนยันว่าอเมริกาส่ง "ลิสต์แผนปฏิบัติการ 15 ข้อ" เป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจายุติสงคราม ในนั้นรวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆนานา ตั้งแต่รื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ไปจนถึงจำกัดขีปนาวุธและส่งมอบการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน เกิดขึ้นผ่านข้อความที่ถ่ายทอดต่อโดยอิสลามาบัด และประเทศอื่นๆอย่างตุรกีและอียิปต์ ที่สนับสนุนความพยายามเป็นคนกลางด้วยเช่นกัน
ทรัมป์ ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นตัวแทนของสหรัฐฯในการเจรจากับอิหร่าน แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเตหะรานจำนวนมาก เป็นหนึ่งในผู้คนหลายพันรายที่เสียชีวิตในสงคราม
อิสราเอล ถอดเชื่อ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ออกจากบัญชีหมายหัว หลัง ปากีสถาน เรียกร้อง วอชิงตัน ให้กดดัน อิสราเอล อย่าได้เล็งเป้ากำจัดพวกเขา
อย่างไรก็ตามท่ามกลางคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการเจรจา อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธหลายระลอกเข้าใส่อิสราเอลในวันพฤหัสบดี(26มี.ค.) โจมตีเทลอาวีฟ, ไฮฟา และพื้นที่อื่นๆ
กองทัพอิสราเอลเผยว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งใส่เทลอาวีฟ ส่วนลูกอื่นๆบรรจุกระสุนคลัสเตอร์ ที่กระจายระเบิดขนาดเล็กหลายสิบลูก ก่อความเสียหายแก่บ้านเรือนและรถยนต์ ขณะที่หน่วยฉุกเฉินอิสราเอลเปิดเผยว่ามีชายรายหนึ่งเสียชีวิตในเมืองนาฮาริยา หลังฮิซบอลเลาะห์ยิงห่าจรวดเข้าใส่เมืองทางเหนือแห่งนี้
ในอิหร่าน ทางสหรัฐฯและอิสราเอลปฏิบัติการโจมีเมืองบันดาร์ อับบาส ทางตอนใต้และหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่แถบชานเมืองของเมืองชิราซ ทางภาคใต้ของประเทศ มีรายงานด้วยว่าอาคารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองอิสฟาฮาน ก็ถูกโจมตีเช่นกัน
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯและอิสราเอลอ้างว่า อิสราเอลได้สังหารผู้บัญชาการกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน และบอกว่ายังมีเป้าหมายต่างๆนานามากมายเหลืออยู่ ในขณะที่พวกเขาพยายามหาทางลดศักยภาพของกองทัพเตหะราน
(ที่มา:รอยเตอร์)