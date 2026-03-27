ซื้อแล้วแท้ๆ!งานเข้าเซเลนสกี USคลังอาวุธร่อยหรอ เล็งโยกส่วนที่ตั้งใจป้อนยูเครนส่งไปทำศึกอิหร่าน

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) กำลังชั่งใจเบี่ยงอาวุธที่เดิมทีมีความตั้งใจป้อนแก่ยูเครน สำหรับทำศึกกับรัสเซีย เบนเป้ามุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง ในขณะที่สงครามกับอิหร่าน ก่อสถานการณ์ตึงตัวแก่เสบียงบางอย่างในคลังกระสุนอันสำคัญยิ่งของกองทัพอเมริกา ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ในวันพฤหัสบดี(26มี.ค.)
รายงานของวอชิงตันโพสต์ระบุว่าอาวุธที่อาจถูกเปลี่ยนเส้นทางนั้น รวมไปถึงขีปนาวุธสกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ ที่จัดซื้อผ่านโครงการริเริ่มของนาโต ที่ดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งบรรดาชาติพันธมิตรทหารแห่งนี้ทำการจัดซื้ออาวุธจากอเมริกา ในวัตถุประสงค์เพื่อนำไปป้อนแก่ยูเครน
ความเคลื่อนไหวพิจารณาทบทวนครั้งนี้ มีขึ้นในขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียกำลังทวีความเข้มข้นขึ้น โดยพลเรือเอกแบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลาง ซึ่งเป็นแกนนำกองกำลังสหรัฐฯในตะวันออกกลาง เปิดเผยในวันพุธ(25มี.ค.) ว่าวอชิงตันโจมตีเป้าหมายต่างๆภายในอิหร่าน ไปแล้วมากกว่า 10,000 เป้าหมาย และอยู่บนเส้นทางของการจำกัดศักยภาพของอิหร่าน ที่จะฉายแสนยานุภาพออกมานอกชายแดน
โฆษกของเพนตากอนรายหนึ่งเปิดเผยกับวอชิงตันโพสต์ว่า กระทรวงกลาโหม "ต้องการับประกันว่ากองกำลังสหรัฐฯ รวมถึงกองกำลังของบรรดาคู่หูและพันธมิตรของเรา ว่าพวกเขาจะมีสิ่้งที่จำเป็นสำหรับสู้รบและได้รับชัยชนะ"
ในการตอบคำถามเกี่ยวกับรายงานข่าวดังกล่าว ทาง อัลลิสัน ฮาร์ท โฆษกของนาโต กล่าวว่าอาวุธจะยังคงถูกป้อนสู่เคียฟ "ทุกอย่างที่พันธมิตรนาโตและคู่หูจ่ายเงินซื้อผ่าน PURL(รายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครน) ได้ถูกส่งมอบหรือจะเดินหน้าป้อนแก่ยูเครน" เธอกล่าว อ้างถึงกลไกหนึ่งที่เปิดทางให้บรรดาชาติยุโรป จัดซื้ออาวุธสหรัฐฯในนามของยูเครน
ทางสำนักข่าวรอยเตอร์พยายามติดต่อสอบถามในเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ทางเพนตากอนและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯยังไม่ออกมาแสดงความเห็น
(ที่มา:รอยเตอร์)