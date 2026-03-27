จะขึ้นไปถึงไหน!น้ำมันพุ่ง$4วิตกสงครามลากยาว หุ้นสหรัฐฯดิ่ง-ทองร่วง$176

ราคาน้ำมันพุ่งแรงในวันพฤหัสบดี(26มี.ค.) ฟื้นตัวจากที่ปรับลงหนึ่งวันก่อนหน้านี้ หลังความหวังสงครามในตะวันออกกลางยุติลงอย่างรวดเร็วเริ่มเลือนลางลง ปัจจัยดังกล่าวฉุดวอลล์สตรีทปิดลบ ขณะที่ทองคำย่อตัวลง จากการแข็งค่าของดอลลาร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 4.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 5.79 ดอลลาร์ ปิดที่ 108.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุในวันพุธ(25มี.ค.) เตหะรานกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐฯ แต่ไม่มีความตั้งใจเปิดเจรจาใดๆเพื่อยุติความขัดแย้ง
ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้ แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนทำเนียบขาว แถลงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านหนักหน่วงกว่าเดิม ถ้าเตหะรานไม่ยอมรับว่าพวกเขาประสบความพ่ายแพ้ทางทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี(26มี.ค.) จากความกังวลสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านลากยาว ในขณะที่ความขัดแย้งดังกล่าวผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานและซ้ำเติมความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ดาวโจนส์ ลดลง 469.38 จุด (1.01 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,960.11 เอสแอนด์พี ลดลง 114.74 จุด (1.74 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,477.16 จุด แนสแดค ลดลง 521.74 จุด (2.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,408.08 จุด
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าอิหร่านจำเป็นต้องทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ ไม่อย่างนั้นจะต้องเผชิญการโจมตีต่อไป พร้อมเตือนว่าการเข้าควบคุมน้ำมันอิหร่านคือทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านนรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่าข้อเสนอของอเมริกาในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบ 4 สัปดาห์ "เป็นข้อเสนอฝ่ายเดียวและไม่ยุติธรรม" แต่ก็เน้นย้ำว่าการพูดคุยทางการทูตยังไม่ถึงจุดจบ
ส่วนราคาทองคำปรับลดในวันพฤหัสบดี(26มี.ค.) ได้แรงผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์และน้ำมันที่พุ่งสูง ก่อความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อยืดเยื้อและเพิ่มความคาดหมายว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูง โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 176 ดอลลาร์ หรือ 3.9 % ปิดที่ 4,376.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)