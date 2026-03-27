สื่อนอกรายงาน “ไทย” กำลังเจรจาซื้อน้ำมันดิบจาก “รัสเซีย” หลังเวียดนาม-อินโดฯ” แม้กระทั่งลูกน้องสหรัฐฯ “ปินส์” ยังทนลำบากไม่ไหวต้องขอซื้อ

รอยเตอร์ - ชาติต่างๆในเอเชียรวม เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และศรีลังกา ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาต่างกำลังเข้าคิวเพื่อรอขอซื้อน้ำมันรัสเซียหลังเจอวิกฤตพลังงานอย่างหนักจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลทำให้เกิดความวิตกว่าความต้องการอาจมีสูงกว่าปริมาณน้ำมันที่จะขายแหล่งข่าวไม่กี่แห่งรวมรัสเซียเผย
รอยเตอร์รายงานวันนี้(26 มี.ค)ว่า โฆษกเครมลิน ดมิตรี เพสคอฟ กล่าวในการตอบคำถามเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันรัสเซียว่า “ความต้องการสูง โดยเฉพาะในจุดหมายปลายทางที่อื่น ส่งผลทำให้ในจุดหนึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อเป็นการยากที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการเพิ่ม”
รัสเซียได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและสหรัฐฯประกาศยกเลิกคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียชั่วคราวเป็นเวลานาน 30 วัน
ฟิลิปปินส์ซื้อน้ำมันรัสเซียราว 1.5 ล้านบาร์เรล เชื่อว่าเป็นการซื้อครั้งแรกในรอบ 5 ปีอ้างอิงจากข้อมูล LSEG
เรือบรรทุกน้ำมัน Sara Sky และเรือบรรทุกน้ำมัน Tiger Wings ส่งน้ำมันมาที่ท่าเรือ Limay ที่มีโรงกลั่นน้ำมัน Bataan ตั้งอยู่
รอยเตอร์รายงานว่า พบว่าไทยนั้นมีรายงานว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือกับรัสเซียเพื่อสั่งซื้อน้ำมันดิบ อ้างอิงจากรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์ รัชกิจประการ
และเลยไปที่แดนสิงหลพบว่ามีสื่อศรีลังกาไม่กี่แห่งรายงานว่า ศรีลังกากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อซื้อน้ำมันรัสเซีย
เวียดนามที่ใกล้ชิดรัสเซียพบว่า นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฝั่ม มิญ จิ๊ญ (Pham Minh Chinh) ออกไปเยือนกรุงมอสโกสัปดาห์นี้ ร้องขอให้บริษัทพลังงานรัสเซีย Zarubezhneft ให้เพิ่มการลงทุนในเวียดนามและน้ำมันดิบมายังเวียดนามในระยะยาว