อิสราเอลอ้างสังหาร ผบ.กองทัพเรืออิหร่านรับผิดชอบช่งแคบฮอร์มุซ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยืนยันข่าวจริง

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู แถลงอิสราเอลจะยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างหนักหน่วงหลังประสบความสำเร็จสามารถปลิดชีพผู้บัญชาการกองทัพเรือกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ที่รับผิดชอบการปิดช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้สหรัฐฯส่งผลทำให้เกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลก ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ล่าสุดยืนข่าวผู้บัญชาการปิดช่องแคบฮอร์มุซเสียชีวิตเป็นความจริง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(26 มี.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู แถลงยืนยันว่า เทลอาวีฟจะยังคงโจมตีเป้าหมายในอิหร่านต่อไปอย่างเต็มกำลังเกิดขึ้น
พร้อมไปกับการรายงานการเสียชีวิตของ อาลีเรซา ตังซีรี (Alireza Tangsiri) ผู้บัญชาการกองทัพเรือกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ถูกลอบสังหารในการโจมตีทางอากาศเหนือท้องฟ้าอิหร่านโดยอิสราเอล
“พวกเราจะยีงคงโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อเป้าหมายที่เป็นของรัฐบาลอิหร่านก่อการร้าย” อ้างอิงจากแถลงการณ์สั้นของเขาทางวิดีโอคลิปที่มีการแปลภาษา
นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้เปิดเผยผ่านสารในความสำเร็จของ IDF ในการโจมตีทางอากาศและสามารถสังหารผู้บัญชาการ IRGC ที่รับผิดชอบการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
เขากล่าวว่า “เมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเราสังหารผู้บัญชาการกองทัพเรือกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ชายผู้มือเปื้อนเลือด เขายังเป็นหนึ่งในผู้นำทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซ”
สารกล่าวต่อว่า “นี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการร่วมมือระหว่างเราและเพื่อนของเรา สหรัฐฯ ต่อเป้าหมายร่วมของการบรรลุวัตถุประสงค์ของสงคราม”
สื่ออังกฤษรายงานว่า ในเวลาต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตอาลีเรซา ตังซีรี
พลเรือเอก แบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการ CENTCOM แสดงความเห็นว่า การเสียชีวิตของผู้บัญชาการกองทัพเรือกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC นั้นจะทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางมีความปลอดภัยมากขึ้น