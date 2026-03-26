ภาพสุดสะพรึง!ฝูงกาจำนวนมากบินวนเหนือเทลอาวีฟ ท่ามกลางศึกสงครามกับอิหร่าน(ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดอะไรขึ้น!พบเห็นฝูงอีกาบินวนอยู่ทั่วท้องฟ้าเหนือเทลอาวีฟ ของอิสราเอล เหตุการณ์ที่กลายเป็นกระแสไวรัลและถูกพูดถึงอย่างมาก

ด้านความเชื่อและสัญลักษณ์ เนื่องจากสถานการณ์ในอิสราเอลขณะนี้กำลังตึงเครียดจากสงคราม ความขัดแย้งกับอิหร่านและกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ ทำให้ผู้คนเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับลางบอกเหตุ ในวัฒนธรรมโรมันและยุโรปโบราณ พฤติกรรมที่ผิดปกติของนก (Augury) มักถูกใช้ทำนายการล่มสลายของจักรวรรดิหรือสงครามใหญ่

ขณะเดียวกันมันก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย ฝูงอีกามักถูกเรียกว่า "A Murder of Crows" ซึ่งมีรากศัพท์มาจากความเชื่อที่ว่าพวกมันเป็นนกที่คอยเก็บกินซากศพในสนามรบ

(ที่มา:Jaanlo/wionews)