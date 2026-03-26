จีนเตือนสหรัฐฯ อย่าสร้างคลังอาวุธในฟิลิปปินส์

จีนได้เตือนสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี (26 มี.ค.) ว่าอย่านำ "ความขัดแย้งและความวุ่นวายของสงคราม" เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังจากที่วอชิงตันและพันธมิตร ระบุว่า กำลังพิจารณาเรื่องสร้างฐานผลิตอาวุธในฟิลิปปินส์
กลุ่มความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างรัฐบาลที่นำโดยสหรัฐฯ เห็นพ้องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องประเมินการจัดหาเงินทุนสำหรับสายการผลิตและประกอบกระสุนใหม่ในฟิลิปปินส์ อ้างอิงจากแถลงการณ์ร่วมของกลุ่มฯ
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นโดยสมาชิก 16 ประเทศของกลุ่มความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นทางอุตสาหกรรมในอินโด-แปซิฟิก (PIPIR) ซึ่งในจำนวนนั้นมีสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ รวมอยู่ด้วย
กระทรวงการต่างประเทศของจีนเตือนในวันพฤหัสบดีว่า โรงงานผลิตกระสุนที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้ภูมิภาคไม่มั่นคงและ "ส่งผลเสียกลับไป"
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ หลิน เจี้ยน กล่าวในการแถลงข่าวว่า “สหรัฐฯ และพันธมิตรควรเคารพความปรารถนาร่วมกันของประเทศในภูมิภาคอย่างจริงจัง และควรละเว้นจากการนำความขัดแย้ง การเผชิญหน้า และความวุ่นวายของสงครามเข้ามาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”
“หากประเทศที่เกี่ยวข้องเต็มใจที่จะเป็นดินปืนและคลังกระสุน มันก็จะส่งผลร้ายต่อตนเองเท่านั้น” เขากล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับโรงงานแห่งใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ปักกิ่งและมะนิลาปะทะกันบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับดินแดนพิพาทในทะเลจีนใต้
จีนอ้างสิทธิ์เกือบทั้งหมดในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนี้ แม้จะมีคำตัดสินระหว่างประเทศว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนไม่มีพื้นฐานรองรับทางกฎหมายก็ตาม
หลินกล่าวเพิ่มเติมในวันพฤหัสบดีว่า ปักกิ่งจะ “ปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของตนอย่างมั่นคง”
ที่มา เอเอฟพี