น้ำมันแพงทำให้ยอดขายรถไฟฟ้ามือสองพุ่งกระฉูดในยุโรป

บรรดาแพลตฟอร์มขายรถยนต์ออนไลน์เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่านกำลังกระตุ้นยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามือสองทั่วทั้งยุโรป ซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังผลักดันให้ผู้บริโภคหันเหออกจากเครื่องยนต์สันดาป
"ปัจจุบันตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามือสองกำลังเฟื่องฟู" เทอร์เย ดาห์ลเกรน นักวิเคราะห์จาก Finn.no เว็บไซต์ตลาดรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์กล่าว พร้อมเสริมว่ารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่งแซงหน้ารถยนต์ดีเซลขึ้นมาเป็นประเภทเชื้อเพลิงที่ขายดีที่สุดของเว็บไซต์
สงครามซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ได้ขัดขวางเส้นทางการขนส่งที่สำคัญซึ่งขนส่งน้ำมันประมาณ 20% ของปริมาณน้ำมันทั่วโลก
นั่นส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันที่ปั๊ม โดยราคาน้ำมันเฉลี่ยในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 12% เป็น 1.84 ยูโร (2.12 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ถึง 16 มีนาคม อ้างอิงจากข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป
บริษัท Aramisauto ผู้ค้าขายรถยนต์มือสองออนไลน์ของฝรั่งเศส ระบุว่า ส่วนแบ่งการขายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบจากสัปดาห์ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ กับสัปดาห์ของวันที่ 9 มีนาคม โดยเพิ่มขึ้นจาก 6.5% เป็น 12.7%
ผู้ค้ารถมือสองรายนี้ที่ถูกถือหุ้นใหญ่โดยค่ายรถ Stellantis ระบุว่า บริษัทเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันแบบนี้ในปี 2022 ตอนรัสเซียรุกรานยูเครนและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
“ทันทีที่ราคาน้ำมันเกิน 2 ยูโร (ต่อลิตร) มันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคิดของผู้คน เราเห็นความสนใจในเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้มีการสั่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้น” โรแม็ง บอสเชอร์ ซีอีโอของ Aramisauto กล่าว
ในช่วงสามสัปดาห์เดียวกันนั้น ยอดขายรถยนต์เบนซินใน Aramisauto ลดลงจาก 34% เหลือ 28% ขณะที่รถยนต์ดีเซลลดลงจาก 14% เหลือ 10%
หากราคาน้ำมันในสหรัฐฯ และยุโรปยังคงสูงอยู่ คาดว่าผู้ซื้อรถยนต์ใหม่จะหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดมากขึ้น
บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเน้นย้ำให้เห็นถึงต้นทุนของน้ำมันเบนซินในการทำการตลาดแล้ว โดยในฝรั่งเศส MG ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SAIC ของจีน กำลังลงโฆษณาในโซเชียลมีเดียโดยประกาศว่า "อาจถึงเวลาที่คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการขับขี่ของคุณ" และดูเหมือนว่าผู้บริโภคจะตอบรับเป็นอย่างดี
Olx บริษัทที่ตั้งอยู่ในอัมสเตอร์ดัม ระบุว่า ลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากในบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัท อาทิ ในฝรั่งเศส (50%), โรมาเนีย (40%), โปรตุเกส (54%) และโปแลนด์ (39%) ซึ่งการเติบโต "สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในทุกตลาด"
"สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่แล้วก่อนเหตุการณ์ล่าสุด ความไม่แน่นอนดูเหมือนจะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่แล้ว" คริสเตียน กิซี ซีอีโอของ Olx กล่าว
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามือสองในยุโรปก็ขยายตัวมากขึ้นเช่นกัน มีรุ่นต่างๆ ที่หลากหลายขึ้นและการแพร่หลายของใบรับรองสุขภาพแบตเตอรี่ช่วยลดความกังวลของผู้ซื้อเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามือสอง ช่วยสนับสนุนยอดขายมาตั้งแต่ก่อนสงครามจะเริ่มต้นขึ้น
ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามือสองตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีราคาถูกกว่ารุ่นใหม่ถึง 40% และพร้อมใช้งานได้ทันที ต่างจากรถยนต์ใหม่ที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้รับรถ
“เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลารอคอยในการซื้อรถยนต์ เราคาดว่าโมเมนตัมนี้จะดำเนินต่อไป เนื่องจากตลาดจะดูดซับผลกระทบจากเหตุการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้อย่างเต็มที่” อลาสเตอร์ แคมป์เบลล์ รองประธานฝ่ายการเติบโตของ Marketcheck บริษัทข้อมูลยานยนต์ของอังกฤษกล่าว
ข้อมูลที่ Marketcheck มอบให้แก่ Reuters แสดงให้เห็นถึง “การเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง” ในยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามือสองนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น
ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เว็บไซต์ขายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งทั้งหมดเป็นของ Vend จากนอร์เวย์ ก็เห็นยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ที่แพลตฟอร์ม Blocket ของสวีเดน ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11% ในสองสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม เมื่อเทียบกับสองสัปดาห์ก่อนหน้า ในขณะที่จำนวนการเข้าชมรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 17%
“เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาทางเลือกที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้น” มาร์ซิน สเต็ปแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์จาก Blocket กล่าว
เดนมาร์กแสดงให้เห็นรูปแบบที่คล้ายกัน แพลตฟอร์มรถยนต์มือสองในท้องถิ่น Bilbasen รายงานว่ามีการค้นหารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยนักวิเคราะห์รถยนต์ Jan Lang ระบุว่า เพราะราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยหลัก
ในเยอรมนี mobile.de เว็บไซต์ตลาดรถยนต์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ระบุว่า ส่วนแบ่งการค้นหารถยนต์ไฟฟ้าบนเว็บไซต์ของพวกเขาเพิ่มขึ้นสามเท่าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม จาก 12% เป็น 36% ในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ได้รับคำถามเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามือสองเพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์
“ปัจจุบัน ราคาน้ำมันเบนซินที่สูงกำลังนำไปสู่ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น” mobile.de ระบุ
ที่มา รอยเตอร์