เกาหลีใต้เตรียมขึ้นเพดานราคาน้ำมัน แต่เพิ่มลดหย่อนภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบ

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศในวันพฤหัสบดี (26 มี.ค.) ว่าจะปรับขึ้นเพดานราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ตอนเที่ยงคืน และขยายมาตรการลดหย่อนภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาภาระของผู้บริโภคที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลในอิหร่าน
คู ยุน-ชอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การดำเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และจะยกเลิกข้อจำกัดตามฤดูกาลสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อกำลังปั่นป่วนตลาดพลังงานโลกและสั่นคลอนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ของเอเชีย
“ขณะที่สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มต้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่สัปดาห์ที่สี่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาที่สูงขึ้น การหยุดชะงักของอุปทาน และความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศและตลาดการเงินนั้นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ” คู กล่าว
คูย้ำว่า รัฐบาลพร้อมที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อจัดการกับ “สถานการณ์ที่ร้ายแรง” และอาจดำเนินการเพิ่มเติมได้
ประธานาธิบดี ลี แจ มยอง ของเกาหลีใต้ จัดการประชุมเศรษฐกิจระดับสูงเพื่อหารือถึงแนวทางรับมือกับสิ่งที่เขาเรียกว่า "สถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้" ซึ่งประกอบกับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่ซับซ้อน ทำให้การกำหนดแนวทางแก้ไขเป็นเรื่องยาก
เกาหลีใต้เผชิญกับความเปราะบางเป็นพิเศษเนื่องจากพึ่งพาการนำเข้าพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างหนัก ซึ่งถูกปิดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
เกาหลีใต้เตรียมประกาศใช้เพดานราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ หลังจากสองสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งกำหนดเพดานราคาเพื่อควบคุมราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ซึ่งเดิมทีอิงตามปริมาณอุปทานและราคาน้ำมันโลกก่อนที่ความขัดแย้งจะปะทุขึ้น
คู ระบุว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น การลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงจะขยายจาก 7 เปอร์เซ็นต์เป็น 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับน้ำมันเบนซิน และจาก 10 เปอร์เซ็นต์เป็น 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับน้ำมันดีเซล
การควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์แนฟทา (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหลวที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ) แบบใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนวันศุกร์ เนื่องจากการหยุดชะงักส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ ซึ่งครึ่งหนึ่งนำเข้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
กระทรวงการคลังเกาหลีใต้แถลงในวันพฤหัสบดีว่า รัฐบาลมีแผนจะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 5 ล้านล้านวอน (3.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด และจะไถ่ถอนพันธบัตรเพิ่มเติมโดยใช้เงินส่วนเกินงบประมาณ
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะเพิ่มการตรวจสอบการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศหลังจากที่พันธบัตรเกาหลีใต้ได้รับการบรรจุเข้าสู่ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลโลกในเดือนหน้า
