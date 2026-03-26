“ปักกิ่ง” เห็นความหวังสันติภาพหลังทั้ง "สหรัฐฯ-อิหร่าน" ส่งสัญญาณต้องการเจรจา ข่าวกรองตะวันตกอ้าง “รัสเซีย” เริ่มส่ง “โดรน Geran-2 ”ให้เตหะรานทำสงคราม ดับ 2 ที่อาบูดาบีหลังยิงสกัดเตหะรานโจมตี

เอเจนซีส์ – รัฐมนตรีต่างประเทศจีนแถลงเห็นแสงสว่างแห่งสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียมีรายงานเริ่มต้นส่งโดรนสงครามให้อิหร่านใช้สู้อเมริกา-อิสราเอลเป็นหลักฐานแรกชี้ "รัสเซีย" สนับสนุน "อิหร่าน" ในสงครามที่มีการใช้โดรน/มิสไซล์เปิดฉากโจมตีประเทศบรรดาเศรษฐีอ่าวอาหรับ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต บาห์เรน และยูเออี ในช่วงต้นของวันนี้(26 มี. ค) ดับ 2 ทันทีในอาบูดาบีผลจากการยิงสกัดการโจมตีทางอากาศจากเตหะราน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(26 มี.ค)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศจีนออกมาแสดงความเห็นในแง่บวกต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางว่า จีนยังคงเชื่อว่ามีความหวังในสันติภาพถึงแม้ว่าเตหะรานจะประกาศรบต่อไป
หวัง อี้ออกมาเรียกร้องให้ใช้ช่องทางการเจรจาในการต่อสายทางโทรศัพท์หารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี ฮาคาน ฟิดาน (Hakan Fidan) และอีกครั้งร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ บาเดร์ อับเดลลาดี (Badr Abdelatty) โดยชี้ว่าทั้งเตหะรานและวอชิงตันนั้นได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขาต้องการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา
“จากการที่ทั้งสหรัฐฯและอิหร่านต่างส่งสัญญาณความตั้งใจที่จะเจรจา แสงสว่างแห่งความหวังเพื่อสันติภาพได้เกิดขึ้น” รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวต่อรัฐในตรีต่างประเทศอียิปต์ อ้างอิงจากแถลงการณ์ที่อ่านโดยกระทรวงต่างประเทศจีนที่เผยแพร้ออกมาเมื่อค่ำวันพุธ(25)รายงานโดยเอเอฟพี
ขณะเดียวกันหวังได้เปิดเผยกับรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ว่า ความถูกผิดของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นชัดเจน พร้อมเสนอการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือให้การเจรจากลับมาอีกครั้ง
ตุรกีนั้นใช้ความพยายามอย่างหนักทางการทูตเพื่อยุติสงครามด้วยการหารือกับทั้งวอชิงตันและเตหะราน ไฟดานเปิดเผยในเดือนนี้
รัฐมนตรีจีนกล่าวว่า การยืดเยื้อสงครามนี้ออกไปมีแต่จะทำให้เกิดความสูญเสียเพิ่มและการสูญเสียที่ไม่จำเป็นและนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(26)ว่า ข่าวกรองตะวันตกรายงานอ้างว่า มอสโกและเตหะรานได้มีการเจรจาลับเกี่ยวกับการป้อนโดรนการทหารไม่นานหลังสงครามอิหร่านเริ่มต้น อ้างอิงจากไฟแนนเชียลไทม์ส
ที่ผ่านมารัสเซียได้แชร์ข่าวกรองลับภาพดาวเทียมแก่อิหร่าน ข้อมูลเป้าหมายและข่าวกรองสนับสนุนแต่ทว่าการส่งโดรนการทหารจะเป็นความช่วยเหลือที่มีศักยภาพทำลายล้างที่พวกรัสเซียจัดให้
สื่ออังกฤษชี้ว่าในทางสาธารณะรัสเซียอ้างว่าได้ส่งยารักษาโรคไม่ต่ำกว่า 13 ตันไปให้อิหร่านขนผ่านอาเซอร์ไบจานและจะยังคงส่งให้อย่างต่อเนื่องโดยย้ำถึงความจำเป็นด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ทั้งนี้มอสโกจะจำกัดในแง่ประเภทของโดรนที่สามารถส่งไปได้รวม Geran-2 และ Shahed-136 แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเปิดเผยกับไฟแนนเชียลไทม์ส
เคียฟโพสต์เคยรายงานเมื่อวันที่ 4 มี.ค ว่า โดรน Geran-2 ของรัสเซียโดนยิงสกัดตกที่ดูไบ
เดลีเมลชี้ว่า ซึ่งในปีที่แล้วทั้งรัสเซยและอิหร่านตกลงเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์แต่ไม่ได้รวมไปถึงการร่วมกันด้านการป้องกันประเทศ
เดลีเมลรายงานว่า แต่ทว่าโฆษกเครมลินวันพุธ(25)ไม่ตอบรับหรือปฎิเสธต่อรายงานที่ว่า
“มีเรื่องเท็จมากมายเกิดขึ้นในเวลานี้ มีสิ่งหนึ่งที่เป็นจริงคือ พวกเรายังคงการหารือร่วมกับผู้นำอิหร่าน” ดมิตรี เพสคอฟ โฆษกปูตินกล่าว
อย่างไรก็ตามก่อนหน้าในวันพุธ(25) คู่ปรับปูติน ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ออกมาอ้างว่า รัสเซียต้องการแบล็กเมลอเมริกาด้วยการเสนอที่จะหยุดการมอบข่าวกรองทหารให้อิหร่านหากว่าฝ่ายอเมริกาจะทำเช่นเดียวกันกับยูเครน
เซเลนสกีแถลงว่า มีโดรนอิหร่านบางส่วนที่ใช้โจมตีทรัพย์สินทางการทหารของสหรัฐฯและพันธมิตรระหว่างสงครามในตะวันออกกลางมีชิ้นส่วนจากรัสเซีย
อนาโดลูของตุรกีรายงานล่าสุดว่า ในวันที่ 27 ของสงครามอิหร่านพบว่า 4 ชาติตะวันออกกลางได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน ยูเออี และคูเวต ต่างโดนอิหร่านโจมตีถ้วนหน้าจากทั้งมิสไซล์และโดรนเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี(26)แต่ทว่าสามารถสกัดการโจมตีได้
กระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียออกแถลงการณ์สามารถสกัดการโจมตีโดรน 33 ตัวไว้ได้สำเร็จ ขณะที่กระทรวงกลาโหมคูเวตยืนยันว่าสามารถสกัดได้ทั้งมิสไซล์และโดรน เป็นต้น
ส่วนที่อาบูดาบี ของยูเออี อ้างอิงจากเอ็กซเพรสของอังกฤษพบว่า มีผู้เสียชีวิต 2 คนตามหลังการยิงสกัดการโจมตีจากอิหร่านเป็นการเสียชีวิตจากชิ้นส่วนที่ตกลงมาจากฟ้า