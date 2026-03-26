เลี่ยงไม่พ้น! 'เซเลนสกี' เผยสหรัฐฯ บีบให้สละ 'ดอนบาส' ทั้งหมดให้รัสเซีย แลกหลักประกันความมั่นคง

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ให้สัมภาษณ์พิเศษกับรอยเตอร์ เผยสหรัฐฯ กำลังเสนอหลักประกันด้านความมั่นคงเพื่อแลกกับข้อตกลงสันติภาพในยูเครน โดยมีเงื่อนไขว่า เคียฟจะต้องยอมยกดินแดนดอนบาสทางตะวันออกทั้งหมดให้แก่รัสเซีย
เซเลนสกี กล่าวว่า ในขณะที่สหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งของตนเองกับอิหร่าน ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ก็กำลังกดดันยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมา 4 ปี ซึ่งเริ่มต้นจากการรุกรานของรัสเซียในปี 2022
“ตะวันออกกลางมีผลกระทบต่อประธานาธิบดี ทรัมป์ อย่างแน่นอน และผมคิดว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจขั้นต่อไปของเขา แต่ในความคิดของผม เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ประธานาธิบดี ทรัมป์ ยังคงเลือกใช้กลยุทธ์กดดันฝ่ายยูเครนมากขึ้น” เขากล่าวกับรอยเตอร์
สหรัฐฯ รัสเซีย และยูเครน ได้จัดการเจรจา 3 ฝ่ายระดับสูง 3 รอบในอาบูดาบีและเจนีวาในปีนี้ เพื่อเจรจาหาทางยุติความขัดแย้งที่นองเลือดที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งได้ทำลายล้างพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูเครนและคร่าชีวิตผู้คนไปหลายแสนคน
ผู้นำยูเครนกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า จำเป็นต้องมีหลักประกันความมั่นคงที่แข็งแกร่งจากพันธมิตรนานาชาติ เพื่อให้แน่ใจว่ารัสเซียจะไม่ก่อสงครามอีกครั้งในอนาคต หลังจากที่ทำข้อตกลงสันติภาพได้แล้ว
เซเลนสกี กล่าวว่า ยังมีคำถามสำคัญ 2 ข้อที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับหลักประกันความมั่นคง ได้แก่ ใครจะช่วยสนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้ออาวุธของยูเครนเพื่อรักษากองกำลังป้องปรามทางทหาร และพันธมิตรของยูเครนจะตอบสนองอย่างไร หากเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียในอนาคต
"ชาวอเมริกันพร้อมที่จะสรุปหลักประกันเหล่านี้ในวงเจรจาระดับสูง เมื่อยูเครนพร้อมที่จะถอนตัวออกจากดอนบาส" ผู้นำวัย 48 ปี กล่าว พร้อมเสริมว่า ตนเข้าใจ "ความละเอียดอ่อน" ของจุดยืนของสหรัฐฯ แม้ว่าตนเองจะไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงในการเจรจา 3 ฝ่ายก็ตาม
ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียยืนยันว่า การควบคุมดอนบาสทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสำคัญของเป้าหมายสงคราม ซึ่งมอสโกจะบรรลุเป้าหมายนี้ในสนามรบ หากไม่สามารถทำได้ที่โต๊ะเจรจา
ทว่าความคืบหน้าของรัสเซียในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้นค่อนข้างช้า นักวิเคราะห์ทางการทหารกล่าวว่า อาจต้องใช้เวลานานและกำลังคนจำนวนมากในการยึดครองดอนบาสทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกลุ่มเมืองที่ได้รับการเสริมกำลังอย่างแน่นหนาโดยกองทัพยูเครน
เซเลนสกี เตือนว่า การถอนกำลังจะทำให้ความมั่นคงของทั้งยูเครนและยุโรปตกอยู่ในความเสี่ยง โดยการมอบตำแหน่งป้องกันที่แข็งแกร่งของภูมิภาคนี้ให้กับรัสเซีย
“ผมอยากให้ฝ่ายอเมริกันเข้าใจว่า ภาคตะวันออกของประเทศเราเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันความมั่นคงของเรา” เขากล่าว
ทำเนียบขาวไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นในทันที
เซเลนสกี เคยกล่าวในเดือน ม.ค. ว่า เอกสารการรับประกันความมั่นคงระหว่างยูเครนและสหรัฐฯ นั้น “พร้อม 100%” และรอเพียงการลงนามเท่านั้น ทว่าเมื่อวันอังคาร (24) ภายหลังการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และยูเครนที่ไมอามี เขากลับบอกว่า ยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก
เซเลนสกี ซึ่งให้สัมภาษณ์ภายในห้องประชุมที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ณ ทำเนียบประธานาธิบดีใจกลางกรุงเคียฟ ยังบอกด้วยว่า ตนเชื่อว่ารัสเซียกำลังเดิมพันว่าสหรัฐฯ จะหมดความสนใจไปเองหากการเจรจาสันติภาพหยุดชะงัก และคงจะถอนตัวออกไป เซเลนสกียอมรับว่ามีความเสี่ยงเรื่องนี้อยู่บ้าง
การเจรจา 3 ฝ่ายรอบที่ 4 ซึ่งกำหนดไว้ในเดือนนี้ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากสหรัฐฯ ติดพันสงครามกับอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม เซเลนสกี ตั้งคำถามว่า รัสเซียเต็มใจที่จะเสียสละทหารอีกหลายแสนนายเพื่อพยายามยึดครองพื้นที่ดอนบาสที่รัสเซียยังไม่ได้ควบคุมอยู่หรือไม่ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางกิโลเมตร เขาย้ำว่าการประชุมสุดยอดกับ ทรัมป์ ปูติน และตัวเขาเองเป็นหนทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาที่ยังค้างคาอยู่เกี่ยวกับดินแดน และการรับประกันความมั่นคงเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
ที่มา: รอยเตอร์