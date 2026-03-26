ใครว่าโดดเดี่ยว! 'คิม จองอึน' ต้อนรับผู้นำเบลารุสเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรก

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก แห่งเบลารุส เนื่องในโอกาสการเยือนรัฐคอมมิวนิสต์โสมแดงอย่างเป็นทางการครั้งแรก
รายงานของสื่อ KCNA วันนี้ (26 มี.ค.) ระบุว่า พิธีต้อนรับ ลูคาเชนโก จัดขึ้นที่จัตุรัส คิม อิลซุง เมื่อวันที่ 25 มี.ค. โดยผู้นำ คิม "ยินดี" ที่ได้พบปะ และ "ต้อนรับ" ผู้นำเบลารุสอย่างอบอุ่น
รายงานระบุว่า ลูคาเชนโก เดินทางไปเยือนพระราชวังคึมซูซันในกรุงเปียงยางซึ่งเป็นที่ตั้งศพของบิดาและปู่ของ คิม จองอึน เพื่อแสดงความเคารพ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือร่วมเดินทางไปด้วย
ลูคาเชนโก ยังได้วางช่อดอกไม้ในนามของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียด้วย
ผู้นำเบลารุสยังได้วางพวงมาลาที่หอคอยแห่งการปลดปล่อย และยืนสงบนิ่งร่วมกับคิม "เพื่อรำลึกถึงเหล่านักรบผู้เสียสละชีวิตของกองทัพโซเวียต ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตอันมีค่าของพวกเขาให้กับสงครามอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อการปลดปล่อยเกาหลี" ตามรายงานของ KCNA ซึ่งอ้างถึงการปิดฉากความเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นในปี 1945 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
ตากภาพถ่ายที่เผยแพร่โดย KCNA จะเห็นผู้นำทั้งสองทักทายกัน โดย ลูคาเชนโก วางมือบนแผ่นหลังของคิม ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันทั้งคู่ และมีชาวเกาหลีเหนือยืนโบกธงชาติของทั้งสองประเทศเป็นฉากหลัง
ทั้งสองประเทศได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัสเซียในสงครามยูเครน โดยเปียงยางส่งกองกำลังภาคพื้นดินและอาวุธ ขณะที่มินสก์ทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับการรุกรานของรัสเซียในปี 2022
หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้และชาติตะวันตกประเมินว่า เกาหลีเหนือได้ส่งทหารหลายพันนายไปยังรัสเซีย โดยส่วนใหญ่ไปยังภูมิภาคคูสก์ (Kursk) พร้อมด้วยกระสุนปืนใหญ่ ขีปนาวุธ และระบบจรวด
เกาหลีเหนือถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกอย่างหนัก เนื่องจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์และกิจกรรมขีปนาวุธ และต่อมาก็รวมถึงการไปสนับสนุนสงครามของรัสเซียต่อยูเครนด้วย
นักวิเคราะห์ชี้ว่า เกาหลีเหนือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เทคโนโลยีทางการทหาร อาหาร และพลังงานจากรัสเซียเป็นการตอบแทน และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน เคยไปเยือนเปียงยางในปี 2024
การสนับสนุนจากรัสเซียช่วยให้เปียงยางสามารถลดการพึ่งพา "จีน" ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนมายาวนาน
กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวหาเกาหลีเหนือว่ามีการทรมาน การประหารชีวิตในที่สาธารณะ การบังคับใช้แรงงาน และการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
ลูคาเชนโก เองก็ดึงมินสก์เข้าสู่วงโคจรของรัสเซียมากขึ้น และปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างรุนแรงตลอด 3 ทศวรรษที่อยู่ในอำนาจ
ชาติตะวันตกได้คว่ำบาตรเบลารุสอย่างหนักเนื่องจากบทบาทของเบลารุสในการอำนวยความสะดวกให้รัสเซียรุกรานยูเครน และการปราบปรามการประท้วงในปี 2020
เบลารุสได้ปล่อยตัวนักโทษจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแรงกดดันของสหรัฐฯ รวมถึง 250 คนเมื่อต้นเดือนนี้ แต่ก็ยังคงคุมขังผู้คนอีกหลายร้อย ซึ่งหลายคนถูกจับภายหลังการเลือกตั้งเมื่อปี 2020 ที่ฝ่ายค้านมองว่ามีการโกงอย่างกว้างขวาง
ที่มา: เอเอฟพี