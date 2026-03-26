'ทรัมป์' เผยจนท.อิหร่าน 'อยากทำข้อตกลง' กับตน แต่ไม่กล้าเปิดตัวเพราะกลัวถูกประชาชนสังหาร

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อ้างว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านบางคนที่ไม่เปิดเผยชื่อกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะบรรลุข้อตกลงกับเขา แต่เกรงว่าจะถูกประชาชนของตนเองแก้แค้น หากเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะ
“พวกเขาอยากทำข้อตกลงมาก แต่กลัวที่จะพูด เพราะคิดว่าจะถูกประชาชนของตนเองสังหาร พวกเขายังกลัวว่าจะถูกเราสังหารด้วย” ทรัมป์ กล่าวในการงานเลี้ยงระดมทุนสำหรับหน่วยงานหาเสียงของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่เปิดเผยว่า ผู้ที่เขาอ้างว่าเป็นผู้เจรจาอย่างลับๆ นั้นเป็นใคร
เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวมาโดยตลอดว่า รายงานเกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่กับวอชิงตันเป็น “ข่าวปลอม” และในขณะนี้ “ไม่สมเหตุสมผล” พร้อมเสริมว่าเตหะรานต้องการทางออกถาวร ไม่ใช่การหยุดยิงชั่วคราวที่เคยนำไปสู่การหักหลังกันในอดีต
สหรัฐฯ และอิสราเอลได้ลอบสังหารเจ้าหน้าที่อิหร่านจำนวนมาก และขณะนี้มีรายงานว่าได้ถอดชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศ อับบาส อาราคชี และประธานรัฐสภา โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ออกจากรายชื่อเป้าหมายการสังหารเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เหลือคนไว้เจรจาด้วย
ทำเนียบขาวขู่ว่าจะ "ปลดปล่อยนรก" หากเตหะรานไม่ยอมรับข้อตกลงกับวอชิงตัน หลังจากส่งแผนสันติภาพ 15 ข้อที่ฝ่ายอิหร่านรายงานว่าได้ปฏิเสธไปแล้ว
คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นว่า ด้วยการเสริมกำลังของหน่วยรบพิเศษทางอากาศชั้นยอดที่กำลังจะเข้ามา กองกำลังสหรัฐฯ อาจกำหนดเป้าหมายไปที่เกาะคาร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันหลักของอิหร่าน และเป็นแหล่งแปรรูปน้ำมันส่งออกถึง 90% ของประเทศ
ที่มา: RT