ส่อแววสาหัส!สื่อนอกเตือนไทยเสี่ยงสูญนักท่องเที่ยว3ล้านกระทบหนักศก. ถ้าสงครามในตะวันออกกลางลากยาว

จำนวนผู้มาเยือนจากต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ชาติที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง เสี่ยงที่จะลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี เหตุสงครามในตะวันออกกลางกระทบต่อการเดินทางทั่วโลก ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก
บลูมเบิร์กอ้างคำสัมภาษณ์ของ นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ อาจเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงถึง 3 ล้านคนในปีนี้ ถ้าความขัดแย้งลากยาว 6 เดือน ซึ่งมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจ 150,000 ล้านบาท หรือราว 10% ของยอดรวมที่ประเทศได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อปีที่แล้ว
รัฐบาลตั้งเป้าต้อนรับผู้มาเยือนต่างชาติ 35 ล้านคนในปี 2026 แต่ นัทรียา ยอมรับกับบลูมเบิร์กว่าความปั่นป่วนในตะวันออกกลาง อาจลดจำนวนนักท่องเที่ยวลงสู่ระดับเดียวกับปี 2023 ครั้งที่ประเทศแห่งนี้ให้การต้อบรับผู้มาเยือนต่างชาติ 28 ล้านคน
สายการบินต่างๆทั่วโลกกำลังดิ้นรนรับมือกับความเจ็บปวดจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ทำให้พวกผู้บริโภคยกเลิกแผนการเดินทางหรือรีบจองตั๋วราคาถูกกว่า "หัวใจของการท่องเที่ยวคือการเดินทาง และสำหรับการเดินทาง คุณต้องการเชื้อเพลิง" นัทรียา ให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์ก "ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบและเผชิญต้นทุนสูงแบบเดียวกัน เราจะสูญเสียนักท่องเที่ยวจากทุกหนทุกแห่ง"
แม้นว่าสงครามยุติลงในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม การสูญเสียนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ถึง 2 ล้านคน ก็จะสร้างความเจ็บปวดแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอยู่ดี จากความเห็นของนัทรียา
นัทรียา บอกกับบลูมเบิร์กต่อว่า เพื่อรองรับแรงกระแทก อุุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องหันไปดึงดูดใจพวกนักท่องเที่ยวผู้มั่งคั่งจากตะวันออกกลางเพิ่มเติมผ่านแผนการตลาดใหม่ๆ เนื่องจากผู้มีอันจะกินเหล่านี้กำลังหาที่หลบภัยจากสงคราม ไทยมีเป้าหมายดึงผู้มาเยือนจากตะวันออกกลางอย่างน้อย 200,000 คนในปีนี้ เหรือราวๆ 1 ใน 4 ของนักเดินทางขาเข้าจากภูมิภาคดังกล่าวในปีที่แล้ว
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บอกว่างบประมาณด้านการตลาดสำหรับยุโรปและสหรัฐฯ จะถูกปรับเปลี่ยนไปสู้การรณงค์ประชาสัมพันธ์เฉพาะเจาะจงเป็นรายประเทศในตะวันออกกลาง
ข้อมูลของรัฐบาลไทยที่วิเคราะห์โดยบลูมเบิร์ก พบว่านักท่องเที่ยวจากภูมิภาคดังกล่าวเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ใช้จ่ายเงินสูงสุด เฉลี่ยคนละ 80,000 บาทต่อทริป มากกว่าชาวยุโรปที่มีค่าเฉลี่ย 61,000 ต่อทริป ส่วนนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย มีการใช้จ่ายเงินต่อหัวโดยเฉลี่ย 39,000 บาท "นักเดินทางกระเป๋าหนักจากตะวันออกกลาง ไม่มีปัญหาในการจ่ายค่าโดยสารหรือค่าเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สูงขึ้นกว่าเดิม"
เธอเน้นย้ำว่าเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากไทยเกือบกลับสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากเมื่อเร็วๆนี้ ประสบปัญหาการยกเลิกเที่ยวบิน ทำให้เที่ยวบินต่างๆลดลงจากระดับหลายร้อยเที่ยวบิน เหลือไม่ถึง 30 เที่ยวบินต่อวัน
สงครามก่อความซับซ้อนต่อความพยายามของไทยในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 12% ของจีดีพี และกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อพลิกฟื้นกลับมา ตามหลังวิกฤตโรคระบาดใหญ่โควิด-19
ไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยว 8.54 ล้านคน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 22 มีนาคมปีนี้ ลดลง 3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
เมื่อปีที่แล้ว ไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยว 32.97 ล้านคน ลดลง 7.23% จากหนึ่งปีก่อนหน้านั้น เนื่องจากประเทศต้องเผชิญทั้งแผ่นดินไหว วิกฤตน้ำท่วมครั้งเลวร้ายในสุดในประวัติศาสตร์ระยะหลัง และเหตุปะทะนองเลือดกับกัมพูชา ชาติเพื่อนบ้าน
นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย เป็นกลุ่มที่เดินทางมาเยือนไทยมากที่สุดในปี 2025 ด้วยจำนวน 22 ล้านคน ส่วนชาวยุโรปมี 8.25 ล้านคน และจากตะวันออกกลาง ประมณ 750,000 คน
นัทรียา เผยว่ารัฐบาลกำลังหาทางเปิดตัวมาตรการจูงใจต่างๆนานาในเดือนหน้า เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในนั้นรวมถึงให้ผู้เสียภาษีสามารถขอหักลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้แล้วยังอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลดอัตราภาษีหรือพักชำระหนี้สำหรับโรงแรมต่างๆ"
ขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังชั่งใจออกมาตรการปันส่วนตามสถานีบริการน้ำมันต่างๆ เพื่อรับประกันว่าผู้ปฏิบัติการรถบัสจะมีเชื้อเพลิงอย่างพอเพียง "ตอนนี้ ด้วยที่สงครามกำลังส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งอย่าง ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตอาจกำลังอ่อนแรงลง แต่เราจะเดินหน้าสู้ต่อไป" รายงานของบลูมเบิร์ก
(ที่มา:บลูมเบิร์ก)