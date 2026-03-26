เอาให้พังกันทั้งโลก!อิหร่านขู่เปิดแนวรบใหม่ในอีกช่องแคบสำคัญ ถ้าUSทำอะไรโง่ๆยกพลบุกเพื่อเปิด'ฮอร์มุซ'

อิหร่าน อาจเปิดแนวรบใหม่กับสหรัฐฯ ในช่องแคบบับ เอล-มันเดบ อีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก ถ้าวอชิงตันหาทาง "ทำอะไรโง่ๆ" ในภาคพื้น เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของทาสนิม สื่อมวลชนกึ่งรัฐในวันพุธ(25มี.ค.)
"ถ้าศัตรูหาทางดำเนินการใดๆในภาคพื้นในเกาะต่างๆของอิหร่าน หรือที่ตั้งอื่นๆในแผ่นดินของเรา หรือก่อความเสียหายใดๆแก่อิหร่าน ผ่านความเคลื่อนไหวทางทะเลในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมาน เราจะเปิดแนวรบอื่นๆกับพวกเขา มันจะเป็นการเปิดแนวรบที่สร้างความประหลาดใจเสียจนถึงขั้นที่ว่า ความเคลื่อนไหวของเขาจะไม่ใช่แค่ล้มเหลวในการก่อประโยชน์ใดๆ แต่พวกเขาจะต้องชดใช้เป็น 2 เท่า" ทาสนิมอ้างแหล่งข่างทางทหาร
แหล่งข่าวบอกต่อว่า "เรากำลังจับตาอย่างไม่ละสายตา ต่อการเตรียมการและพัฒนาการของแนวหน้าของศัตรู และคอยสังเกตการณ์พวกเขาอยู่ตลอด"
ช่องแคบบับ เอล-มันเดบ เป็นหนึ่งในน่านน้ำที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของโลก และอิหร่านมีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพที่ก่อภัยคุกคาม ที่เชื่อว่าทำได้จริงต่อช่องแคบแห่งนี้ แหล่งข่าวระบุ
"หากอเมริกาคิดจะดำเนินการอย่างไม่ยั้งคิดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ พวกเขาควรระวังให้ดีว่า จะไม่มีช่องแคบอื่นเพิ่มเข้ามาในรายการความท้าทายของพวกเขา" แหล่งข่าวกล่าวเสริม
ช่องแคบบับเอลมันเดบ คือจุดยุทธศาสตร์การเดินเรือสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดีย เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันและสินค้าจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปผ่านคลองสุเอซ หากปิดเส้นทางนี้จะกระทบห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลกอย่างรุนแรง
คำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากสหรัฐฯยกระดับคุกคามเกาะคาร์กของอิหร่านมากขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุดเพนตากอนกำลังเสริมกำลังทหารอีกหลายพันนายเข้ามายังภูมิภาคตะวันออกกลาง ในนั้นรวมถึงจากกองพลทหารพลร่มที่ 82 ซึ่งถือเป็นกองกำลังตอบโต้ฉุกเฉินของกองทัพบกสหรัฐฯ
อิสราเอลและอิหร่าน เปิดปฏิบัติการโจมตีร่วมเล่นงานเตหะรานและเมืองอื่นๆของอิหร่าน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สังหาร อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ณ ขณะนั้น เช่นเดียวกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงหลายนายและพลเรือน อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธเป็นชุดๆและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิสราเอล เช่นเดียวกับฐานทัพและทรัพย์สินของอเมริกาในตะวันออกกลาง
อิหร่าน ยังได้คุมเข้มช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ให้เรือที่เป็นของหรือเกี่ยวข้องกับอิสราเอลและสหรัฐฯใช้เส้นทางดังกล่าว
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน เตือนด้วยว่าประเทศของเขาจะโจมตีประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งๆ ถ้าชาติดังกล่าวร่วมมือกับพวกศัตรู ในความพยายามยึดครองเกาะแห่งหนึ่งของพวกเขา
เพนตากอนระบุว่าแผนการส่งทหารพลร่มหลายพันนายเข้าไปยังอ่าวเปอร์เซีย ก็เพื่อมอบทางเลือกเพิ่มเติมแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการออกคำสั่งจู่โจมทางภาคพื้น แหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ พร้อมเผยว่านาวิกโยธินอีก 2 กองพลได้ออกเดินทางแล้ว โดยหน่วยแรก ซึ่งเดินทางไปพร้อมกับเรือโจมตียกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำหนึ่ง และอาจไปถึงในช่วงสิ้นเดือน
นับตั้งแต่สหรัฐฯเริ่มเปิดฉากสงคราม ทางอิหร่านโจมตีตอบโต้เล่นงานประเทศต่างๆที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกา และแทบปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิง ขณะที่น่านน้ำแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก
เมื่อถูกถามว่ากองทัพอิสราเอลได้มีการปรับแผนทางทหารหรือไม่ นับตั้งแต่ ทรัมป์ เผยว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่าน เจ้าหน้าที่ทหารอิสราเอลรายหนึ่งตอบว่า "การดำเนินการส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามปกติ"
กองทัพอิสราเอลเผยว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่หลายระลอก มุ่งเป้าเล่นงานอู่ต่อเรือกองทัพเรืออิหร่านและเป้าหมายอื่นๆ ขณะที่สำนักข่าวเอสเอ็นเอ็น สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่าน รายงานว่าพื้นที่ชุมชนหนึ่งในเตหะรานถูกโจมตี และทีมกู้ภัยกำลังขุดคุ้ยลงไปใต้ซากหักพัง เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิต
ขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่าพวกเขาได้เปิดฉากโจมตีรอบใหม่เช่นกัน เล็งเป้าเล่นงานอิสราเอลและฐานทัพของอเมริกา ในคูเวต, จอร์แดน และบาห์เรน
(ที่มา:ซินหัว/รอยเตอร์)