มีอีแอบ!เตหะรานรู้ทัน'สหรัฐฯ'เตรียมยกพลยึดเกาะอิหร่าน โดยมีเพื่อนบ้านชาติหนึ่งสนับสนุน

โมฮัดหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์เมื่อวันพุธ(25มี.ค.) แฉว่าบรรดาศัตรูของอิหร่าน กำลังเตียมการบุกยึดเกาะแห่งหนึ่งของอิหร่าน ภายใต้การสนับสนุนของประเทศหนึ่งในภูมิภาค พร้อมประกาศกร้าวด้วยเหตุนี้ จะเล่นงานชาติดังกล่าวอย่างไม่รามือ
กาลิบาฟ เตือนว่ากองกำลังอิหร่านจะจับตา "ทุกความเคลื่อนไหวของศัตรู" และเตือนว่า "ถ้าพวกเขาดำเนินการใดๆ กองกำลังอิหร่านจะเล่นงานโคงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆทั้งหมดของประเทศในภูมิภาคชาติดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดหย่อน"
คำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากสหรัฐฯยกระดับคุกคามเกาะคาร์กมากขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุดเพนตากอนกำลังเสริมกำลังทหารอีกหลายพันนายเข้ามายังภูมิภาคตะวันออกกลาง ในนั้นรวมถึงจากกองพลทหารพลร่มที่ 82 ซึ่งถือเป็นกองกำลังตอบโต้ฉุกเฉินของกองทัพบกสหรัฐฯ ที่ปกติแล้วสามารถจัดส่งออกไปปฏิบัติภารกิจได้ภายใน 18 ชั่วโมงนับจากได้รับคำสั่ง
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯหลายรายระบุว่า เรือยูเอสเอส ทริโปลี ซึ่งเป็นเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก หรือก็คือเรือโจมตียกพลขึ้นบก ที่มีฐานอยู่ที่ญี่ปุ่น พร้อมด้วยหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วที่ 31 ของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ซึ่งประจำการอยู่กับเรือลำนี้ ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนจากการฝึกในบริเวณใกล้ๆ ไต้หวัน เป็นการเดินทางไปยังตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานไว้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมว่า สหรัฐฯตัดสินใจจัดส่งเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ยูเอสเอส บ็อกเซอร์ ซึ่งตั้งฐานอยู่ที่ซานดิเอโก พร้อมด้วยเรือรบอื่นๆ ในหมู่เรือเดียวกัน และหน่วยนาวิกโยธินตอบโต้เร็วตลอดจนทหารเรือซึ่งประจำการอยู่บนเรือรบเหล่านี้ ไปยังตะวันออกกลาง
เอพีชี้ว่า นาวิกโยธินหน่วยรบเคลื่อนที่เร็ว 2 หน่วยนี้จะเป็นการเพิ่มนาวิกโยธินจำนวนราว 5,000 นายและทหารเรืออีกหลายพันนายเข้าไปในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งสหรัฐฯมีกำลังพลเดิมอยู่แล้ว 50,000 นาย
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พลเรือเอกอาลี อัคบาร์ อาห์มาเดียน เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่าน อ้างว่าอิหร่านใช้เวลานานหลายทศวรรษ สำหรับเตรียมการรับมือความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะรุกรานทางภาคพื้น "เป็นเวลานานกว่า 2 ทศวรรษ เราเตรียมการไว้รอช่วงเวลานี้มาตลอด นาทีที่อเมริกาจะรุกรานเข้ามา" อาห์มาเดียนประกาศ "ไม่มีประเทศไหนในโลกที่สามารถเอาชนะกองทัพของเรา"
(ที่มา:อัลมายาดีน)