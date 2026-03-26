ยังตื๊ออยู่!อ้างอิหร่านยังแค่ทบทวนไม่ถึงขั้นปัดข้อเสนอ ทำเนียบขาวโอดไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เสียที

อิหร่านกำลังทบทวนข้อเสนอของสหรัฐฯ ในการยุติสงครามในอ่าวเปอร์เซีย แต่ไม่มีเจตนาจัดการพูดคุยเมื่อยุติความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างมากขึ้นในตะวันออกกลางแต่อย่างใด รอยเตอร์อ้างกล่าวของกระทรวงต่างประเทศเตหะรานในวันพุธ(25มี.ค.)
รอยเตอร์ระบุว่าความเห็นของอับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน บ่งชี้ว่าเตหะรานมีความตั้งใจอยู่บ้างที่จะเจรจายุติสงคราม ถ้าข้อเรียกร้องของพวกเขาได้รับการตอบสนอง
"กระนั้น การแลกเปลี่ยนสารกันผ่านคนกลาง ไม่ได้หมายความว่ากำลังมีการเจรจากับสหรัฐฯ" อารากชี กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ "พวกเขาผลักดันแนวคิดต่างๆในสารของพวกเขา ที่ถ่ายทอดถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง และถ้าจำเป็น เจ้าหน้าที่ระดับสูงจะมีการแถลงจุดยืน" อารากชีระบุ
ข้อเสนอ 15 ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ส่งผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน เรียกร้องให้กำจัดสต๊อกยูเรเนียมสมรรถนะสูงของอิหร่าน ระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ควบคุมโครงการขีปนาวุธ และตัดเงินทุนสนับสนุนบรรดาพันธมิตรในภูมิภาค รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวคณะรัฐมนตรีอิสราเอล 3 คน ที่ใกล้ชิดกับแผนการนี้
ทำเนียบขาวปฏิเสธเปิดเผยรายละเอียดอย่างเจาะจงเกี่ยวกับข้อเสนอและขู่ยกระดับการโจมตี "ถ้าพวกเขาไม่ยอมเข้าใจว่าพวกเขาพ่ายแพ้ทางทหารแล้ว และจะเดินหน้าต่อ ประธานาธิบดีทรัมป์จะรับประกันว่าพวกเขาจะโดนเล่นงานหนักหน่วงกว่าที่พวกเขาเคยโดนมาก่อนหน้านี้" แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเขียบขาวระบุ
เจ้าหน้าที่กลาโหมอิสราเอลระดับอาวุโสรายหนึ่ง เผยว่าอิสราเอลแคลบแคลงในว่าอิหร่านจะยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ และอิสราเอลกังวลว่าคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯอาจยอมอ่อนข้อต่อเตหะราน นอกจากนี้แล้วอิสราเอลยังต้องการเห็นข้อตกลงใดๆที่สงวนไว้ซึ่งทางเลือกที่พวกเขาจะเปิดปฏิบัติการชิงโจมตีก่อน
คำขู่ของทำเนียบขาว มีขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวว่าเพนตากอนกำลังเตรียมการวางแผนส่งทหารพลร่มหลายพันนายเข้าไปยังอ่าวเปอร์เซีย เพื่อมอบทางเลือกเพิ่มเติมแก่ ทรัมป์ สำหรับออกคำสั่งจู่โจมทางภาคพื้น แหล่งข่าวบอกกับตอนเตอร์ พร้อมเผยนาวิกโยธิน 2 กองพลอยู่ระหว่างเดินทางไป โดยกองพลแรก ซึ่งอยู่บนเรือยกพลจู่โจมขึ้นบกขนาดใหญ่ อาจเดินทางไปถึงในช่วงสิ้นเดือน
(ที่มา:รอยเตอร์)