แต่ไทยขึ้นพรวด!น้ำมันร่วง$2-ทองพุ่ง$150 หุ้นสหรัฐฯบวกหลังลืออิหร่านยังพิจารณาข้อเสนอUS

ราคาน้ำมันขยับลงราว 2% ในวันพุธ(25มี.ค.) หลังรอยเตอร์รายงานอิหร่านทบทวนข้อเสนอของสหรัฐฯในการยุติสงครามที่ก่อความปั่นป่วนแก่กระแสพลังงานโลก ไม่ถึงขั้นปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ปัจจัยนี้ผลักวอลล์สตรีทปิดบวก ขณะที่ทองคำดีดตัวขึ้นแรง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 2.03 ดอลลาร์ ปิดที่ 90.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 2.27 ดอลลาร์ ปิดที่ 102.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
รอยเตอร์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่อิหร่านรายหนึ่งเปิดเผยในวันพุธ(25 มี.ค.) ว่าอิหร่านยังคงทบทวนข้อเสนอของสหรัฐฯในการยุติสงครามในอ่าวเปอร์เซีย แม้เบื้องต้นผลตอบสนองออกมาเป็นลบ บ่งชี้ว่าเตหะรานยังไม่ถึงขั้นปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะเล่นงานอิหร่านหนักกว่าเดิม ถ้าเตหะรานไม่ยอมรับว่าประเทศแห่งนี้ "พ่ายแพ้ทางทหารแล้ว"
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพุธ(25 มี.ค.) หลังข่าวอิหร่านทบทวนข้อเสนอของสหรัฐฯในการยุติสงครามในตะวันออกกลาง ก่อความหวังแก่นักลงทุนเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลากยาวใกล้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ซึ่งสร้างความปั่นป่วนต่อกระแสพลังงานโลกและโหมกระพือเงินเฟ้อ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 305.43 จุด (0.66 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,429.49 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 35.53 จุด (0.54 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,591.90 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 167.93 จุด (0.77 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,929.83 จุด
รอยเตอร์อ้างคำกล่าวของ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เผยว่าเจ้าหน้าที่กำลังทบทวนข้อเสนอของสหรัฐฯ แต่บอกบอกเพิ่มเติมเตหะรานไม่มีความตั้งใจเจรจากับวอชิงตัน
เบื้องต้นอิหร่านบอกว่าพวกเขามองข้อเสนอของสหรัฐฯที่ส่งผ่านปากีสถาน ว่าเลยเถิดเกินไปและเรียกร้องอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซ
ด้านราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 2% ในวันพุธ(25มี.ค.) ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ขยับลงแรง คลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 150.30 ดอลลาร์ หรือ 3.4 % ปิดที่ 4,552.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)