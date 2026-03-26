ความลับเผย! “เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน” หารือโทรศัพท์กดดัน “ทรัมป์” เดินหน้าทำสงครามรบอิหร่านต่อ ความขัดแย้งมีสิทธิ์ขยายวง “ซาอุฯ” แอบจับมือ “ยูเออี” ใกล้กระโจนเข้าสู่สนามรบตะวันออกกลางลุกเป็นไฟ

เอเจนซีส์ - มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มีรายงานล่าสุดใช้ความพยายามหว่านล้อมผู้นำอเมริกัน โดนัลด์ ทรัมป์ ให้เดินหน้าทำสงครามอิหร่านต่อไป มองเตหะรานเป็นเหมือนศัตรูตัวฉกาจหลังความขัดแย้งอาจขยายวงหลังซาอุฯใกล้จับมือยูเออีเดินหน้าเข้าสู่สงคราม
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(25 มี.ค)ว่า มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ทรงมีความโน้มเอียงที่ประสงค์ให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯเดินหน้าทำสงครามกับอิหร่านต่อไป อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดที่ได้รับรายงานสรุปจากเจ้าหน้าที่อเมริกัน
ตามรายงานอ้างว่า มกุฎราชกุมารซาอุฯมองอิหร่านเป็นภัยคุกคามระยะยาวจะยังคงอยู่ต่อไปหากว่ารัฐบาลเตหะรานยังคงอยู่ในอำนาจ
และส่งผลทำให้เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน หรือ MbS ที่ถูกมองว่าเป็นผู้นำซาอุฯตัวจริงในการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างกันเมื่อไม่นานมานี้ทรงพยายามผลักดันทรัมป์ให้ยังคงทำสงครามรบอิหร่านต่อไปถึงแม้ว่าผู้นำสหรัฐฯจะเอ่ยปากว่าเขาใกล้จะได้ข้อตกลงแล้วก็ตาม หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานวันอังคาร(24)
Salon รายงานเพิ่มว่า เจ้าชายทรงกดดันให้ผู้นำสหรัฐฯเดินหน้าทำลายรัฐบาลเตหะรานและเปิดฉากการส่งกำลังทหารเข้าอิหร่านทางภาคพื้น ทั้งนี้ก่อนหน้าวอชิงตันเคยออกมาปฎิเสธว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเตหะรานสายเหยี่ยวเป็นเป้าหมายของปฎิบัติการ Epic Fury
เดลีเมลชี้ว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย ไฟซาล บิน ฟารฮาน ประกาศสัปดาห์ที่แล้วว่า ความอดทนของซาอุฯต่อการโจมตีของอิหร่านไม่ใช่ว่า “ไม่จำกัด” ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เมื่อคืนที่ผ่านมากล่าวว่า พวกเขาแสวงหาสันติภาพไม่ใช่สงคราม
เดลีเมลรายงานว่า และในเวลาเดียวกัน รัฐอ่าวอาหรับที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของอิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินหน้ากวาดล้างอสังหาริมทรัพย์ที่มีอิหร่านเป็นเจ้าของระหว่างกำลังพิจารณาการส่งกำลังทหารของตัวเองเข้าสู่สงคราม อ้างอิงการรายงานจากวอลสตรีทเจอร์นัล
โดยไทม์สออฟอิสราเอลรายงานในรายละเอียดว่า ทั้งซาอุฯและยูเออีในเวลานี้มีรายงานว่ากำลังเข้าใกล้ข้อสรุปในการจับมือสู้อิหร่านจากการที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลายเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งสอง
วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานวันอังคาร(24)ว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังริยาดไฟเขียวให้กองกำลังสหรัฐฯใช้ฐานทัพอากาศในประเทศได้
แหล่งข่าวใกล้ชิดได้เปิดเผยกับวอลสตรีทเจอร์นัลว่า “มีเพียงแค่เวลาเท่านั้น” ที่ซาอุฯจะกระโจนเข้าสู่สงครามตะวันออกกลางที่กำลังลุกเป็นไฟ