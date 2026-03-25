ยืนยันข้อเสนอสงบศึกของสหรัฐฯส่งถึงมืออิหร่านแล้ว เพิ่มความหวังสองฝ่ายจะเปิดเจรจากันหลังหยั่งเชิงเบื้องต้น

อิหร่านได้รับข้อเสนอแผนการ 15 ข้อของสหรัฐฯเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้ว ทั้งเจ้าหน้าที่ของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและทางเจ้าหน้าที่ของอิหร่านยืนยันในวันพุธ (25 มี.ค.) ทำให้เพิ่มความหวังที่จะมีหนทางคลี่คลายสถานการณ์ด้วยวิธีการทูต ถึงแม้กองทัพอิหร่านออกมาเยาะวอชิงตันอย่าเอาความพ่ายแพ้ของตัวเองมาปรุงแต่งให้ดูเหมือนเป็นข้อตกลง ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับเรื่องที่ทรัมป์ยังคงพยายามอ้างว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตนได้หารือกับเตหะรานจริงๆ และอิหร่านกระตือรือร้นบรรลุข้อตกลงอย่างยิ่ง
ถึงแม้สหรัฐฯกับอิหร่านยังคงแถลงขัดแย้งกัน โดยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวอ้างซ้ำแล้วซ้ำอีกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า วอชิงตันมีการพูดจากับเตหะรานจริง และมีความคืบหน้าที่น่าพอใจ ขณะที่ฝ่ายอิหร่านกลับปฏิเสธกร้าวว่าไม่ได้มีการเจรจาใดๆ เกิดขึ้นเลย
แต่กิจกรรมทางการทูตที่ยังอยู่ในขั้นทาบทามหยั่งเชิงเบื้องต้น ดูเหมือนกำลังเริ่มมีโมเมนตัมที่แข็งแรงยิ่งขึ้นในวันพุธ (25) โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของปากีสถาน 2 รายบอกกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่าข้อเสนอเพื่อยุติการสู้รบของฝ่ายอเมริกันที่เรียกกันว่า ข้อเสนอ 15 ข้อ ได้ “ถูกจัดส่งไปยังอิหร่าน” แล้ว โดยผ่านการทำหน้าที่เป็นคนกลางของปากีสถาน
ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่เป็นชาวอิหร่าน กล่าวยืนยันว่าได้รับข้อเสนอของสหรัฐฯซึ่งส่งผ่านมาทางปากีสถาน แต่แหล่งข่าวรายนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นข้อเสนอกรอบโครง 15 ข้อตามที่สื่อมวลชนต่างๆ รายงานกันอย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่ แหล่งข่าวรายนี้กล่าวด้วยว่า นอกจากปากีสถานแล้ว ตุรกีก็ได้ “ให้ความช่วยเหลือเพื่อยุติสงครามนี้ และถ้าไม่ใช่ตุรกีก็คงเป็นปากีสถาน ที่กำลังได้รับการพิจารณาว่าอาจจะใช้เป็นสถานที่สำหรับการเจรจาดังกล่าว” ถ้าหากเกิดขึ้นได้
ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร (24) ประธานาธิบดีทรัมป์ ที่แถลงข่าวสงครามอิหร่านกลับไปกลับมาอยู่ทุกวัน ระหว่างขู่จัดหนักกับประนีประนอม ออกมาบอกว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ รวมทั้งจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของตนเอง มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประทศ และรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ มีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่าน แต่ไม่ยอมระบุชื่อเจ้าหน้าที่ฝั่งอิหร่าน
ทรัมป์อ้างว่า เตหะรานต้องการบรรลุข้อตกลงอย่างยิ่ง อีกทั้งยังคุยว่า อิหร่านมอบของขวัญล้ำค่าโดยไม่ได้แจงว่าคืออะไร แต่บอกว่า เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกอิหร่านปิดกั้นนับตั้งแต่ช่วงต้นสงคราม ซึ่งอาจหมายถึงการที่อิหร่านแจ้งกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเมื่อวันอังคารว่า เรือที่ไม่ใช่ของอเมริกา อิสราเอล และพันธมิตรของทั้งสองชาติ สามารถแล่นผ่านเส้นทางดังกล่าวได้หากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อิหร่าน
วันเดียวกันนั้น สื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า วอชิงตันส่งแผนการ 15 ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางให้อิหร่าน ขณะที่สถานีทีวีช่อง 12 ของอิสราเอล รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าว 3 คนว่า อเมริกาต้องการหยุดยิงนาน 1 เดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการดังกล่าว
ต่อมาในวันพุธ (25) เจ้าหน้าที่ปากีสถานซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่รายละเอียด ชี้แจงว่า แผนการ 15 ข้อที่อเมริกาส่งถึงอิหร่านผ่านทางกรุงอิสลามาบัดนั้น ครอบคลุมการผ่อนคลายมาตรการแซงก์ชัน การร่วมมือด้านนิวเคลียร์ทางพลเรือน การลดขนาดโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน จำกัดขีปนาวุธ และเปิดช่องแคบฮอร์มุซ รวมทั้งยุติการให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลาง เช่น ฮิซบอลเลาะห์
ในขณะที่แหล่งข่าววงในของอิสราเอลเผยว่า เจ้าหน้าที่อิสราเอลที่สนับสนุนให้ทรัมป์ทำสงครามรุมอิหร่านต่อ ต่างแปลกใจที่อเมริกาเสนอแผนการยุติสงคราม
ทางด้านเตหะรานนั้นไม่ไว้ใจอเมริกาอย่างมาก เพราะเคยโจมตีอิหร่านระหว่างที่กำลังเจรจาข้อตกลงสำคัญมาถึงสองครั้ง ซึ่งล้วนอยู่ในยุคที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี และรวมถึงครั้งล่าสุดที่วอชิงตันรวมหัวกับอิสราเอลก่อสงครามกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมาถึงตอนนี้
เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ให้สัมภาษณ์สื่ออินเดียทูเดย์ ของแดนภารตะ เมื่อวันอังคารว่า เตหะรานมีประสบการณ์เลวร้ายมากกับการทูตของอเมริกา และเสริมว่า อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ได้หารือกับปากีสถานและนักการทูตในตะวันออกกลางหลายชาติ แต่ยืนยันว่า ไม่มีการพูดคุยหรือเจรจาระหว่างอิหร่านกับอเมริกา
ในวันพุธเช่นกัน อิบราฮิม โซลฟาการี โฆษกศูนย์บัญชาการกลางคาทัม อัล-อันบิยา ซึ่งควบคุมทั้งกองทัพของอิหร่าน และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) แถลงยืนยันว่า อิหร่านไม่มีวันเจรจากับอเมริกาไม่ว่าตอนนี้หรือเมื่อใดก็ตาม และเหน็บแนมว่า ความขัดแย้งภายในที่บานปลายอาจทำให้อเมริกามาถึงจุดที่ต้องนั่งเจรจากับตัวเอง
โซลฟาการีย้ำว่า อเมริกาไม่อยู่ในสถานะที่จะมาขอเจรจา และชี้ว่า อำนาจด้านยุทธศาสตร์ที่วอชิงตันคุยนักคุยหนา ขณะนี้กลับกลายเป็นความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์
โฆษกศูนย์บัญชาการกลางคาทัม อัล-อันบิยาสำทับว่า อเมริกาไม่ควรเอาความพ่ายแพ้ของตัวเองมาปรุงแต่งให้ดูเหมือนเป็นข้อตกลง เพราะยุคของคำสัญญาที่ว่างเปล่าของอเมริกาจบสิ้นลงแล้ว
ยิวปูพรมโจมตีทั่วอิหร่าน
กองทัพอิสราเอลประกาศเริ่มการโจมตีวงกว้างระลอกใหม่เมื่อเช้าวันพุธ โดยพุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอิหร่าน ผู้เห็นเหตุการณ์เผยว่า เมืองคาซวินทางตะวันตกเฉียงเหนือถูกโจมตีทางอากาศ
ในทางกลับกัน มีเสียงไซเรนเตือนภัยดังระดมหลายรอบในอิสราเอลระหว่างที่อิหร่านระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธ
นอกจากนั้นเตหะรานยังคงเดินหน้ากดดันประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย โดยกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียแถลงว่า ทำลายโดรนที่ยิงจากอิหร่านอย่างน้อย 8 ลำในจังหวัดอีสเทิร์นที่อุดมด้วยน้ำมัน ส่วนที่บาห์เรนมีเสียงไซเรนเตือนภัยดังกึกก้อง
ทางด้านคูเวตเผยว่า ยิงโดรนหลายลำร่วง แต่มีลำหนึ่งพุ่งชนถังเชื้อเพลิงที่ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวตทำให้เกิดไฟไหม้ และเจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมเพลิง
ขณะเดียวกัน จากการที่อิหร่านยอมให้เรือบางลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ประกอบกับข่าวการเจรจาที่อาจนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ก่อนหน้านี้พุ่งพรวดไปจ่อ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขยับลงมาเทรดที่ราว 100 ด
อลลาร์ในช่วงเช้าวันพุธ แต่ยังสูงกว่าช่วงก่อนสงครามเกือบ 40%
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวอินเดียทูเดย์ถามว่า อิหร่านเรียกเก็บเงินจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ บาเกอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศเตหะราน ตอบว่า “แน่นอน” แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ
(ที่มา: เอเอฟพี/เอพี/รอยเตอร์)