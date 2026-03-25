ญี่ปุ่นย้ำการบุกรุกสถานทูตจีนเป็นเรื่อง "น่าเสียใจ"

ญี่ปุ่นระบุในวันพุธ (25 มี.ค.) ว่าเป็นเรื่อง "น่าเสียใจ" ที่สมาชิกกองทัพญี่ปุ่นบุกรุกสถานทูตจีนในกรุงโตเกียว ขณะที่ปักกิ่งเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทำผิด
เหตุการณ์บุกรุกเมื่อเช้าวันอังคารทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งและโตเกียวแย่ลงไปอีก หลังจากที่ความสัมพันธ์ตกต่ำลงอย่างมากจากคำพูดของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ เกี่ยวกับไต้หวัน
ตำรวจญี่ปุ่นจับกุมนาย โคได มูราตะ อายุ 23 ปี ในข้อหาบุกรุก หลังจากที่เขาบุกเข้าไปในบริเวณสถานทูตที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเมื่อเวลาประมาณ 9 โมงเช้า โฆษกตำรวจกล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพี
ผู้ต้องสงสัยบอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า เขา "หวังจะได้พบกับเอกอัครราชทูตเพื่อบอกให้ท่านงดเว้นจากการแสดงความคิดเห็นที่แข็งกร้าว และหากคำขอถูกปฏิเสธ ผมต้องการจะทำให้ท่านประหลาดใจด้วยการฆ่าตัวตาย" หนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ
ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่า พบมีดบริเวณที่เกิดเหตุในภายหลัง
มินารุ คิฮาระ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น ยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกของกองทัพ
คิฮาระกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่สมาชิกกองกำลังป้องกันตนเอง ซึ่งควรปฏิบัติตามกฎหมาย ถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัย" ว่าบุกรุกเข้าไปในบริเวณสถานทูต
เขากล่าวเสริมว่า ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานทูต
ปักกิ่งซึ่งได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างหนัก
กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวหาญี่ปุ่นในวันพุธว่าละเลยหน้าที่ในการปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการทูต
“เหตุการณ์ดังกล่าวได้คุกคามความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สถานทูตอย่างร้ายแรง รบกวนความสงบสุขของสถานทูต และบั่นทอนศักดิ์ศรีของสถานทูต” หลิน เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการแถลงข่าวประจำวัน
“ฝ่ายญี่ปุ่นล้มเหลว ในการรักษาความรับผิดชอบพิเศษในการปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของสถานทูตและผู้แทนทางการทูต” เขากล่าวเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เสื่อมถอยลงนับตั้งแต่ทาคาอิจิพูดเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่า ญี่ปุ่นอาจแทรกแซงทางทหารหากจีนพยายามยึดครองไต้หวัน
จีนซึ่งถือว่าเกาะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตน และไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังผนวกดินแดนนั้น รู้สึกโกรธเคืองอย่างมากต่อคำกล่าวนี้
ที่มา รอยเตอร์