ฮือฮา! “รัสเซีย” รั่วข่าวกรองลับให้ “อินเดีย” สามารถจับ "ทหารรับจ้าง CIA" ประวัติโชกโชนพร้อมพวก 6 ยูเครน” ข้ามพรมแดนเข้า “เมียนมา” ป้อนโดรนทหารพร้อมฝึกสอนให้กองกำลังชนกลุ่มน้อย

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – หน่วยข่าวกรองลับรัสเซียให้ข่าวกรองลับ “นิวเดลี” สามารถสกัดกลุ่มต่างชาติชาวอเมริกันที่มีข่าวลือไปทั่วว่าเป็นทหารรับจ้าง CIA และชาวยูเครนอีก 6 คนรวมทั้งหมด 7 คนได้ที่สนามบินเมื่อวันที่ 13 มี.คในนาทีสุดท้ายก่อนบินหลบหนีเข้าดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบกลุ่มดังกล่าวเข้าอินเดียด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก่อนข้ามพรมแดนเข้ารัฐชีนของพม่าอย่างผิดกฎหมายจัดหาโดรนการทหารเกรดใช้ในสนามรบพร้อมฝึกสอนการใช้ให้กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเมียนมา
Militarnyi ด้านการทหารของยูเครนรายงานเมื่อวันที่ 22 มี.คก่อนหน้าว่า หน่วยข่าวกรองลับรัสเซียติดตามกลุ่มชาวยูเครนที่เคลื่อนไหวในอินเดีย อ้างอิงการรายงานจาก DW ของเยอรมัน พบว่า มอสโกได้ส่งข่าวกรองลับให้อินเดียส่งผลทำให้สามารถจับกุมชาวอเมริกัน 1 รายที่ร่วมในขบวนการพร้อมชาวยูเครนที่สนามบินในอินเดียก่อนขึ้นเครื่องหลบหนีไปต่างประเทศได้ในเดือนนี้
สำนักงานสอบสวนแห่งชาติอินเดีย NIA ให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมันว่า ทางหน่วยงานอินเดียได้ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้มาเป็นเวลา 3 เดือนโดยได้รัสเซียได้ให้ข่าวกรองลับความเคลื่อนไหวของคนเหล่านี
เฟิร์สต์นิวส์ของอินเดียรายงานว่า คนทั้งหมดถูกจับกุมคนได้ที่ สนามบินกรุงนิวเดลีจำนวน 3 คน และอีก 3 คนที่สนามบินลัคเนา (Lucknow airport) และอีก 1 คนที่สนามบินโกลกาตา (Kolkata airport )ก่อนที่จะนำตัวมาที่กรุงนิวเดลีเพื่อขึ้นศาลครั้งแรกในข้อหาเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและมีการขยายการฝากขังไปจนถึงวันที่ 27 มี.คนี้
สื่ออินเดียชี้ว่า แมทธิว แอรอน แวน ไดค์ (Matthew Aaron Van Dyke) ถูกตำรวจเข้าเมืองอินเดียควบคุมตัวได้ที่สนามบินโกลกาตา
NewX ของอินเดียรายงานผ่านแพลตฟอร์ม X อ้างว่า แวน ไดค์เป็นทหารรับจ้าง CIA ที่โดน NIA จับกุม
อ้างอิงจากสถาบันธิงแทงก์ฟูครัม(Fucrum)ของสิงคโปร์ รัสเซียอย่างเปิดเผยเป็นผู้ป้อนยุทโธปกรณ์ทางการทหาร รวมทั้งทางอากาศ ยุทธวิธีทางการรบที่เรียนรู้จากสนามรบยูเครน และข่าวกรองลับให้กับรัฐบาลทหารพม่า
แต่ในขณะเดียวกันข่าวลือจากโซเชียลมีเดียไม่กี่แห่งเป็นต้นว่า มาจากเฟซบุ๊กของ Shani Maharaj Bhak อ้างว่า หน่วยข่าวกรองลับสหรัฐฯ CIA เข้ามาช่วยกบฎชนกลุ่มน้อยเมียนมาในการสู้รบสงครามกลางเมือง โดยชี้ไปถึงความสำคัญของพม่าที่เป็นฐานโปรเจกต์สำคัญของปักกิ่งในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI ในการขยายอิทธิพลไปสู่มหาสมุทรอินเดียและที่ห่างไกลออกไป
พร้อมกับเส้นทาง Trilateral Highway ของอินเดียที่จะเชื่อมอินเดียผ่านเข้าเมียนมามายัง “ไทย” และไกลออกไปสำหรับการสนับสนุนทางการค้า การเข้าถึงทางพลังงานและเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาค
ข่าวลือที่ไม่มีการยืนยันความถูกต้องแต่แพร่ไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียอ้างว่า การสนับสนุนของ CIA ต่อชนกลุ่มน้อยติดอาวุธนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กลายเป็นสงครามตัวแทน
ในท้ายที่สุดได้สรุปว่า ในภาพรวม CIA มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนกลุ่ม BRICS ที่มี อินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เข้าร่วม รวมไปถึงการบั่นทอนต่อการรวมตัวของกลุ่มอาเซียน โดยข่าวลือที่ไม่ทราบที่มาอ้างว่า นี่ไม่ใช่เพื่อสิทธิมนุษยชนแต่เป็นเพื่อยังคงความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐฯแต่อย่างเดียว ดังนั้นการจับกุมทหารรับจ้าง CIA ได้ที่อินเดียจึงมีความสำคัญมาก
ทั้งนี้ไทม์สออฟอินเดียรายงาน อ้างอิงจากการเปิดเผยของตำรวจบิดฮานนาการ์(Bidhannagar) และเจ้าหน้าที่เข้าเมืองท่าอากาศยานและจาก NIA พบว่า ชาวอเมริกันที่ร่วมขบวนการโดนสกัดเมื่อวันที่ 12 มี.ค ก่อนจะขึ้นเครื่องFlyDubai ไฟลท์ FY462 มุ่งหน้าสู่ดูไบ ตะวันออกกลาง
เป็นการเข้าสกัดในนาทีสุดท้าย และต่อจากนั้นพลเมืองอเมริกันรายนี้มีเป้าหมายเพื่อขึ้นเครื่องต่อไปกรุงวอร์ซอ โปแลนด์ อ้างอิงจากข่าวกรอง
และเปิดเผยต่อว่า แหล่งข่าวได้เปิดเผยว่า แวน ไดค์และกลุ่มชาวยูเครนก่อนหน้าข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายจากฝั่งอินเดียที่รัฐ มิโซรัม(Mizoram)ทางเหนือของอินเดีย เข้าไปรัฐชีน( CHIN) ของเมียนมามีเป้าหมายเพื่อฝึกซ้อมให้กลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลรัฐประหารเมียนมาในการใช้อาวุธและการใช้อาวุธโดรนที่ล้ำสมัยโดยเฉพาะโดรนสังหารทางการทหารที่อาจเป็นภัยคุกคามทางความมั่นคงที่ฝ่ายนิวเดลีวิตก ไทม์สออฟอินเดียชี้
Militarnyi รายงานว่า นักการทูตที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งคนแสดงความเห็นว่าน่าจะเป็นงานตามสั่งการและมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังในคดีนี้
สำหรับประวัติของชาวอเมริกันที่ร่วมขบวนการนี้น่าสนใจ ไทม์สออฟอินเดียเคยรายงานว่า แมทธิว แอรอน แวน ไดค์ วัย 46 ปีเกิดที่เมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ บัญชีโซเชียลมีเดียของเขาระบุว่า เป็นนักข่าวสายสงคราม นักทำสารคดี นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคง และนักต่อสู้เสรีภาพอเมริกันที่เคยเข้าร่วมการรบสู้กับอดีตเผด็จการลิเบีย พันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี เมื่อปี 2011 มาแล้ว
แวน ไดค์ยังมีประวัติอยู่ในซีเรียระหว่างสงครามกลางเมืองและทำหน้าที่ให้คำปรึกษากลุ่มกบฎซีเรียด้านยุทธวิธีแท็กติกและอาวุธ
โพสต์บนอินสตาแกรมเมื่อมีนาคมปี 2020 แวน ไดค์ ถ่ายภาพพร้อมกลุ่มติดอาวุธนอกเครื่องแบบประกาศว่า ยูนิต SOLI ก่อตั้งในฟิลิปปินส์เพื่อซ้อมรบต่อต้านก่อการร้ายในฟิลิปปินส์
ไทม์สออฟอินเดียรายงานว่า สถานทูตสหรัฐฯรับรู้ถึงพลเมืองอเมริกัน แมทธิว แอรอน แวน ไดค์ โดนควบคุมตัวในอินเดียแต่ปฎิเสธที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้
