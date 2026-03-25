โพลรอยเตอร์/อิปซอสชี้คะแนนนิยม 'ทรัมป์' ดิ่งเหลือ 36% ต่ำที่สุดในเทอมสอง

ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอส พบว่า คะแนนความนิยมของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจนถึงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เขากลับมาดำรงตำแหน่งที่ทำเนียบขาว โดยเป็นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และความไม่พอใจอย่างกว้างขวางต่อสงครามที่เขาเริ่มขึ้นกับอิหร่าน
ผลสำรวจที่ใช้เวลาสี่วันและเสร็จสิ้นในวันจันทร์ แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกัน 36% เห็นชอบกับการทำงานของทรัมป์ ลดลงจาก 40% ในผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสที่จัดทำขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
มุมมองของชาวอเมริกันที่มีต่อ ทรัมป์ แย่ลงอย่างมากในเรื่องการบริหารจัดการเศรษฐกิจและค่าครองชีพ เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านพร้อมกันเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 25% เท่านั้นที่เห็นชอบกับการจัดการปัญหาค่าครองชีพของทรัมป์ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเขาเมื่อปี 2024
มีชาวอเมริกันพียง 29% ที่เห็นชอบกับการบริหารเศรษฐกิจของทรัมป์ ซึ่งเป็นคะแนนต่ำที่สุดในบรรดารัฐบาลของทรัมป์ทั้ง 2 สมัย และต่ำกว่าคะแนนความเห็นชอบด้านเศรษฐกิจของ โจ ไบเดน อดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต
ความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับพิษเศรษฐกิจ โดยเฉพาะค่าครองชีพที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ไบเดน พ่ายแพ้ และ ทรัมป์ หาเสียงด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาเฟื่องฟู
นักวิเคราะห์ชี้ว่า ผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นว่าประธานาธิบดีกำลังเผชิญกับการต่อต้านจากประชาชนอย่างมาก
“เป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนต้องรู้ว่า ผู้นำสหรัฐฯ รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพวกเขา และความช่วยเหลือกำลังจะมาถึง” อแมนดา มักกี นักยุทธศาสตร์การเมืองและทนายความจากพรรครีพับลิกันกล่าว
กระนั้นก็ตาม สถานะของ ทรัมป์ ภายในพรรครีพับลิกันยังคงแข็งแกร่งเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงประมาณ 1 ใน 5 ของฐานเสียงรีพับลิกันเท่านั้นที่กล่าวว่าไม่พอใจกับผลงานโดยรวมของเขาในทำเนียบขาว ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณ 1 ใน 7 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่สัดส่วนของชาวรีพับลิกันที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดการค่าครองชีพของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 34% จากระดับ 27% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คะแนนความนิยมโดยรวมของทรัมป์อยู่ที่ 47% ในช่วงแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และตั้งแต่ฤดูร้อนที่ผ่านมาก็ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 40% ซึ่งยังคงสูงกว่าจุดต่ำสุดของรัฐบาลชุดแรกของเขาที่ 33% และสูงกว่าจุดต่ำสุดของ ไบเดน เล็กน้อยที่ 35%
สงครามในอิหร่านอาจกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นสำหรับ ทรัมป์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งโดยสัญญาว่าจะหลีกเลี่ยง "สงครามโง่ๆ" ผลสำรวจพบว่า 35% ของชาวอเมริกันเห็นด้วยกับการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ ลดลงจาก 37% ในการสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสที่จัดทำขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และประมาณ 61% ไม่เห็นด้วยกับการโจมตี เมื่อเทียบกับ 59% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
