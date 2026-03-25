ฝรั่งตะลึง! ตีข่าวเรือไทยผ่านฮอร์มุซฉลุย แถมไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่ไทยและบริษัทน้ำมันที่เป็นเจ้าของเรือเปิดเผยในวันพุธ (25 มี.ค.) กรณีเรือบรรทุกน้ำมันของไทยลำหนึ่งได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย หลังจากการประสานงานทางการทูตระหว่างไทยและอิหร่าน และไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดล้อม
เรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทบางจากได้ผ่านเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้เมื่อวันจันทร์ หลังจากการเจรจาที่ประสบความสำเร็จระหว่าง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศไทย กับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย
“ผมได้ขอให้พวกเขาช่วยอำนวยความสะดวกให้หากเรือไทยจำเป็นต้องผ่านช่องแคบนี้” นายสีหศักดิ์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงค่ำวันอังคาร “พวกเขาตอบว่าพวกเขาจะดูแลเรื่องนี้ และขอให้เราแจ้งชื่อเรือที่จะผ่านช่องแคบ”
สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ และอิสราเอล ได้ตัดขาดการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณหนึ่งในห้าของโลกที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้เกิดความปั่นป่วนเป็นวงกว้าง
นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ประเทศไทยต้องเผชิญกับต้นทุนการขนส่งที่พุ่งสูงขึ้นและคิวที่ยาวขึ้นที่สถานีบริการน้ำมัน แม้ว่ารัฐบาลจะรับรองว่าปริมาณน้ำมันยังคงเพียงพอ
การผ่านช่องแคบอย่างปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมันไทยเกิดขึ้น หลังจากสองสัปดาห์ที่แล้ว เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่สัญชาติไทยชื่อ มายุรี นารี ถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดในช่องแคบดังกล่าว ทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือและลูกเรือต้องอพยพ
ทางการอิหร่านและโอมานได้เข้าถึงเรือลำดังกล่าวแล้ว แต่กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่า ไทยยังคงรอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลูกเรือที่สูญหายอีกสามคน
นายสีหศักดิ์กล่าวว่า เรือไทยอีกลำหนึ่งซึ่งเป็นของบริษัท SCG Chemicals ก็กำลังรอการอนุมัติให้ผ่านช่องแคบเช่นกัน
ในแถลงการณ์ บริษัทบางจากระบุว่า เรือของตนซึ่งจอดทอดสมออยู่ในอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม กำลังเดินทางกลับประเทศไทย โดยให้เครดิตแก่การประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและทางการอิหร่าน
บริษัทและแหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าไม่มีการจ่ายเงินใดๆ ในความร่วมมือครั้งนี้
สำนักข่าวรอยเตอร์เคยรายงานเมื่อวันอังคารว่า อิหร่านได้แจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศว่า "เรือที่ไม่เป็นศัตรู" อาจผ่านช่องแคบได้หากประสานงานกับทางการอิหร่าน
เพื่อรักษาความปลอดภัยในการผ่านแดนของเรือบรรทุกน้ำมันบางจาก สถานเอกอัครราชทูตไทยในมัสกัต ยังได้ทำงานร่วมกับทางการโอมาน โดยประสานงานกับอิหร่านผ่านสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ แหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าว โดยขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ในโพสต์บน X สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านในประเทศไทยกล่าวว่า การผ่านแดนของเรือไทยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ
ข้อความนั้นระบุว่า "เพื่อนมีสถานที่พิเศษในใจเรา"
ที่มา รอยเตอร์