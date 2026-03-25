พี่มาร์คเครียด! ศาลเชือด Meta ปรับ 375 ล้าน ละเมิดความปลอดภัยเด็ก

คณะลูกขุนในรัฐนิวเม็กซิโกตัดสินเมื่อวันอังคาร (24 มี.ค.) ว่า Meta รู้ดีเรื่องอันตรายต่อสุขภาพจิตของเด็ก แถมยังปกปิดสิ่งที่ตนรู้เกี่ยวกับการฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตน คำตัดสินครั้งนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อบรรดาบริษัทเทคโนโลยี และความตั้งใจของรัฐบาลที่จะปราบปราม
คำตัดสินครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาคดีเกือบเจ็ดสัปดาห์ และในขณะที่คณะลูกขุนในศาลรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนียถูกกักตัวเพื่อพิจารณาคดีนานกว่าหนึ่งสัปดาห์เกี่ยวกับว่า Meta และ YouTube ควรต้องรับผิดในคดีที่คล้ายกันหรือไม่
คณะลูกขุนในนิวเม็กซิโกเห็นด้วยกับอัยการของรัฐที่โต้แย้งว่า Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Instagram, Facebook และ WhatsApp ให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าความปลอดภัย และละเมิดบางส่วนของกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของรัฐ
คณะลูกขุนเห็นพ้องกับข้อกล่าวหาที่ว่า Meta ให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด และยังเห็นพ้องว่า Meta มีส่วนร่วมในแนวทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเอาเปรียบความอ่อนแอและประสบการณ์น้อยของเด็กอย่างไม่ยุติธรรม
คณะลูกขุนพบว่ามีการละเมิดหลายพันครั้ง แต่ละครั้งนับแยกกัน รวมเป็นค่าปรับ 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนเงินที่อัยการเรียกร้อง
Meta มีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายช่วงหลังปิดตลาดหลังคำตัดสิน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับข่าวนี้มากนัก
ลินดา เพย์ตัน วัย 38 ปี หนึ่งในคณะลูกขุน กล่าวว่า คณะลูกขุนได้บรรลุข้อตกลงประนีประนอมเกี่ยวกับจำนวนวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากแพลตฟอร์มของ Meta ในขณะที่โทษสูงสุดต่อการละเมิดแต่ละครั้ง คือโทษปรับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเธอคิดว่าเด็กทุกคนมีค่าพอที่จะนับให้เป็นโทษปรับสูงสุดทุกราย
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่รายนี้จะยังไม่ถูกบังคับให้เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในทันที เนื่องจากศาลจะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องนี้ ไม่ใช่คณะลูกขุน ว่าบรรดาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Meta ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณะหรือไม่ และบริษัทควรจ่ายเงินสำหรับโครงการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งนั่นอยู่ในเฟสที่สองของการพิจารณาคดี ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
ด้านโฆษกของ Meta กล่าวว่า บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและจะยื่นอุทธรณ์
“เราทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้คนบนแพลตฟอร์มของเรา และเราเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความท้าทายในการระบุตัวตนและกำจัดผู้กระทำผิดหรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย” โฆษกกล่าว “เราจะยังคงปกป้องตนเองอย่างเต็มที่ และเรายังคงมั่นใจในผลงานของเราในการปกป้องวัยรุ่นทางออนไลน์”
ทนายความของ Meta กล่าวว่า บริษัทเปิดเผยความเสี่ยงและพยายามกำจัดเนื้อหาและประสบการณ์ที่เป็นอันตราย ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ามีเนื้อหาที่ไม่ดีบางส่วนหลุดรอดระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทไปได้
คดีของรัฐนิวเม็กซิโกเป็นหนึ่งในคดีแรกๆ ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในคลื่นการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและผลกระทบต่อเด็ก
อัยการสูงสุดของรัฐมากกว่า 40 รัฐได้ยื่นฟ้องร้องต่อ Meta โดยอ้างว่าบริษัทมีส่วนทำให้เกิดวิกฤตสุขภาพจิตในหมู่เยาวชนโดยการออกแบบฟีเจอร์ของ Instagram และ Facebook ให้เสพติดโดยเจตนา
“บ้านกระดาษที่แสนเปราะบางของ Meta กำลังเริ่มพังทลายลง” ซาชา ฮาวอร์ธ ผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มเฝ้าระวัง The Tech Oversight Project กล่าว “เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เห็นได้ชัดเจนว่า Meta ล้มเหลวในการหยุดยั้งบรรดาผู้ล่าทางเพศที่เปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ให้กลายเป็นอันตรายในโลกแห่งความเป็นจริง”
คดีของรัฐนิวเม็กซิโกอาศัยการสืบสวนลับ โดยเจ้าหน้าที่สร้างบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมตัวเป็นเด็กเพื่อบันทึกการชักชวนทางเพศและการตอบสนองของ Meta
คดีความนี้ที่ยื่นฟ้องในปี 2023 โดยอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวเม็กซิโก ราอูล ตอร์เรซ ยังมีการระบุว่า Meta ยังไม่ได้เปิดเผยหรือแก้ไขปัญหาอันตรายจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์อย่างครบถ้วน ขณะที่ทาง Meta ไม่เห็นด้วยว่าการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์มีอยู่จริง แต่บรรดาผู้บริหารก็ยอมรับในการพิจารณาคดีถึง “การใช้งานที่เป็นปัญหา” และกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ผู้คนรู้สึกดีตอนที่ใช้เวลาบนแพลตฟอร์มของ Meta
“หลักฐานแสดงให้เห็นว่า Meta ลงทุนด้านความปลอดภัย ไม่ใช่เพียงเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เพราะมันดีต่อธุรกิจด้วย” เควิน ฮัฟฟ์ ทนายความของ Meta กล่าวต่อคณะลูกขุนในการแถลงปิดคดี “Meta ออกแบบแอปเพื่อช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัว ไม่ใช่เพื่อเชื่อมต่อกับบรรดานักล่าทางเพศ”
ที่ผ่านมาบรรดาบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลาย ได้รับการคุ้มครองให้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของตนภายใต้มาตรา 230 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเก่าที่มีมานาน 30 ปีของกฎหมายว่าด้วยความเหมาะสมด้านการสื่อสารของสหรัฐฯ รวมถึงการคุ้มครองจากบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม อัยการรัฐนิวเม็กซิโก กล่าวว่า Meta ยังคงต้องรับผิดชอบต่อบทบาทของตนในการเผยแพร่เนื้อหาเหล่านั้นผ่านอัลกอริทึมที่ซับซ้อน ซึ่งแพร่กระจายเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
“เรารู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมและใช้เวลาไปกับมัน” ลินดา ซิงเกอร์ อัยการกล่าว “การตัดสินใจของ Meta นั้นส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อเด็กๆ”
การพิจารณาคดีในนิวเม็กซิโกได้ตรวจสอบเอกสารและรายงานภายในของ Meta จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเด็ก คณะลูกขุนยังได้ฟังคำให้การจากผู้บริหารของ Meta วิศวกรแพลตฟอร์ม ผู้แจ้งเบาะแสที่ออกจากบริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
คณะลูกขุนยังได้ฟังคำให้การจากครูโรงเรียนรัฐในท้องถิ่นที่ประสบปัญหาการขาดเรียนของเด็กที่เชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย รวมถึงแผนการขู่กรรโชกทางเพศที่มุ่งเป้าไปที่เด็ก
ในการตัดสิน คณะลูกขุนพิจารณาว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดียถูกทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ โดยเฉพาะจากคำกล่าวเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของ Meta, อดัม มอสเซริ หัวหน้า Instagram และ แอนติโกเน เดวิส หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของ Meta
พวกเขายังพิจารณาถึงความล้มเหลวของ Meta ในการบังคับใช้ข้อห้ามสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี บทบาทของอัลกอริทึมในการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่ปลุกเร้าอารมณ์หรือเป็นอันตราย และความแพร่หลายของเนื้อหาในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น
กลุ่ม ParentsSOS ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรของครอบครัวที่สูญเสียลูกไปจากอันตรายที่เกิดจากโซเชียลมีเดีย เรียกคำตัดสินนี้ว่า “จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ”
“พวกเราผู้ปกครองที่เคยประสบกับสิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้ นั่นคือการเสียชีวิตของลูกเพราะอันตรายจากโซเชียลมีเดีย ขอชื่นชมความสำเร็จครั้งสำคัญและหาได้ยากนี้ ในการต่อสู้ที่ยาวนานหลายปีเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ต่ออันตรายที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาก่อให้เกิดกับเด็กๆ ของเรา” กลุ่มดังกล่าวระบุในแถลงการณ์
ที่มา เอพี