สหภาพยุโรป (อียู) ชะลอเดินหน้าแผนการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอย่างเด็ดขาดไว้ชั่วคราว ในความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนในตลาดพลังงานจากสงครามในตะวันออกกลาง
ร่างกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน REPowerEU ที่ตั้งเป้าทยอยเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียภายในปี 2027 เดิมทีมีกำหนดจะนำเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 15 เม.ย. แต่ขณะนี้ได้ถูกถอดออกจากปฏิทินการทำงานที่คณะกรรมาธิการยุโรปเผยแพร่ ตามรายงานของ Euronews และรอยเตอร์วานนี้ (24 มี.ค.)
เจ้าหน้าที่อียูที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อกล่าวว่า ความล่าช้าเกิดจาก “สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน” ขณะที่ อันนา-ไคซา อิตโคเนนโฆษกด้านพลังงานของคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า เธอ “ยังไม่มีกำหนดการใหม่ที่จะแจ้ง”
ปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลในการโจมตีอิหร่าน และการตอบโต้ของเตหะรานต่อเป้าหมายทั่วในภูมิภาค ส่งผลให้เส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์มาตรฐานพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ช่องแคบแห่งนี้โดยปกติแล้วเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดของโลกในแต่ละวัน ขณะที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนว่า การหยุดชะงักอาจกินเวลานานหลายเดือนหรือหลายปี
สหภาพยุโรปกำลังเผชิญผลกระทบจากการตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางพลังงานกับรัสเซีย ภายหลังความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงต้นทุนของนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว ผู้บริโภคทั่วทั้งกลุ่มประเทศสมาชิกล้วนต้องจ่ายเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าครองชีพโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นด้วย
การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันทำให้วอชิงตันผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย ขณะที่ผู้นำยุโรปบางคนเริ่มส่งสัญญาณว่าจะทบทวนมาตรการของตนเอง
การปิดกั้นท่อส่งน้ำมันดรูซบาโดยยูเครน ซึ่งกระทบต่อการส่งน้ำมันจากรัสเซียไปยังฮังการีและสโลวาเกียที่พึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียอย่างมาก ได้ทำให้ความตึงเครียดภายในกลุ่มอียูทวีความรุนแรงขึ้น
นโยบายด้านพลังงานของสหภาพยุโรปถูกวิพากษ์วิจารณ์มาหลายครั้งแล้ว โดยนายกรัฐมนตรี โรเบิร์ต ฟิโก แห่งสโลวาเกีย กล่าวถึงโครงการ REPowerEU ว่าเป็น “การฆ่าตัวตาย” ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศ ปีเตอร์ ซิจจาร์โต แห่งฮังการี เตือนว่า หากสหภาพยุโรปไม่เลิกคว่ำบาตรพลังงานรัสเซีย มันจะ “สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจยุโรป”
เจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่า ความวุ่นวายล่าสุดเผยให้เห็นข้อบกพร่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในนโยบายของสหภาพยุโรป โดย อเล็กเซย์ ลิคาเชฟ หัวหน้าบริษัท Rosatom กล่าวกับ RT ว่า สงครามอิหร่านได้เปิดเผยให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดมานานหลายทศวรรษ และแนวทางที่ "ง่ายเกินไป" ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
คิริลล์ ดมิทรีฟ ทูตพิเศษของเครมลิน ได้เตือนถึง "คลื่นยักษ์สึนามิราคาน้ำมันและก๊าซ" สำหรับสหภาพยุโรป หลังจากที่ปฏิเสธการจัดหาจากรัสเซีย
สหภาพยุโรปนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพียง 1% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 หลังจากที่ลดการนำเข้าลงอย่างมากนับตั้งแต่ที่มอสโกบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2022
ที่มา: RT, รอยเตอร์