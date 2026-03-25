ไม่สนอธิปไตยใคร! อิสราเอลเตรียมเข้ายึดครองพื้นที่ 'ตอนใต้เลบานอน' อ้างเป็นเขตความมั่นคง

อิสราเอลเตรียมจะเข้ายึดครองพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนขึ้นไปจนถึงแม่น้ำลิทานี (Litany River) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อิสราเอล คัตซ์ กล่าวเมื่อวันอังคาร (24) ว่าเป็น "เขตความมั่นคง" โดยเป็นการแสดงเจตจำนงครั้งแรกของอิสราเอลที่จะบุกยึดดินแดนที่มีขนาดเกือบ 1 ใน 10 ของเลบานอน
ระหว่างการประชุมกับเสนาธิการทหาร คัตซ์ กล่าวว่ากองกำลังอิสราเอลจะ "ควบคุมสะพานที่เหลืออยู่และเขตความมั่นคงไปจนถึงแม่น้ำลิทานี" ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ห่างจากชายแดนอิสราเอลไปทางเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร
กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่า จะต่อสู้เพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพอิสราเอลเข้ายึดครองทางตอนใต้ โดยเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็น "ภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่" ของรัฐเลบานอน
ฮัสซัน ฟัดลัลเลาะห์ สมาชิกสภาอาวุโสของฮิซบอลเลาะห์กล่าวว่า ความพยายามใดๆ ก็ตามของอิสราเอลที่จะยึดพื้นที่ทางใต้ของแม่น้ำลิทานีจะต้องเผชิญกับการต่อต้าน
"เราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานนี้และยึดมั่นในดินแดนนี้" เขากล่าวกับรอยเตอร์
ก่อนหน้านี้ คัตซ์ เคยเตือนรัฐบาลเลบานอนว่าอาจสูญเสียดินแดน หากไม่ดำเนินการปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เลบานอนเข้าไปพัวพันกับสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน เมื่อฮิซบอลเลาะห์ยิงโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 2 มี.ค.
อิสราเอลได้รุกรานเลบานอนหลายครั้งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และยึดครองทางตอนใต้จนถึงปี 2000 นับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา อิสราเอลได้ทำลายสะพานข้ามแม่น้ำลิทานี 5 แห่ง และรื้อถอนบ้านเรือนในหมู่บ้านชายแดน ซึ่งอิสราเอลอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน รวมถึงบ้านเรือนและสะพาน ถือเป็นสิ่งต้องห้าม
สเตฟาน ดูจาร์ริก โฆษกสหประชาชาติ กล่าวว่าถ้อยคำของ คัตซ์ เป็นสิ่งที่ "น่ากังวลอย่างยิ่ง"
“นี่คือสิ่งสุดท้ายที่เราอยากเห็น นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ชาวเลบานอนทางตอนใต้อยากเห็น” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวในนิวยอร์ก
คัตซ์ กล่าวว่า จะต้องไม่มีบ้านเรือนหรือผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่มี “การก่อการร้าย” ซึ่งเป็นการอ้างถึงกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างชัดเจน
เป็นครั้งที่ 2 ในสัปดาห์นี้ที่ คัตซ์ เปรียบเทียบวิธีการนี้กับปฏิบัติการของอิสราเอลในฉนวนกาซา โดยกล่าวว่าอาคารใกล้ชายแดนกำลังถูกรื้อถอนเพื่อสร้างแนวป้องกัน
หน่วยบริการรถพยาบาลอิสราเอลระบุว่า มีหญิงคนหนึ่งในอิสราเอลเสียชีวิตใกล้ชายแดนเลบานอนจากขีปนาวุธที่ถูกยิงเข้าไปยังพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อวันอังคาร (24) และอีกสองคนได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด แต่ทางหน่วยไม่ได้ระบุว่า ขีปนาวุธถูกยิงมาจากที่ใด
ทหารอิสราเอลเสียชีวิตแล้ว 2 นายในการสู้รบในเลบานอน นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น
ด้านกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนระบุว่า การโจมตีของอิสราเอลทั่วเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,070 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กมากกว่า 120 คน ผู้หญิง 80 คน และบุคลากรทางการแพทย์ 40 คน โดยไม่ได้แยกแยะระหว่างพลเรือนและกลุ่มติดอาวุธ
ประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนต้องพลัดถิ่นฐานเนื่องจากการโจมตีและคำสั่งอพยพ แม้จะยังมีชาวบ้านหลายพันคนที่ยังคงอาศัยอยู่ในบางส่วนของตอนใต้ก็ตาม
เลบานอนประกาศให้เอกอัครราชทูตอิหร่านเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ในวันอังคาร (24) และให้เวลาเขาเดินทางออกนอกประเทศภายในวันอาทิตย์นี้ หลังจากที่สั่งให้ชาวอิหร่านหลายสิบคนรวมถึงนักการทูตเดินทางออกไปภายในเดือนนี้ เ
รัฐบาลเลบานอนยืนยันว่า การกระทำดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน
กิเดียน ซาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล ชื่นชมการตัดสินใจดังกล่าว ขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประณามการกระทำนั้น
ที่มา: รอยเตอร์