ไทยโดนไหม!อิหร่านเริ่มแล้วเก็บค่าผ่านฮอร์มุซลำละ$2ล้าน แต่บังคับจ่ายเฉพาะเรือบางลำ

อิหร่าน เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทางกับเรือสินค้าบางลำ ที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานของบลูมเบิร์กในวันอังคาร(24 มี.ค.) เป็นอีกสัญญาณที่บ่งชี้่ว่าเตหะรานควบคุมช่องทางการขนส่งพลังงานทางทะเลสำคัญที่สุดในโลกแห่งนี้ อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่า เตหะรานรับชำระเป็นสกุลเงินหยวนของจีน ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่
การเรียกเก็บเงินสูงสุด 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อลำ อยู่บนพื้นฐานของมาตรการเฉพาะกิจ ผลก็คือเป็นการก่อค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นทางการบนทางน้ำแห่งนี้ บลูมเบิร์กรายงานอ้างแหล่งช่าวใกล้ชิดซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม พร้อมระบุว่าเรือบางลำได้ยอมชำระเงินแล้ว แต่กลไกการจ่ายเงินยังไม่เป็นที่ชัดเจน ในนั้นรวมถึงสกุลเงินที่ใช้ และมันดูเหมือนว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
อย่างไรก็ตามการชำระเงินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอิหร่านที่มีเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก เช่นเดียวกับเป็นเส้นทางลำเลียงอาหาร เหล็กและวัสดุอื่นๆ ปริมาณมหาศาลในแต่ละวัน ทั้งนี้ด้วยที่สงครามในตะวันออกกลางเวลานี้ลากยาวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 แล้ว ชาติต่างๆทั่วโลกกำลังดิ้นรนตะเกียกตะกายอย่างหนัก หาทางรับประกันว่ากระแสพลังงานจะไหลป้อนประเทศของตนเองอยู่
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้เปิดเผยกับบลูมเบิร์กว่า การจ่ายเงินเป็นไปอย่างลับๆ ขาดความโปร่งใส่ และสืบเนื่องจากความไม่แน่นอน ที่ว่าใครจะเป็นเป้าหมายต่อไปที่จะถูกเล่นงาน ยิ่งแต่เพิ่มอุปสรรคใหม่แก่เส้นทางการเดินเรือ โดยที่ผ่านมา มีเรือจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเรือที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ขณะที่เรือของประเทศอื่นๆจำนวนเล็กน้อยบางส่วน ดูเหมือนจะเลือกใช้เส้นทางเดียวกัน ซึ่งใกล้กับแนวชายฝั่งของอิหร่าน
อินเดีย ชาติที่เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว 4 ลำ สามารถล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จก่อนหน้านี้ ระบุในวันอังคาร(24 มี.ค.) กฎหมายระหว่างประเทศรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบ และไม่มีใครสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ช่องแคบแห่งนี้
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวล่าสุดของบลูมเบิร์ก
แม้ อิหร่าน เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนพื้นฐานเป็นรายกรณีไป แต่ทางสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ผุดแนวคิดเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการ ส่วนหนึ่งในแนวทางการชำระเงินหลังสงครามจบลง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของอิหร่านรายหนึ่ง บอกกับรัฐสภาว่า กำลังนำเสนอข้อเสนอบังคับให้ประเทศต่างๆที่ใช้ช่องแคบฮอร์มุซ จ่ายเงินแก่อิหร่าน ในฐานะเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยของเส้นทางขนส่ง
อย่างไรก็ตามบรรดาชาติผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆในอ่าวเปอร์เซีย รับไม่ได้กับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว แม้แต่ในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการก็ตาม พวกเขาชี้ว่าความเคลื่อนไหวนี้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประเด็นอธิปไตย และมันอาจกลายมาเป็นต้นแบบความเป็นไปได้ของการใช้เส้นทางการค้าที่สำคัญสำหรับการส่งออกพลังงาน "เป็นอาวุธ"
(ที่มา:บลูมเบิร์ก)