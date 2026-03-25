เพื่อนบ้านตื่นตัว! ฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ขออนุญาตสหรัฐฯ ซื้อน้ำมันจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐฯ ยืนยันวานนี้ (24 มี.ค.) ว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังทำงานร่วมกับวอชิงตัน เพื่อขอการผ่อนปรนและข้อยกเว้นในการจัดหาน้ำมันจากประเทศที่สหรัฐฯ คว่ำบาตร เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอใช้
ฟิลิปปินส์ซึ่งพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าเป็นอย่างมาก ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานระดับชาติเมื่อวันอังคาร (24 มี.ค.) เพื่อรับมือกับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง รวมถึงการจัดหาน้ำมัน
“เรากำลังทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อขอการผ่อนปรนหรือข้อยกเว้นในการซื้อน้ำมันจากประเทศที่สหรัฐฯ คว่ำบาตร” โฮเซ มานูเอล โรมาลเดซ ทูตฟิลิปปินส์ กล่าวกับรอยเตอร์ในการสนทนาทางโทรศัพท์
เมื่อถามว่า น้ำมันจากเวเนซุเอลาและอิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของการหารือหรือไม่ โรมาลเดซ กล่าวว่า “กำลังพิจารณาทุกทางเลือก”
เมื่อถามถึงการตอบสนองจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เอกอัครราชทูตกล่าวว่า “อยู่ระหว่างดำเนินการ”
ณ วันที่ 20 มี.ค. รัฐบาลมะนิลายืนยันว่าฟิลิปปินส์มีปริมาณเชื้อเพลิงสำรองประมาณ 45 วัน และกำลังจัดหาน้ำมันเพิ่มอีก 1 ล้านบาร์เรลเพื่อสร้างสต็อกสำรอง
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี อนุญาตให้รัฐบาลจัดซื้อเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อให้แน่ใจว่ามีปริมาณเพียงพอและทันเวลา
มะนิลาได้เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นการชั่วคราวเนื่องจากแรงกดดันด้านอุปทานพลังงาน โดยมีกำหนดจะได้รับน้ำมันดิบนำเข้าจากรัสเซียครั้งแรกในรอบ 5 ปีในสัปดาห์นี้ หลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกคำสั่งยกเว้นเป็นเวลา 30 วัน
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20) วอชิงตันยังได้ออกคำสั่งยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรเป็นเวลา 30 วันสำหรับการซื้อน้ำมันอิหร่านที่อยู่ในทะเลแล้ว คำสั่งยกเว้นนี้ใช้กับน้ำมันที่บรรทุกบนเรือทุกลำ รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ในหรือก่อนวันที่ 20 มี.ค. และขนถ่ายภายในวันที่ 19 เม.ย.
ที่มา: รอยเตอร์