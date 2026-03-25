ถึงกับช็อก! สื่อเผยอิสราเอลตกใจทรัมป์หาทางลงเจรจาอิหร่าน 'เนทันยาฮู'กังวลได้ข้อตกลงแย่ๆ

อาวี อัสเคนาซี นักวิเคราะห์ด้านกิจการทหารของหนังสือพิมพ์ Maariv แห่งอิสราเอล ระบุผู้คนในแวดวงทหารของอิสราเอล ต่างพากันประหลาดใจกับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กรณีที่อ้างว่า "มีความคืบหน้าในการเจรจา" กับอิหร่าน และเลื่อนคำขาดโจมตีโรงไฟฟ้าออกไป ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู รู้สึกเป็นกังวลว่าการเจรจาระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน จะคลอดออกมาซึ่งข้อตกลงแย่ๆ
คำกล่าวอ้างของทรัมป์ โดยแม้มันตามมาด้วยคำปฏิเสธอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่อิหร่าน บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีอเมริกาอาจกำลังหาหนทาง "ไต่ลงมาจากต้นไม้สูง" หลังจากประกาศขีดเส้นตาย 48 ชั่วโมง ให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นจะโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่าน ตามรายงานของ Maariv สื่อมวลชนอิสราเอล
รายงานของ Maariv ระบุแม้มีความเป็นไปได้ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านจะเกิดขึ้นในท้ายที่สุด แต่ฝ่ายอิสราเอลรู้สึกสงสัยว่าอิหร่านจะยอมรับเงื่อนไขต่างๆหรือไม่ อย่างเช่นรื้อถอนโรงงานนิวเคลียร์, จำกัดศักยภาพด้านขีปนาวุธ และกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
อัสเคนาซี มองว่า ทรัมป์ ดูเหมือนกำลังพยายามจัดการสงครามเศรษฐกิจในเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมัน โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายคือลดความตึงเครียด และสยบความแตกตื่นในตลาดโลก แม้การโจมตีเมื่อเร็วๆนี้ของสหรัฐฯและอิสราเอล ที่เล่นงานอิหร่าน บ่งบอกไปในทิศทางอื่น
ทั้งนี้ อัสเคนาซี อ้างแหล่งข่าวกองทัพอิสราเอล เผยว่ากองทัพไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการเจรจา แต่เน้นว่ามันเป็นเรื่องของการเมือง และกองทัพจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำทางการเมือง แหล่งข่าวบ่งชี้ว่า อิสราเอล อาจยกระดับปฏิบัติการในอิหร่านและเลบานอนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มสถานการณ์ที่ลุกลาม แม้มีคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการเจรจา
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน สหรัฐฯและอิสราเอล ปฏิบัติการโจมตีเล่นงานโรงไฟฟ้าของอิหร่าน ในเมืองอิสฟาฮาน และเมืองคอร์รัมชาห์ร ก่อความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรมแก่โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวและพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ในเมืองอิสฟาฮาน อาคารบริการก๊าซหลังหนึ่งและสถานีลดแรงดันก๊าซแห่งหนึ่งถูกโจมตี ก่อความเสียหายบางส่วนแก่ที่ตั้งดังกล่าวและอาคารที่อยู่โดยรอบ
อิหร่าน ส่งเสียงเตือนซ้ำๆว่าพวกเขาจะเล็งเป้าโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานในภูมิภาค ตอบโต้การโจมตีใดๆของอิสราเอลและสหรัฐฯ ที่เล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของพวกเขา
รายงานข่าวนี้ สวนทางกับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อ้างว่าจะเลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานก๊าซและพลังงานของอิหร่านออกไป 5 วัน ตามหลังมีการเจรจาที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์มากๆกับอิหร่าน
ในส่วนท่าทีของ เบนจามิน เนทันยาฮู สำนักข่าวเทคไทม์ส รายงานอ้างว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลรายนี้ ส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเจรจาทางการทูตระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน โดยวิตกว่ามันจะนำมาซึ่งข้อตกลงแย่ๆ ความกังวลของเขาสะท้อนจุดยืนที่มีมาอย่างยาวนานของอิสราเอล ที่คัดค้านข้อตกลงหนึ่งใด ที่ล้มเหลวในการรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงในภูมิภาค
ความเห็นต่างบ่งชี้ถึงสมดุลที่เปราะบาง ที่ทางสหรัฐฯจำเป็นต้องหาจุดสมดุลให้ได้ ระหว่างความพยายามหาทางออกด้านการทูตและรักษาไว้ซึ่งความเป็นพันธมิตรหลักกับอิสราเอล ความกังวลหลักของเนทันยาฮูคือข้อตกลงประนีประนอมหนึ่ง ที่อาจผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานอิหร่าน โดยปราศจากการกำหนดข้อจำกัดใดๆ รวมถึงปราศจากการจำกัดศักยภาพการแปรรูปยูเรเนียมอย่างถาวร
(ที่มา:อัลมายาดีน/เทคไทม์ส)