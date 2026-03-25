สรุปไทยคือมิตร!อิหร่านแจ้งUN เรือทุกลำยกเว้น'ศัตรู'มีสิทธิ์ผ่านฮอร์มุซ แต่ต้องประสานงานก่อน

อิหร่านแจ้งกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ ว่าเรือที่ไม่ใช่เรือของศัตรู อาจสามารถล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ถ้ามีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่อิหร่านก่อน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันอังคาร(24 มี.ค.) อ้างอิงบันทึกฉบับหนึ่ง
สงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแทบหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง ก่อความปั่นปวนทางอุปทาน ในขณะที่ช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางขนส่งอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวของโลก
บันทึกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ได้ส่งถึง 15 ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันอาทิตย์(22 มี.ค.) ก่อนมีการส่งเวียนต่อไปยัง 176 ชาติสมาชิกขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ อันเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือของสหประชาชาติ ที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศและป้องกันมลพิษ
"เรือที่ไม่ใช่เรือของศัตรู ในนั้นรวมถึงเรือที่เป็นของหรือเกี่ยวข้องกับรัฐอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนพฤติกรรมแห่งการรุกรานอิหร่าน และปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนต่อกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและความมั่นคงที่ประกาศใช้ อาจได้ประโยชน์จากการล่องผ่านอย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ภายใต้การประสานงานกับเจ้าหน้าที่อิหร่านที่มีอำนาจ"
"อิหร่านใช้มาตรการที่จำเป็นและมาตรการที่ได้สัดส่วน เพื่อป้องกันพวกผู้รุกรานและบรรดาผู้สนับสนุนของพวกเขาจากการใช้ประโยชน์ช่องแคบฮอร์มุซ ในการเดินหน้าปฏิบัติการที่เป็นปรปักษ์กับอิหร่าน" บันทึกระบุ พร้อมบอกว่าเรือ อุปกรณ์หรือทรัพย์สินใดๆที่เป็นของสหรัฐฯและอิสราเอล เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมรายอื่นๆในการรุกราน ไม่ผ่านคุณสมบัติการสัญจรผ่านโดยสุจริตหรือไม่เป็นปรปักษ์
รายงานข่าวของรอยเตอร์ เกี่ยวกับบันทึกของอิหร่านที่ส่งถึงสหประชาชาติ มีขึ้นไม่นานหลังจากสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ในช่วงเย็นวันอังคาร(24 มี.ค.) แจ้งข่าวดีว่า มีเรือไทยลำหนึ่งแล่นผ่านช่อบแคบฮอร์มุซออกมาอย่างปลอดภัย สืบเนื่องจากความเป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ชาติ
ในถ้อยแถลงของสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ระบุว่า "เราขอแจ้งให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศของเราและรัฐสุลต่านโอมาน เรือไทยลำหนึ่งได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างสงบสุข เราให้ความสำคัญกับมิตรภาพของเราและจะไม่ลืมมิตรสหายของเรา"
ก่อนหน้านี้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่าทางกระทรวงฯได้แจ้งรายชื่อต่ออิหร่าน ว่ามีเรือทั้งหมด 2 ลำ ได้แก่ เรือของบางจาก และของบริษัท SCG Chemical จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
นายสีหศักดิ์ เผยต่อว่าเพิ่งทราบเมื่อวันจันทร์(23 มี.ค.) ว่าเรือของบางจาก สามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย และตอนนี้กำลังกลับไทยหวังว่า เรืออีก 1 ลำของไทย จะเดินทางกลับไทยอย่างปลอดภัยเช่นกัน
