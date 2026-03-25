อิหร่านมึนไปตกลงตอนไหน!ทรัมป์โวชนะ(อีกแล้ว)เตหะรานมอบรางวัลอย่างงาม สื่ออ้างUSยื่นข้อเสนอ15ข้อยุติสงคราม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(24 มี.ค.) กล่าวอ้างว่าอเมริกากำลังมีความคืบหน้าในความพยายามเจรจากับอิหร่าน ในนั้นรวมถึงการยอมอ่อนข้อครั้งสำคัญจากเตหะราน ท่ามกลางรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่ระบุวอชิงตันส่งข้อเสนอทางออก 15 ข้อไปให้พิจารณา แม้อีกด้านหนึ่งทางเตหะรานจะยืนกรานรอบแล้วรอบเล่า ไม่มีการเจรจากันใดๆ
ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า สหรัฐฯกำลังเจรจากับ "คนที่ถูกตัว" ในอิหร่าน เพื่อบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับยุติความเป็นปรปักษ์ พร้อมระบุอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงเป็นอย่างยิ่ง "เวลานี้เรากำลังเจรจากัน"
คำกล่าวอ้างล่าสุดของทรัมป์ มีขึ้นแม้ว่า อิหร่าน ยืนยันนอนยันว่าไม่มีการเจรจาโดยตรงเกิดขึ้น ในนั้นรวมถึง โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาทรงอิทธิพลของอิหร่าน ที่ปฏิเสธทันทีเมื่อวันจันทร์(23 มี.ค.) รายงานข่าวดังกล่าวนั้น "เป็นข่าวปลอม"
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน มองว่าคำกล่าวอ้างของทรัมป์ เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามกดราคาน้ำมันให้ลดต่ำลง และซื้อเวลาสำหรับการวางแผนทางทหาร พร้อมเผยว่าบรรดาชาติต่างๆในภูมิภาคริเริ่มหาทางลดความตึงเครียด แต่ทาง อิหร่าน ตอบพวกเขากลับไปทั้งหมดอย่างชัดเจนว่า "เราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มสงคราม และทุกคำร้องขอทั้งหมดทั้งมวลนี้ควรส่งไปยังวอชิงตันมากกว่า"
สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน อ้างแหล่งข่าวยืนยันว่าอิหร่านไม่มีการเจรจาทั้งโดยตรงและทางอ้อมกับประธานาธิบดีทรัมป์ และแหล่งข่าวบางคนเชื่อว่าการถอยหลังกลับของทรัมป์ เป็นผลจากคำเตือนของอิหร่าน ที่ขู่ว่าจะเล็งเป้าเล่นงานโรงไฟฟ้าทุกแห่งในตะวันออกกลาง
นิวยอร์กไทม์ส รายงานในวันอังคาร(24มี.ค.) อ้างเจ้าหน้าที่ 2 คน ระบุว่าวอชิงตันส่งแผน 15 ข้อสำหรับยุติสงครามในตะวันออกกลางไปยังอิหร่าน ขณะที่สถานีโทรทัศน์ชาแนล 12 ของอิสราเอล อ้างแหล่งข่าว 3 คน บอกว่าอเมริกากำลังแสวงหาข้อตกลงหยุดยิงนาน 1 เดือน เพื่อหารือเกี่ยวกับแผน 15 ข้อนี้
สื่อมวลชนอิสราเอลอ้างว่าแผนนี้จะรวมถึงการรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน หยุดสนับสนุนกลุ่มตัวแทนทั้งหลาย และกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามทำเนียบนายกรัฐมนตรีของเบนจามิน เนทันยาฮู ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าว
ประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว อ้างว่าอิหร่านยอมอ่อนข้อที่มีค่ายิ่ง ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่ไม่ใช่นิวเคลียร์และช่องแคบฮอร์มุซ "มันเป็นของขวัญชิ้นโต มีค่าเทียบเท่ากับเงินมหาศาล" ทรัมป์กล่าวว่า "สิ่งที่พวกเขาทำ มันเป็นเรื่องดีมากๆ"
อย่างไรก็ตามการสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไป และแหล่งข่าวบอกว่าวอชิงตันกำลังเตรียมเสริมทหารอีกหลายพันนายเข้าไปยังภูมิภาค
เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน กล่าวในวันอังคาร(24มี.ค.) มีความตั้งใจเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน เพื่อยุติสงคราม หนึ่งวันหลังจาก ทรัมป์ เลื่อนคำขู่โจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่าน โดยอ้างว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
แหล่งข่าวรัฐบาลปากีสถานเผยว่าการพูดเกี่ยวกับการประชุมเจรจา อยู่ในขั้นที่ก้าวหน้าไปมากและถ้ามันเกิดขึ้น มันอาจเกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ ปากีสถาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณรัฐอิสลามของอิหร่านมาช้านาน และได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ทรัมป์ เช่นกัน
(ที่มา:รอยเตอร์/ฟาร์สนิวส์)
สรุปแผน 15 ข้อที่สหรัฐฯยื่นให้อิหร่านพิจารณาเพื่อยุติสงคราม ตามข้อมูลของเพจ Thanong Fanclub ของ อ.ทนง ขันทอง
1. ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่ออิหร่าน
2. สหรัฐฯ ช่วยเหลือในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ผลิตไฟฟ้า)
3. ยกเลิกความเสี่ยงของการกลับมาคว่ำบาตรอีกครั้ง
4. โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถูก “แช่แข็ง” ภายใต้กรอบที่กำหนด
5. อนุญาตให้คงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไว้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและขีดจำกัดที่ตกลงกัน
6. โครงการขีปนาวุธจะถูกพิจารณาในภายหลัง พร้อมข้อจำกัดด้านจำนวนและพิสัย
7. การใช้โครงการนิวเคลียร์จำกัดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์พลเรือน/ป้องกันเท่านั้น
8. หยุดการพัฒนาศักยภาพนิวเคลียร์ที่มีอยู่
9. ห้ามขยายขีดความสามารถในการเสริมสมรรถนะเพิ่มเติม
10. ห้ามผลิตวัสดุนิวเคลียร์ระดับอาวุธบนแผ่นดินอิหร่าน
11. ส่งมอบวัสดุเสริมสมรรถนะทั้งหมดให้กับ IAEA ภายในกรอบเวลาที่ตกลงกัน
12. ยุติการใช้งาน (หรือทำลาย) โรงงานนิวเคลียร์ Natanz, Isfahan และ Fordow
13.บังคับใช้ระบบตรวจสอบและยืนยันผลโดยนานาชาติ
14. ดำเนินการเป็นขั้นตอน โดยผูกกับการปฏิบัติตามข้อตกลง
15. ข้อตกลงเพิ่มเติมด้านภูมิภาคและความมั่นคงระหว่างคู่เจรจา