น้ำมันขึ้น$4หลังอิหร่านปฏิเสธข่าวเจรจากับUS หุ้นสหรัฐฯปิดลบและทองคำขยับลง

ราคาน้ำมันขึ้นแรงในวันอังคาร(24มี.ค.) ยังคงกังวลความปั่นป่วนทางอุปทาน หลังอิหร่านปฏิเสธข่าวเจรจากับสหรัฐฯในการยุติสงคราม ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ ท่ามกลางสัญญาณที่ผสมผสานในความขัดแย้งระหว่างเตหะรานและวอชิงตัน เช่นเดียวกับทองคำที่ถูกฉุดรั้ง จากความคาดหมายว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงต่อไป เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ อันเนื่องจากสงคราม
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 4.22 ดอลลาร์ ปิดที่ 92.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 4.55 ดอลลาร์ ปิดที่ 104.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นายกรัฐมนตรีปากีสถานเปิดเผยในวันอังคาร(24 มี.ค.) ว่าเขามีความตั้งใจเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน เพื่อยุติสงครามในอ่าวเปอร์เซีย
ข้อเสนอนี้มีขึ้น 1 วัน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกคำสั่งเลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่านเป็นเวลา 5 วัน อ้างว่าอเมริกากำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่อิหร่านที่ไม่เปิดเผยชื่อ และการพูดคุยได้ก่อ "ประเด็นหลักๆของข้อตกลง" ความเคลื่อนไหวที่ฉุดให้ราคาน้ำมันดิ่งลงกว่า 10%
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นแรง หลังจาก อิหร่าน ออกมาปฏิเสธข่าว และยืนยันว่าไม่ได้ประสานงานเจรจาใดๆกับสหรัฐฯ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(24 มี.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน นักลงทุนกังวลกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูง แต่ขณะเดียวกันก็มีความหวังเกี่ยวกับทางออกของสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน หลัง ทรัมป์ อ้างว่ามีความคืบหน้าในการเจรจา แม้มีข่าวว่ากำลังพลเสริมของสหรัฐฯกำลังมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง
ดาวโจนส์ ลดลง 84.41 จุด (0.18 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,124.06 เอสแอนด์พี ลดลง 24.63 จุด (0.37 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,556.37 จุด แนสแดค ลดลง 184.87 จุด (0.84 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,761.89 จุด
ทั้ง 3 ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อย หลัง ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า อเมริกากำลังถูกคุยกับบุคคลถูกตัวในอิหร่าน เพื่อบรรลุข้อตกลงยุติความเป็นปรปักษ์และอ้างว่าอิหร่านเห็นพ้องจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์
อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งมีรายงานข่าวว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ อาจส่งกำลังทหารจากกองพลทหารอากาศที่ 82 เข้าไปยังตะวันออกกลาง ก่อความคาดหมายว่าสงครามอาจลากยาวและทำให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป
ด้านราคาทองคำปรับลดต่อเนื่องในวันอังคาร(24 มี.ค.) ถูกฉุดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ที่โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความคาดหมายว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงต่อไป โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 0.1 % ปิดที่ 4,402.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)