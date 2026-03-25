สื่อผู้ดีรายงาน “ทรัมป์” มาเหนือเมฆประกาศจะคุม “ช่องแคบฮอร์มุซ” พร้อมอยาตอลเลาะห์ของอิหร่านคนใหม่

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจะเข้าคุมช่องแคบฮอร์มุซร่วมกับผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่หลังประกาศหยุดยิงนาน 5 วันไม่โจมตีแหล่งที่ตั้งพลังงานอิหร่าน เดินหน้าเข้ายึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอิหร่านทั้งหมดนำกลับบ้านเป็นหลักประกันไม่มีอาวุธนิวเคลียร์โจมตีอเมริกา
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันอังคาร(24 มี.ค)ว่า ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์นักข่าวอ้างความก้าวน้าในข้อตกลงสันติภาพอิหร่านเมื่อค่ำวันจันทร์(23) ยืนยัน สหรัฐฯจะเข้าคุม “ช่องแคบฮอร์มุซ” ร่วมกับเตหะรานพร้อมคำสัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอิหร่านอย่างจริงจังที่อาจหมายความไปถึงการล้มรัฐบาลเตหะรานคล้ายกับโมเดลเวเนซุเอลาที่เคยเกิดก่อนหน้า
ทรัมป์กล่าวว่า เขากำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้นำอิหร่านคนสำคัญที่น่านับถือที่จะเป็นบุคคลที่สหรัฐฯกำลังเฝ้ารอก่อนอ้างว่า อิหร่านนั้นกระตือรือร้นที่จะทำข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม
อย่างไรก็ตามผู้นำอเมริกันยังข่มขู่ว่าหากว่าการเจรจาล้มฝ่ายสหรัฐฯจะยังคงเดินหน้าโจมตีต่อไป
ประธานาธิบดีสหรัฐฯอ้างกับนักข่าวต่อว่า เตหะรานเป็นฝ่ายต่อสายเข้ามาหาเอง “ดังนั้นแล้วพวกเขาโทรศัพท์มา ผมไม่ได้เป็นฝ่ายโทรไป พวกเขาต้องการทำข้อตกลง”
สื่ออังกฤษรายงานว่า ผู้นำอเมริกันเผยว่า การเจรจาสันติภาพในเบื้องต้นเกิดขึ้นผ่านทางโทรศัพท์แต่ทว่าทีมเจรจาจะพบกันในไม่ช้า
เป็นการออกมาประกาศกลับหลังต่อเส้นตาย 48 ชั่วโมงที่เขาให้เวลาเตหะรานในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญทางการส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางไปทั่วโลก
ทั้งนี้พบว่าเตหะรานที่ก่อนหน้าปิดตายช่องแคบฮอร์มุซและมีเรือคาร์โกและเรือขนน้ำมันจากหลายประเทศตกเป็นเหยื่อความขัดแย้งที่ช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงเรือมยุรีนารีของไทยที่โดนโจมตีด้วยวัตถุวิถีโค้งทางอากาศจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก และส่งผลทำให้อิหร่านต้องเปิดทางให้เรือชาติต่างๆเว้นของสหรัฐฯและอิสราเอลสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปได้จากความพยายามในการใช้ราคาน้ำมันพุ่งสูงทั่วโลกเพื่อบีบสหรัฐฯให้ยุติการโจมตีอิหร่าน
ทั้งนี้ MGRออนไลน์เคยรายงานก่อนหน้าว่า สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยวันอังคาร(24)ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าได้อนุญาตเรือสัญชาติไทยจำนวน 1 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปได้โดยหยิบยกความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและไทยเป็นปัจจัย ในสารยังย้ำในตอนหนึ่งว่า “อิหร่านจะไม่ลืมมิตรสหายของตัวเอง” ที่อาจกระทบกระเทียบสหรัฐฯไปโดยปริยาย
เดลีเทเลกราฟรายงานต่อว่า ผู้นำสหรัฐฯโดนนักข่าวซักว่าใครจะเป็นผู้เข้ามาควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบกลับในทันทีว่า
“เป็นการควบคุมร่วมกัน” โดยกล่าวว่า “บางทีอาจเป็นผม อาจจะเป็นผม ผมและอยาตอลเลาะห์ ที่ไม่ว่าใครจะเป็นอยาตอลเลาะห์(คนใหม่)ก็ตาม”
เขาอ้างว่าหากว่าการหยุดยิงสำเร็จช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้ในทันที
นอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวไปถึงสิ่งสำคัญในเตหะรานที่สหรัฐฯต้องการได้เพื่อเป็นหลักประกัน โดยเขากล่าวว่า
“มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอิหร่านหลังข้อตกลงได้มีการบรรลุ"
คาดว่าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อิหร่านสามารถเข้าถึงอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อแผ่นดินใหญ่อเมริกาและโลกตะวันตก โดยเฉพาะหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธไกล 4,000 กิโลเมตรพยายามเข้าโจมตีฐานลับอังกฤษและอเมริกัน เกาะดิเอโก กราเซีย (Diego Garcia Island) กลางมหาสมุทรอินเดียและส่งผลทำให้โลกตะวันตกเป็นต้นว่า อังกฤษหวั่นว่าอาจตกเป็นเป้าโจมตีจากอิหร่าน