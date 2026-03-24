หวั่นจนท.จราจรทางอากาศ ‘งานโหลด’ ต้นเหตุ‘แอร์แคนาดา’ชนรถดับเพลิงบนรันเวย์ที่สนามบินใหญ่ในนิวยอร์ก นักบินดับทั้งคู่ เจ็บสาหัสอีก9

สหรัฐฯระบุในวันจันทร์ (23 มี.ค.) เล็งสอบปากคำเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศซึ่งกำลังรับมือกับเหตุฉุกเฉินอีกกรณีหนึ่ง ก่อนที่เครื่องบินแอร์แคนาดาซึ่งกำลังร่อนลงจอด จะชนกับรถดับเพลิงในรันเวย์ท่าอากาศยานลาการ์เดีย ของนิวยอร์กเมื่อตอนดึกคืนวันอาทิตย์ (22) ที่ส่งผลให้นักบินสองคนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บสาหัส 9 คน
เจนนิเฟอร์ โฮเมนดี ประธานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐฯ (NTSB) ให้สัมภาษณ์ที่ท่าอากาศยานลาการ์เดีย วันจันทร์ (23) ว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศคนดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวน ซึ่งจะดำเนินการโดยหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลาง โดยที่ยังไม่ได้ตัดสาเหตุที่เป็นไปได้ใดๆ ออกไป รวมทั้งยังต้องการซักถามพวกเจ้าหน้าที่ทั้งที่อยู่หรือไม่อยู่ในหอบังคับการบินขณะเกิดเหตุ
อุบัติเหตุคราวนี้เกิดขึ้นขณะเครื่องบินโดยสารไอพ่น บอมบาร์ดิเอร์ CRJ-900 ของสายการบินแคนาดา กำลังร่อนลงจอดที่ท่าอากาศยานลาการ์เดีย แล้วเกิดชนปะทะกับรถดับเพลิงซึ่งอยู่ในรันเวย์ ทำให้นักบินและนักบินผู้ช่วยเสียชีวิตทั้ง 2 คน และมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 9 คน โดยในจำนวนนี้คนหนึ่งเป็นพนักงานต้อนรับประจำเครื่องบินซึ่งแรงปะทะทำให้ตัวประเด็นออกมานอกเครื่อง แต่ยังรอดชีวิต และยังมีคนที่อยู่ในรถดับเพลิงอีก 2 คน
แจ๊ส อะวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแอร์แคนาดา และเป็นผู้ดำเนินการเที่ยวบินนี้ในนามของแอร์แคนาดา แจ้งว่าเที่ยวบินนี้บินขึ้นจากเมืองมอนทรีล, แคนาดา ขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารอยู่ในเครื่อง 72 คนและลูกเรือ 4 คน สำหรับนักบินทั้ง 2 คนที่เสียชีวิตยังเป็นคนหนุ่มทั้งคู่ แต่ได้รับการยกย่องจากผู้โดยสารว่ามีปฏิกิริยาที่ฉับไวซึ่งทำให้ช่วยชีวิตผู้คนในเครื่อง ด้วยการเบรกเครื่องบินสุดกำลังขณะมันแตะพื้นรันเวย์
อุบัติเหตุคราวนี้ กำลังจุดชนวนความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในสนามบินใหญ่หลายแห่งของอเมริกา และความจำเป็นในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ทันสมัย
โฮเมนดีเสริมว่า อุบัติเหตุก่อนเที่ยงคืนวันอาทิตย์ไม่นานครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทำงานกะกลางคืน
ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยด้านการบินของอเมริกาชี้ว่า ประเด็นการสอบสวนสำคัญควรพุ่งเป้าที่การสื่อสารระหว่างเครื่องบินที่กำลังลงจอด เจ้าหน้าที่ควบคุม และรถดับเพลิง
ข้อมูลจากองค์การบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐฯ (FAA) ระบุว่า ระหว่างไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้ว มีเหตุการณ์ที่ยานพาหนะหรือคนรุกล้ำเข้าสู่รันเวย์เกิดขึ้นถึง 80 ครั้ง เทียบกับ 54 ครั้งในช่วงเดียวกันปี 2024
ทั้งนี้ เมื่อเดือนที่แล้ว NTSB ซึ่งเตือนเรื่องเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุและการรุกล้ำรันเวย์มานานหลายปี พบว่า เหตุการณ์ที่เครื่องบินของอเมริกัน แอร์ไลนส์ชนกลางอากาศกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐฯเมื่อเดือนม.ค. 2025 นั้น มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่เจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบงานหนักมากจนลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานและการรับรู้สถานการณ์
สำหรับอุบัติเหตุล่าสุดนั้น NTSB เผยว่า พบกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและกล่องบันทึกข้อมูลการบินแล้วและกำลังนำไปวิเคราะห์
ปกติแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า เครื่องบินจะสามารถลงจอดหรือขึ้นจากรันเวย์เมื่อใด และยานพาหนะภาคพื้นดินจะเข้าสู่รันเวย์ได้เมื่อใด จากข้อมูลของ liveatc.net ระบุว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมที่อนุญาตให้แอร์แคนาดาเที่ยวบินที่ 8646 ลำนี้ลงจอดนั้น กำลังพยายามหาหลุมจอดให้เครื่องบินอีกลำของยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ที่แจ้งว่า พบกลิ่นผิดปกติบนเครื่อง
นักบินของยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ตัดสินใจไม่ทำการบินต่อและประกาศภาวะฉุกเฉินจากกลิ่นดังกล่าวที่ทำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องหลายคนมีอาการไม่สบาย
หลังจากนั้น รถดับเพลิงที่ดูเหมือนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมคนเดียวกันได้ข้ามรันเวย์ 4 และมุ่งหน้าไปยังเครื่องบินของยูไนเต็ด ขณะที่เครื่องบินของแอร์แคนาดากำลังลงจอด
จากข้อมูลเสียงที่บันทึกไว้ เจ้าหน้าที่ควบคุมสั่งให้รถดับเพลิงคันนั้นหยุดรถทั้งที่เพิ่งอนุญาตให้วิ่งข้ามรันเวย์ได้ แต่ก็ไม่ทันการณ์แล้ว และเครื่องบินแอร์แคนาดาก็พุ่งปะทะกับรถดับเพลิง
ข้อมูลเสียงอีกชุดที่ liveatc.net โพสต์ ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ควบคุมคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อและดูเหมือนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนี้ บอกกับนักบินอีกคนหลังเกิดเหตุว่า เขากำลังจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอีกกรณีหนึ่งก่อนที่เครื่องบินจะชนกับรถดับเพลิง เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่า “ผมทำพลาดแล้ว” และมีเสียงนักบินคนดังกล่าวที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตอบกลับว่า “คุณทำดีที่สุดแล้ว”
รอยเตอร์อ้างคำบอกเล่าของนักบินสายการบินพาณิชย์ 4 คน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศมักต้องดูแลหลายเที่ยวบินพร้อมกัน การที่สนามบินลาการ์เดียและสนามบินใหญ่แห่งอื่นๆ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมคนเดียวรับผิดชอบทั้งภาคพื้นดินและหอบังคับการบิน ซึ่งเป็นสองบทบาทแยกจากกันนั้น ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด
จอห์น ค็อกซ์ ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยด้านการบินและนักบิน ชี้ว่า คำถามพื้นฐานที่สำคัญกว่านั้นคือ ตารางงานและการพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินคนดังกล่าวเป็นอย่างไร และมีปัญหาความเหนื่อยล้าหรือไม่
โฮเมนดีกล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่ควบคุม ขณะที่ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีคมนาคม ยืนยันว่า ท่าอากาศยานลาการ์เดียมีเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเพียงพอคือ 33 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 37 คน และยังบอกอีกว่า ข่าวที่ว่า มีเจ้าหน้าที่ควบคุมเพียงคนเดียวเมื่อคืนวันอาทิตย์ไม่เป็นความจริง
เขายังย้ำข้อเรียกร้องให้คองเกรสอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 19,000 ล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบควบคุมจราจรทางอากาศให้แล้วเสร็จ
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี/เอเอฟพี)