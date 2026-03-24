โลกใจชื้น! ปากีฯ เสนอเป็นคนกลางเจรจา “สหรัฐฯ-อิหร่าน” ลือ “ทรัมป์” ส่ง “แวนซ์” เข้าร่วม

เอเจนซีส์ - นายกรัฐมนตรีปากีสถานแถลงวันอังคาร(24 มี.ค)ประกาศตัวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่เป็นต้นเหตุทำให้โลกลุกเป็นไฟอยู่ในเวลานี้ แหล่งข่าวเปิดประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมส่งรองประธานาธิบดี เจ. ดี. แวนซ์ที่มีข่าวเกาเหลาเรื่องสงครามอิหร่านเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝั่งสหรัฐฯ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(24 มี.ค.)ว่า ผู้นำปากีสถาน เชห์บาซ ชารีฟ (Shehbaz Sharif) ออกแถลงการณ์วันอังคาร(24) ยื่นมือช่วยให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านนั้นจบลงด้วยการประกาศตัวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย
“ปากีสถานยินดีและสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความพยายามที่กำลังเดินหน้าในการนำไปสู่การเจรจาเพื่อยุติ ‘สงครามในตะวันออกกลาง’ เพื่อผลประโยชน์ของสันติภาพและสเถียรภาพภายในภูมิภาคและที่ห่างไกลออกไป”
และเสริมต่อว่า “ประเด็นต่อสหรัฐฯและอิหร่านนี้ ปากีสถานพร้อมและถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพในการให้การสนับสนุนการเจรจาครอบคลุมและมีความหมายเพื่อการยุติโดยรอบด้านของความขัดแย้งที่กำลังดำเนินหน้า”
ทั้งนี้เมื่อต้นของวันนี้มีรายงานว่าระดับสูงของกองทัพปากีสถานใช้ความพยายามที่จะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านเกิดหลังจากทำเนียบขาวออกมายืนยันว่า ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน อาซิม มูนีร์ (Asim Munir) ได้มีการหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันอาทิตย์(22)เกี่ยวกับความขัดแย้ง
แหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยว่า ผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯและผู้แทนอิหร่านอาจพบกันเพื่อการเจรจาสันติภาพที่กรุงอิสลามาบัดเร็วสุดอาจเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เพื่อยุติสงครามที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 28 ก.พหรือเมื่อเกือบ 1 เดือนก่อนหน้า
เดอะการ์เดียนรายงานว่า แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจ.ดี. แวนซ์ อาจเป็นหัวหน้าคณะเจรจาสันติภาพของสหรัฐฯ
แวนซ์ก่อนหน้าเคยมีรายงานเกาเหลากับผู้นำสหรัฐฯ ในความขัดแย้งไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามอิหร่านของทรัมป์
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่า มาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่า “กรุงอิสลามาบัด” จะเป็นสถานที่การจัดเจรจาสันติภาพสงครามอิหร่านที่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมายืนยันอย่างเป็นทางการ โดยทูตพิเศษตะวันออกกลางของทรัมป์ สตีฟ วิตคอฟฟ์ (Steve Witkoff) เชื่อว่ากำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปปากีสถานแต่ทว่ายังไม่ใครจากอิหร่านออกมายืนยันการเข้าร่วม
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิสลามาบัดเปิดเผยว่า หากว่าการเจรจาสันติภาพเดินหน้าเชื่อว่ารองประธานาธิบดีอเมริกันจะเป็นหัวหน้าการเจรจามากกว่าตัววิตคอฟฟ์หรือลูกเขยทรัมป์ จาเรด คุชเนอร์ ที่เป็นผู้นำการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านก่อนเกิดสงคราม