ใจชื้นขึ้นมาหน่อย!สถานทูตอิหร่านแจ้งข่าวดี เรือลำหนึ่งของไทยได้ไฟเขียวผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาแล้ว

สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ในช่วงเย็นวันอังคาร(24 มี.ค.) แจ้งข่าวดีว่า มีเรือไทยลำหนึ่งแล่นผ่านช่อบแคบฮอร์มุซออกมาอย่างปลอดภัย สืบเนื่องจากความเป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ชาติ
ในถ้อยแถลงของสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ระบุว่า "เราขอแจ้งให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศของเราและรัฐสุลต่านโอมาน เรือไทยลำหนึ่งได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างสงบสุข เราให้ความสำคัญกับมิตรภาพของเราและจะไม่ลืมมิตรสหายของเรา"
อย่างไรก็ตามในถ้อยแถลงดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าเรือไทยที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นบรรทุกสินค้าประเภทใด
ท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลที่เปิดศึกกับอิหร่าน สถานการณ์ลุกลามบานปลายสู่ความเคลื่อนไหวปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันอันสำคัญคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานน้ำมันโลก
ไทย กลายเป็นชาติที่ตกเป็นเหยื่อความขัดแย้งด้วย หลังเรือสินค้า ‘มยุรีนารี’ ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ภายหลังออกเดินทางจากท่าเรือเมืองคาลิฟา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ฝ่ายไทยได้แสดงการประท้วงอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับเรือสัญชาติไทยและลูกเรือไทย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางการอิหร่านออกแถลงการณ์ ขอโทษและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
ด้านเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำรประเทศไทยได้ แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรับว่าจะรายงานข้อประท้วงของฝ่ายไทยไปยังรัฐบาลที่กรุงเตหะรานเพื่อรับทราบต่อไป
