อิสราเอลโจมตีใกล้กรุงเบรุต ชาวเลบานอนดับอีก 2 ราย

เลบานอน เปิดเผยว่า อิสราเอลโจมตีพื้นที่นอกกรุงเบรุตในวันอังคาร (24 มี.ค.) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย หลังถูกโจมตีหลายครั้งในชานเมืองทางใต้ของเมืองหลวง ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์เข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 แล้ว
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีพบเห็นความเสียหายของอาคารอพาร์ตเมนต์ในเมืองบิชามูน ในภูมิภาคอาเลย์ ซึ่งตั้งอยู่ในภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวง นอกเขตฐานที่มั่นดั้งเดิมของฮิซบอลเลาะห์
อับบาส กัสเซม วัย 55 ปี เจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ติดกับบริเวณที่ถูกโจมตี ร้องไห้เสียใจกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับห้องของเขา ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่ขณะโดนโจมตี
“ไม่มีอะไรเหลือเลย ทุกอย่างถูกเผาไหม้ ถูกทำลาย ไม่มีผนัง หน้าต่างหายไป ด้านหน้าอาคารก็หายไป ความพยายามทั้งหมดของผมสูญเปล่า” กัสเซมกล่าว ขณะที่ภรรยาของเขาก็ร้องไห้เช่นกัน
“ผมทำอะไรผิดถึงบ้านผมจะถูกทำลาย? ผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่ง” กัสเซม ผู้ทำงานให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมของรัฐกล่าว
กระทรวงสาธารณสุขรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 5 รายจากการโจมตีครั้งนี้
เลบานอนถูกดึงเข้าสู่สงครามในตะวันออกกลางเมื่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเริ่มยิงจรวดใส่อิสราเอลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม เพื่อแก้แค้นการสังหารอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน
นับตั้งแต่นั้นมา อิสราเอลได้โจมตีทั่วเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,039 คน และผู้พลัดถิ่นมากกว่าหนึ่งล้านคน แถมส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในภาคใต้ของประเทศ
อิสราเอลได้โจมตีชานเมืองทางใต้ของเบรุตซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเป็นบริเวณที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีอิทธิพล หลังจากที่กองทัพอิสราเอลได้เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่นั้นอพยพ
เช้าวันอังคาร ช่างภาพของสำนักข่าวเอเอฟพีพบเห็นความเสียหายอย่างหนักใกล้กับจุดที่ถูกโจมตีในย่านฮาเร็ต ฮเรค โดยมีซากปรักหักพังและเศษวัสดุเกลื่อนถนน
สำนักข่าวแห่งชาติ (NNA) ของรัฐบาลเลบานอนรายงานว่า มีการโจมตีในช่วงกลางคืนและเช้าวันอังคารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ รวมถึงสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งของบริษัทน้ำมันอัล-อามานา ซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นแหล่งเงินทุนของฮิซบอลเลาะห์
สำนักข่าวดังกล่าวยังรายงานเพิ่มเติมว่า มีการโจมตีในภูมิภาคเฮอร์เมลทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของประเทศใกล้กับชายแดนซีเรีย
NNA รายงานว่า ทหารอิสราเอลได้บุกเข้าไปในเมืองฮัลตาทางตอนใต้ของประเทศ โดยกองกำลังทหารได้ "บุกค้นบ้านหลายหลังและเปิดฉากยิง" ใส่ชาวบ้าน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 1 ราย นอกจากนี้กองกำลังทหารได้ "ลักพาตัว" ชาวบ้านอีกคนหนึ่ง "ก่อนที่จะถอนตัวออกจากเมือง"
NNA รายงานว่า อิสราเอลยิงปืนใหญ่ใส่บริเวณชานเมืองกอว์ซาห์ และยังทำลายสะพานที่เชื่อมพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนกับหุบเขาเบกาในทางตะวันออกของประเทศ
ด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่า ได้ทำการโจมตีหลายครั้งในวันอังคาร โดยเป็นการโจมตีทหารอิสราเอลในหมู่บ้านกอว์ซาห์ทางตอนใต้ของเลบานอน และในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล
ที่มา เอเอฟพี